Такое право закреплено новыми поправками в законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости», они вступят в силу в сентябре. Из текста нововведений следует, что если при проведении комплексных кадастровых работ выяснится, что владелец участка использует больше земли, чем у него значится по документам, то он сможет оформить на себя эти излишки. Однако такие прирезки не могут составлять более 10 процентов от площади уже имеющегося надела. Эти 10 процентов, можно сказать, некая погрешность, которую установило государство и трактует её в пользу собственников. Человек, у которого появилось право увеличить свой земельный участок, должен будет подать в Росреестр соответствующее заявление.
Комплексные кадастровые работы выполняются полностью за счёт бюджета региона. В ходе комплексных кадастровых работ массово и централизованно уточняются границы земельных участков, зданий и сооружений, исправляются реестровые ошибки, формируются земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами, а также реализуется целый ряд мер, направленных на развитие территории и повышение её инвестиционной привлекательности.
Результаты комплексных кадастровых работ позволяют упростить процедуру оформления прав на земельные участки, а также исправить ошибки в местоположении границ объектов недвижимости. В этом году комплексные кадастровые работы в Удмуртии пройдут в четырёх населённых пунктах – Вавоже, Сюмсях, Якшур-Бодье, деревне Удмуртские Парзи Глазовского района. На эти цели в рамках федеральной целевой программы республика получит 2,1 млн рублей из федерального бюджета и 500 000 рублей вложит сама.
По материалам Филиала Кадастровой палаты по Удмуртской Республике
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