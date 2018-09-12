Зелёный островок
Площадка в самом центре города превратилась в место, где приятно провести время – здесь выложена тротуарная плитка, установлены скамейки, оборудовано освещение, проведены работы по озеленению. В конце сквера расположился игровой уголок для детей в нефтяной тематике. Центральным украшением сквера стали бронзовая скульптура В.И. Кудинова, рельефная карта нефтяных месторождений «Удмуртнефти», а также арт-объект «Капля нефти», на которой запечатлены имена ста работников и ветеранов ОАО «Удмуртнефть», внёсших особый вклад в развитие нефтяной отрасли Удмуртской Республики.
– «Капля нефти» – это символичная Доска почёта, которая ежегодно в наш профессиональный праздник будет пополняться новыми именами. А сквер, я уверен, станет уютным местом отдыха для горожан и вместе с тем символичным напоминанием о самоотверженном труде удмуртских нефтяников, – отметил на торжественном открытии генеральный директор ОАО «Удмуртнефть» Андрей Топал.
Человек-легенда
Новая зона отдыха получила имя патриарха нефтяной промышленности Удмуртии, доктора технических наук, всемирно известного учёного, профессора Валентина Ивановича Кудинова, руководившего компанией четверть века. При нём «Удмуртнефть» добилась рекордных показателей по темпам прироста добычи нефти. Учёными НИИ и специалистами предприятия был создан и внедрён целый комплекс разработок мирового уровня. При участии Валентина Кудинова на территории республики было построено более 650 км дорог с твёрдым покрытием, жилые микрорайоны нефтяников, медсанчасти, детские сады, храмы, школы. Сегодня одна из них – школа № 12 в г. Воткинске – носит его имя. С 1993-го по 2012 год В. И. Кудинов был заведующим кафедрой разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений созданного по его инициативе нефтяного факультета Удмуртского государственного университета (сегодня – Институт нефти и газа).
Виктор Савельев, соратник и ученик В. И. Кудинова:
– Этот сквер станет местом памяти великого человека. Уверен, что все, кому когда-то довелось работать с ним, сегодня, глядя на памятник Валентина Ивановича, вспоминают, каким он был добрым и ясным человеком, учителем, наставником. А теперь и каждый ижевчанин, проходя здесь, будет узнавать о нашем выдающемся земляке. Валентин Иванович воспитал не одно поколение нефтяников, у него много соратников и учеников, создана своя научная школа. А это значит, его дело продолжается и нефтяная отрасль республики будет успешно развиваться.
Подарок для города
За свою полувековую историю крупнейшее нефтедобывающее предприятие ОАО «Удмуртнефть» не только обеспечивает стабильную добычу чёрного золота, но и вносит вклад в развитие города и республики. В прошлом году коллектив предприятия восстановил берёзовую аллею на улице Песочной на территории Ижевского зоопарка, в этом году благодаря нефтяникам в Ижевске стало на один уютный уголок больше. На открытии сквера собрались вместе разные поколения нефтяников – первопроходцы и ветераны удмуртской нефтяной промышленности, сотрудники «Удмуртнефти», а также молодое поколение – ученики Роснефть-классов и студенты Института нефти и газа УдГУ. Но с особой радостью открытие нового сквера встретили жители близлежащих домов на улице Ленина.
Светлана Касаткина, жительница Ижевска:
– Отрадно, что у нас появилась такое замечательное место для отдыха. Мы живём рядом и часто выходим сюда гулять с двумя дочками. Буквально за месяц эту площадку стало не узнать – раньше территория была неухоженная, теперь здесь появились прекрасные клумбы, скамейки, детский уголок с горкой и машинками. Теперь очень важно сделать всё, чтобы сохранить его в чистоте и порядке. Дина Исмагилова
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