30 октября станут известны победители и призеры по 15 номинациям ежегодного конкурса «Дней защиты от экологической опасности». В этот день в Минприроды Удмуртии пройдет заседание республиканского оргкомитета, где подведут итоги конкурса на лучшую постановку экологической работы.
– Наибольшую интригу представляет определение победителей по трем номинациям из 15-ти. Это «Зеленый человек года», «Лучшее предприятие» и «Лучший районный оргкомитет», - сообщает пресс-секретарь Минприроды Дмитрий Коробейников. - На присвоение звания «Зеленый человек года» (остальных призеров в этой номинации награждают «За наибольший личный вклад граждан в проведение акции») могут претендовать граждане, которые внесли наиболее выдающийся и ценный вклад в охрану окружающей среды и улучшение экологического состояния территорий. В этом году на конкурс выдвинуто восемь человек, среди которых есть представители самых различных профессий и возрастных групп.
Протокол заседания оргкомитета будет опубликован на сайте www.minpriroda-udm.ru 31 октябр. Награждение победителей и призеров конкурса состоится в конце ноября на республиканской конференции, посвященной подведению итогов Года экологии и ООПТ Удмуртии.
Фото: fastatic.fermer.ru
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