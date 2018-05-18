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Зеленая весна в парке им. Кирова

18 мая
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В субботу, 12 мая, состоялось долгожданное открытие Парка им. Кирова! В этот день здесь прошли субботник, велопробег, футбольный матч, праздничный концерт и многое-многое другое!

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Это был самый масштабный субботник, в котором приняли участие более 400 гостей. Они собрали более 500 мешков старой листвы на территории площадью 800 кв. метров, почистили «Птичью столовую», повесили новые кормушки для птиц, высадили цветы. Субботник в парке Кирова проходил в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная весна», который проводит экологический фонд Вернадского. В адрес фонда отправлены отчёт и заявка на участие в конкурсе. Сезон был открыт не только праздничными моментами, но и благими делами, поэтому Парки Ижевска – место для общественных инициатив! Это точно стоило увидеть!

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