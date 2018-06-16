Слава Ижевска – его люди. В День города чествовали жителей столицы Удмуртии, внёсших особый вклад в её развитие День города в Ижевске стал не только массовым праздником, объединившим десятки тысяч горожан на музык...

Счёт согреет. Можно ли сэкономить с помощью индивидуальных счётчиков тепла? Сейчас жильцы многоэтажек платят за тепло по средним показаниям общедомового прибора учёта тепловой э...

Долой долгострой. Глава Минстроя УР Иван Ястреб рассказал, как в Удмуртии решается проблема обманутых дольщиков Владимир Путин в ходе «Прямой линии» пообещал разобраться с ситуацией с обманутыми дольщиками из Влад...