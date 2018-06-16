Жаркое лето 1957-го
Всё это звало молодёжь на большие дела. Не были исключением и мы, третьекурсники Глазовского сельхозтехникума. Один из наших, Рудик Князев, успевший побывать на целине прошедшим летом, не скупясь на краски, рисовал заманчивые картины о целине, вызывая нашу зависть главным образом, тому, что совершенно самостоятельно мог работать хоть на тракторе, хоть на комбайне.
Решено! Дело за малым: срочно сдать на права трактористов, комбайнёров. Сдали, осталось дождаться лета, поедем! Сам Рудик ближе к концу семестра щеголял, нацепив на фуражку комбайнерские защитные очки, и весь вид его говорил: готов хоть сегодня, сразу после уроков рвануть туда, на целину!
Запись добровольцев по призыву комсомола, митинг с громом оркестра и шелестом знамён в Ижевске, жаркие речи с напутствием и заверением оправдать доверие Родины, медленный отход поезда под «Прощание славянки», и мы в пути на Атбасар. С нами Юрий Шибанов, секретарь областного комитета комсомола Удмуртии, он же начальник эшелона до станции назначения. Надо отдать должное ему и помощникам: погрузка в эшелон, движение и выгрузка, распределение и отправка по совхозам прошли без задержки, накладок, недоразумений, каких не всегда удаётся избежать в подобных делах.
Три месяца в тракторной бригаде нам предстояло убирать хлеба. Полевой стан бригады – в голой, без единого кустика и оврага выжженной солнцем степи, полсотни различной техники в ряд, подальше от них 3-4 вагончика на колёсах, рядом с ними - армейская полевая кухня на резиновом ходу с дымовой трубой, возле неё – сошедшая с экранов донская казачка. Она-то и встретила нас первой, без всякого восторга. Наш вид, ещё две недели назад обитателей учебных классов, слишком плохо укладывался в её представление о покорителях целины. Как бы там ни было, через четверть часа мы уже уминали вкуснейший плов. Повар бригады, зовут Ася, так она нам представилась. Это потом мы узнаем, что тремя годами раньше она пробивалась сюда сквозь пургу и метель в обнимку с этим самым сооружением с трубой. А ещё раньше в начале 1945 года, она рядовой боец Красной Армии в составе одного из полков Гвардейской танковой армии вступала на территорию Австрии, была ранена, контужена, медаль на её кофточке – боевая награда. И мы не раз ощутим её материнскую заботу.
А бригадир Просвирин, как и всякий командир, будет рад прибытию пополнения в поредевшие ряды его войска. Увидев нас, узнав, что мы обучены и готовы работать на любой технике, засиял: «Вы мне вот так нужны!» - проводя при этом ребром ладони поперек горла. Так оно и было. Через пару часов он подвёл нас с Лёней Бибановым к двум ДТ-54, по всему видать стоявшим с весны без движения, а Васе Резенову, ростом гораздо ниже среднего, вручил самый большой трактор С-80. Эта диспропорция вызывала улыбку, а у иных оторопь. Представьте себе: курсом прямо на штабной вагончик, на всех парусах грохоча и лязгая гусеницами, надвигается железная громада, а в кабине не видно водителя. Однако Вася не собирался ни смешить, ни пугать людей, он усердно пахал на дальних загонах! Бывало, наскоро поужинав и заправившись горючим, снова уезжал в поле. А домой он ехал, нацепив прямо на замасленную фуфайку (ребята заставили) заслуженную медаль «За освоение целинных и залежных земель».
А мне с моим ДТ-54 предстояло работать в сцепе с комбайном. Были такие прицепные, не самоходные С-6, кстати, зарекомендовавшие себя в условиях целины. Сознавал двойную – тройную ответственность: забарахли мой трактор - остановится комбайн, а затем и две машины, отвозящие зерно. А потому немало повидавшему трудяге следовало провести полный «техуход»: проверить каждый агрегат, каждую деталь разобрать, собрать, подтянуть, отрегулировать. И всё это под открытым небом, под палящим солнцем, к железу невозможно прикоснуться, не в мастерских с использованием всякого оборудования, как это предусмотрено инструкцией! А времени до начала косовицы всего ничего – неделя. Видимо, управился: за всю уборку из-за меня простоя не было. Не скажу, что мы там были этакие «сами с усами». Коренные механизаторы, народ добродушный, видя чем-то озабоченного целинника, подходили, интересовались, советовали, а то и, засучив рукава, брались за дело.
Каждый рад был случаю поделиться опытом с молодёжью, а заодно поставить в строй ещё парочку единиц техники, чтобы бригада быстрее управилась с уборкой. Они знали, как дорог хотя бы один выигранный день.
В степи под звёздным небом
Слаженная целеустремлённая работа нашей и ещё множества таких же бригад предстаёт перед взором величественным, захватывающим парадом в степи под звёздным небом, когда комбайны работают допоздна, пока не выпадет роса. Степь просторная, необъятная, как небо, и светится так же множеством огней, как само небо звёздами. Одни ближе (это наши!), другие подальше, третьи далеко-далеко, у самого горизонта, незаметно их движение, а может, не земные это, а небесные светила. Величественная демонстрация труда, достойная талантливого пера, наверное, воспета в стихах и прозе, надо низко поклониться её участникам.
Не сразу догадываюсь: там, вдалеке, для них я и сам вместе с трактором, комбайном, комбайнёром Миколой Чопенко, полдюжиной фар тоже такая же светящаяся точка, из того же созвездия, то есть единого строя, а потому вовсе не сторонний наблюдатель, а участник грандиозного действа в необъятной степи под звёздным небом.
Покидать поле в этой ситуации можно разве что по команде старшего, и на всякий случай направляю трактор ещё на один, сверх уговора круг. Оглянулся назад, вижу, Микола с улыбкой и одобрением поднял большой палец вверх. Так же, как на вопрос бригадира за ужином при всех, как твой напарник? Ещё один круг - это значит проползти на занудной второй передаче ещё четыре тысячи метров, это без малого час терпения, боясь не уснуть за рулём от смертельной усталости, это ещё и три гектара скошенной и пять тонн намолоченной пшеницы. Заканчивая круг, помахал последним, оставшимся в степи огням. Как знать, может, и там кто-то своё взросление будет отсчитывать с этого дня и часа!
Казалось бы, после такого дня люди, едва добравшись до постели, должны падать пластом от усталости. А ничего подобного! По вечерам балагурили так, что взрывы смеха сотрясали степь в округе, то и дело кого-то по какому-либо поводу дружно качали, пели всяк свою песню и на свой манер. Не обходилось и без плясок под гармонь.
Тогда по молодости лет меня едва ли занимал вопрос, откуда такое вдохновение, что это за неугомонный народ, чем он так воодушевлён? Много лет прошло с тех пор, не всё помнится. Однако не забывается, как бригада заканчивала уборку. Последнюю загонку дожинали, собравшись вместе все 10 агрегатов, вместе же почти парадной колонной вернулись на стан, поставили технику в ряд. Надо было видеть радостные лица этих тружеников, победно заканчивающих очередную битву за хлеб для страны!
Спасибо тебе, комсомол!
Наверное, каждый из нас, комсомольцев – добровольцев того отряда, поработав бок о бок с настоящими созидателями, вольно или невольно, явно или скрытно обрёл присущие им качества, и в первую очередь – умение радоваться добытой трудом победе во имя блага для всех, для страны, для своего и детей благополучия. Этим самым качествам суждено было немедленно прорваться наружу, в день отправки на станции Атбасар. Одна за другой подъезжали группы из разных совхозов, радостные лица, объятия, песни, задорный смех, шутки, веселье, словом, чувство торжества до конца исполнивших свой долг. Наконец, уселись, успокоились, тихо удивляясь, что кроме серого, пыльного, выгоревшего на солнце, существует зелёный цвет вагона, белые, очень чистые простыни, синяя отутюженная форма на проводнике. Молчание в ожидании, когда тронемся, вдруг по эшелонному радио: «Говорит Москва. Передаём сообщение ТАСС: сегодня, 4 октября 1957 года запущен и вышел на орбиту первый в мире искусственный спутник земли …» Что тут началось! Все повыскакивали из вагонов. Вдоль эшелона перекатами «Ура! Ура! Ура!» Качали друг друга, качали проводников, подвернувшихся под руку железнодорожников, где-то за пару вагонов замелькала высоко в воздухе фуражка с красным околышем, должно быть постового. Сюда же присоединились гудки паровоза, непонятно - сигнал это к отправлению или солидарность машиниста с ликующими. Пытаться передать чувства людей, да и свои переживания не буду, у меня это не получится во всей полноте, позволю только сравнить происходящее с кинокадрами о ликовании победителей у рейхстага в мае 1945 года.
Терзаемым жаждой личного ненасытного обогащения ныне не понять, что в ту пору весь народ от мала до велика жил, трудился, устремлённый в будущее, своё благополучие, счастье детей видели вместе со всем народом, всей страной. Они не сидели в ожидании манны небесной, двигали экономику, и не на десятые доли процента в год, а на цельные десять процентов. К сведению недоумевающего скептика добавлю: государство достойно вознаграждало добросовестный труд каждого. Вернувшись из Атбасара, положил перед матерью грамоту, где сказано, что означенный Ф.И.О. награждается за активное участие в уборке урожая 1957 года в совхозе «Кайракты» Атбасарского района. На плечи ей накинул тёплый–претёплый пуховый платок, купленный с рук у пожилой очень доброй казашки в Карталах. Мама порывисто обняла, как это случалось в детстве. Должно быть, поняла, сбылись её долгие-долгие ожидания, её сын и наследник не вернувшегося с войны отца повзрослел.
Спасибо тебе, комсомол!
Геннадий КОРЕПАНОВ, секретарь Воткинского РК ВЛКСМ в 1968-1972 годах
Фото из архива автора
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