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Здорово в парках

8 апреля
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Сергей Буторин, генеральный директор АО «Летний сад им. М. Горького» делится планами на новый сезон

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Новый сезон в парках Ижевска понравится тем, кто твёрдо решил вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Мы тесно сотрудничаем с общественными организациями, спортивными коллективами и активными ижевчанами, кто уже выразил согласие присоединиться к нашему движению «Здорово в парках» и вместе помогать желающим осваивать для себя новые виды спорта, которыми так приятно заниматься на свежем воздухе.

Ежедневно в парк Кирова приходят сотни горожан, чтобы побегать, заняться скандинавской ходьбой или просто погулять по аллеям. Уже в ближайшее время здесь начнутся работы по возведению спортивного комплекса с зоной для Work Out («воркаут» – уличная гимнастика), а также новой открытой детской игровой площадки, предназначенной и учитывающей особенности детей с ОВЗ.

И уже в эту субботу, 6 апреля, мы приглашаем всех стать зрителями Первой республиканской военно-медицинской эстафеты, которую на территории парка им. Кирова организует Республиканский медколледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной.

Пять команд по пять человек пройдут пять этапов военно-медицинской эстафеты: бег на 100 метров, разборка и сборка автомата Калашникова, полоса препятствий, огневой рубеж и оказание первой помощи пострадавшему в условиях ЧС. Молодые ребята покажут все свои навыки и умения!

Для зрителей и болельщиков будет организована насыщенная познавательно-развлекательная и медико-профилактическая программа:

  • специалисты-медики проведут мастер-класс по сохранению нашего здоровья и диагностические мероприятия по профилактике и раннему выявлению заболеваний;

  • на площадке у центрального входа в парк будут развёрнуты выставочные экспозиции современного медицинского оборудования от концерна «Аксион»;

  • будут представлены современные образцы пожарно-спасательной техники и вооружения;

  • будут работать пункты диагностики от медицинских учреждений и пройдут показательные выступления спасательных служб в парке и на территории фан-зоны;

  • полевая кухня накормит ароматной кашей всех желающих.

Весной и летом нас ждут еженедельные тренировки, забеги, эстафеты и мастер-классы от спортсменов нашего города и республики.

Команда «Парки Ижевска» стремится помочь каждому, кто хочет заняться спортом уже сегодня! Мы ждём ваших предложений и информируем обо всех спортивных праздниках и тренировках в группе соцсети «ВКонтакте» «Парки Ижевска».

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