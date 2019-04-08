Спроси прокурора. Как защитить свои права? Рубрику ведёт заместитель прокурора Первомайского района Ижевска Булат Каримов. Задать вопрос можно...

В Удмуртии определили подрядчиков по ремонту республиканских дорог В этом году на эти работы будут выделено около 1,5 млрд рублей. ...

В Удмуртии впервые состоялся форум Республиканского Совета отцов **Для участия в нем 5 апреля в Ижевск прибыли делегации отцов из городов и районов Удмуртии - активис...