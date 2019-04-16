Глава Удмуртии объявил 2019-й – Годом здоровья. Кроме того, год ознаменован реализацией целого ряда федеральных проектов, среди которых «Здравоохранение» и «Демография».
Наступление на алкоголь и табак продолжается
В конце 2018-го-начале этого года депутаты Госсовета Удмуртии приняли законодательные инициативы по изменениям федерального законодательства, которые предусматривают административную и уголовную ответственность лиц, незаконно реализующих спиртосодержащую продукцию. Сегодня они находятся на рассмотрении в Государственной Думе России.
Об этом рассказала заместитель Председателя Государственного Совета – руководитель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова.
– Мы предложили добавить к термину «спиртосодержащая продукция» слово «непищевую», – отметила Надежда Александровна. – Здесь предусматривается продажа без лицензии, продажа без образования юридического лица. За нарушения в этой области мы предлагаем ввести административную ответственность в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.
На республиканском уровне деятельность комиссии Михайловой была сосредоточена прежде всего на борьбе с вредными привычками. В феврале 2019 года Государственный Совет принял закон, установивший запрет на нахождение несовершеннолетних в кальянных и местах, где допускается употребление вейпов, электронных сигарет и тому подобного.
Эта работа была начата после обращения уполномоченного по правам ребёнка при Главе Удмуртии Ольги Авдеевой и многочисленных обращений обеспокоенных родителей. Эту инициативу парламента Удмуртии высоко оценила Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте Российской Федерации Анна Кузнецова. В свою очередь она предложила распространить опыт республики на все регионы страны.
На мартовской сессии Удмуртский парламент ужесточил региональное антитабачное законодательство. Наряду с уже существующим перечнем мест, установленным федеральным законом, в Удмуртии определены дополнительные места, где курение запрещено. Так, курить теперь нельзя на расстоянии ближе 5 метров от входа в здания государственных органов и органов местного самоуправления, на остановках общественного транспорта и на растоянии пяти метров от них, в подземных и крытых надземных переходах, в рекреационных зонах, в местах проведения массовых мероприятий. За нарушение этих ограничений предусмотрено наложение административного штрафа в размере 1000 рублей за первое нарушение, и 2000 рублей – за повторное.
Антитабачное законодательство в республике, как отмечает вице-спикер, будет совершенствоваться и дополняться. В частности, уже после принятия закона в адрес депутатов поступают обращения граждан о необходимости запретить курение и у подъездов жилых домов.
Федеральный контекст
На очередной сессии 22 апреля депутаты Госсовета рассмотрят вопрос о внесении в Государственную Думу в качестве законодательной инициативы проекта федерального закона, устанавливающего ответственность родителей за потребление табака несовершеннолетним. В дополнение к уже имеющейся ответственности за вовлечение в курение табака несовершеннолетнего предполагается установить ответственность родителей и за факты курения несовершеннолетних. Административный штраф для родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего может составить от 2000 до 3000 рублей.
– Этот проект закона вызвал обсуждение даже в нашей комиссии, – комментирует инициативу Надежда Александровна. – Мы понимаем, что накладываем на семью определённое бремя, это материальная ответственность. Тем не менее, большинство членов нашей комиссии проголосовали за этот законопроект, потому что всё-таки родители должны нести ответственность за воспитание своих детей и охрану их здоровья.
Надежда Михайлова считает, что работа с законодательными инициативами, которую проводит Госсовет, даёт свои плоды. Например, в Госдуме уже получила поддержку депутатов законодательная инициатива об оказании первой помощи с использованием автоматических наружных дефибрилляторов.
Соответствующий законопроект был принят в первом чтении на недавней сессии нижней палаты парламента. – Если этот закон будет принят в Государственной Думе, наступит новая веха в развитии здравоохранения, – отмечает парламентарий. – Во всех цивилизованных странах это работает, и мы приводили эти цифры, что 300 тысяч населения мы теряем ежегодно от внезапной острой остановки сердца, причём большой удельный вес населения – трудоспособного возраста. В таких ситуациях счёт идёт на секунды, и вовремя сделанная дефибрилляция может спасти не менее 30 процентов граждан.
Здоровье идёт к вам
Особое внимание в этом году уделяется и профилактике заболеваний. На это направлена работа «Онкодесанта», «Кардиодесанта», Форумов здоровья, мобильных комплексов. При этом программа форумов с каждым годом расширяется. Появилось социальное консультирование, а в этом году введены мастер-классы по оказанию первой неотложной помощи.
– Основная цель этих форумов рассказать населению о принципах здорового образа жизни, поскольку главная задача – продление жизни – решается за счёт ответственности граждан за своё здоровье, – отмечает Надежда Александровна. – И ещё одна – в районы, где есть кадровая проблема в здравоохранении, мы ввозим узких специалистов. Там, где есть проблемы с обеспеченностью кадрами или с их отсутствием, население страдать не должно.
Злоупотребление курением и алкоголем – одна из основных причин, влияющих на состояние здоровья граждан. По инициативе комиссии по здравоохранению 22 марта проведён круглый стол по обсуждению законодательных инициатив, направленных на снижение масштабов потребления алкогольной продукции.
Участники круглого стола поддержали разработанный Минздравом России проект федерального закона, который предусматривает запрет продажи крепких алкогольных напитков лицам, не достигшим 21 года. Также предложено увеличить стоимость лицензии на право розничной торговли алкогольной продукцией, ограничить продажи алкоголя в жилых домах, разработать законодательную инициативу о передаче региону полномочий по регулированию продажи алкогольной продукции в заведениях общественного питания и возобновить республиканский конкурс «За трезвое село». Надежда Михайлова рассказала, что постоянная комиссия планирует заняться вопросом регулирования продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков.
– Если бы хотя бы 30-40 процентов населения отказались от курения и алкоголя, мы без любых дополнительных мероприятий достигли бы необходимых критериев продолжительности жизни и снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, – подчеркнула Надежда Михайлова.
При этом заместитель Председателя Государственного Совета считает, что одними запретительными мерами ничего не решить. Нужна комплексная разъяснительная работа с населением, и, прежде всего, с детьми и молодёжью, чтобы воспитать в людях ответственность за собственное здоровье.
Исполнение нацпроектов
Надежда Михайлова отмечает в планах депутатов на этот год в первую очередь работать над исполнением национальных проектов, установленных указом Президента России. В ближайшие три года в республику планируется привлечь около 3 миллиардов рублей из средств федерального бюджета, в том числе в 2019 году – 786 миллионов рублей. Из средств бюджета Удмуртской Республики в течение трёх лет будет направлено 1 292 миллиона рублей.
Одна из основных задач национального проекта «Здравоохранение» – ликвидация кадрового дефицита, особенно в первичном звене, подчеркнула Надежда Михайлова. В 2019 году единовременную компенсационную выплату по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» смогут получить 75 врачей и 40 фельдшеров.
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