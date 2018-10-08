Руководитель Главного управления ветеринарии доложил о работе по локализации и ликвидации очагов птичьего гриппа **Сегодня на аппаратном совещании Главы Удмуртии с руководителями республики и.о. начальника Главного...

Здоровье нации. Позаботимся о сердце **С 10 сентября по 10 октября в Удмуртии проходит «Месяц заботы о сердце». Это мероприятие позволит ж...

За прививкой в магазин. В республике началась масштабная вакцинация против гриппа **В Удмуртии стартовала кампания по вакцинации населения против гриппа. За первую неделю прививочной ...