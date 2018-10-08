В Зоопарке Удмуртии – самом молодом из больших зоопарков страны – прошла очередная «Прогулка с врачом». 29 сентября вся планета отметила Всемирный день сердца, а потому темой «прогулки» была выбрана профилактика сердечно— сосудистых заболеваний.
Не каждый знает о своей болезни
Главный специалист— кардиолог Минздрава Удмуртской Республики Сергей Помосов сказал, что как в мире, так и в нашей стране широко распространена артериальная гипертония. В России повышенный уровень артериального давления – у 40— 45 процентов взрослого населения.
— Проблема в том, — отметил Сергей Алексеевич, — что многие люди не знают, что у них повышенное артериальное давление, а из тех, кто знает, мало кто лечится. Поэтому мой призыв: если ваше давление стойко держится на уровне 140 на 90 миллиметров ртутного столба и выше, то обязательно обратитесь к врачу, чтобы предотвратить осложнения заболевания. Дело в том, что артериальная гипертония ускоряет процесс атеросклероза, увеличивает риск возникновения инфаркта и инсульта, которые подчас приводят к смерти. Сергей Помосов подробно рассказал о том, что такое атеросклероз. Это процесс отложения холестерина в артериях. Он начинается примерно в возрасте 14 лет. Сначала холестерин откладывается в аорте, потом его следы находятся и в более мелких сосудах. А к 40— 45 годам у многих людей холестерин принимает уже вычурные формы: в сосудах образуются очень большие атеросклеротические бляшки. Это ухудшает кровоснабжение сердца, головного мозга, могут страдать и конечности.
К основным сердечно— сосудистым заболеваниям относится также ишемическая болезнь сердца: при физической нагрузке возникают боли в груди, одышка. Крайним проявлением ишемической болезни сердца является инфаркт миокарда, при котором из— за закупорки сосудов погибает часть сердечной мышцы, что ведёт к тяжёлому нарушению функций сердца.
Очень распространено и такое осложнение сердечно— сосудистых заболеваний, как инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения. К нему приводят атеросклероз сосудов головного мозга, артериальная гипертония и, как выяснилось в последние пять— десять лет, — мерцательная аритмия.
На эти риски можно повлиять
Есть неизменяемые факторы риска – пол человека, возраст, наследственность. Но есть и такие факторы, на которые можно повлиять. Как и ожидалось нами, первым фактором Сергей Алексеевич назвал курение. При курении в организм поступают такие вещества, которые повреждают сосудистую стенку и ускоряют процессы атеросклероза. Курильщики чаще страдают тяжёлыми формами этого заболевания и раньше погибают.
Вторым фактором риска главный специалист— кардиолог назвал избыточную массу тела и ожирение, которое является практически отдельным заболеванием, отягощающим сердечно— сосудистые проблемы.
Все знают о вреде низкой физической активности, но после рабочего дня нас так и манит диван, хочется полежать. И всё же, даже если вы очень устали, выйдите на прогулку. Устраиваете себе такую физическую нагрузку один— два раза в неделю? Это лучше, чем ничего, но тренировочного эффекта не будет. Он появится только тогда, когда вы будете заниматься ходьбой не мене четырёх раз неделю. Причём ходить надо не менее 30— 40 минут. Начинайте осторожно – с 10— 15 минут, а потом постепенно увеличивайте нагрузку.
Сохранить сердце и сосуды помогает и ограничение соли в пище. Многие употребляют более 10 граммов соли, хотя требуется не более 5— 6 граммов. При артериальной гипертонии и сердечной недостаточности желательно ограничить соль тремя граммами в сутки. Сейчас в магазинах можно увидеть специальную соль, со сниженным содержанием натрия. Такая соль в меньшей степени способствует повышению давления и задержке жидкости в организме.
ВОЗ признала вред колбас
В рационе жителей нашей страны, к сожалению, очень много жирной, вредной пищи. Кроме того, в нём избыток углеводов. Кстати, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) наконец— то недавно признала вред колбас (они негативно воздействуют на сердечно— сосудистую систему и кишечник). Поэтому людям с сердечно— сосудистыми заболеваниями колбасу лучше не употреблять. Или – очень редко, в качестве деликатеса. Желательно отказаться от жирных сортов мяса, а фруктов есть не менее 400 граммов в день, лучше – свежих.
Сергей Помосов напомнил слушателям и о пользе позитивного настроения:
— Даже когда общаетесь с врачом по поводу своего заболевания, вы обязательно должны настроить себя на позитив. Потому что если будете думать «Ой, всё плохо», то это снизит эффективность даже самых «крутых» лекарств.
Главный специалист— кардиолог Удмуртии посоветовал гражданам с оптимизмом смотреть на проблемы, возникшие со здоровьем. Медицина развивается, многое научились делать лучше. Сейчас главное, чтобы лечащий врач и пациент работали в тандеме: доктор назначает лечение, даёт рекомендации, а пациент соблюдает те профилактические принципы, о которых мы рассказали.
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