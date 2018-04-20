В нашей стране 4/5 медицинской помощи оплачивается за счёт страховых взносов. Однако ещё не все граждане понимают, для чего им нужен страховщик, в каких случаях можно позвонить по номеру телефона, который им сообщили при оформлении полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).
Между тем страховщик (именно его номер телефона сообщили при выдаче полиса) – ваш защитник. Если возникнет какая-то проблема, страховая медицинская организация отстоит ваше право на доступную и качественную медицинскую помощь.
В рамках исполнения поручения Президента РФ о создании модели здравоохранения, ориентированной на пациентов, в стране создан институт страховых представителей. Страховые представители первого уровня начали работать ещё в 2016 году, второго – в 2017 году. Они консультируют, разъясняют пациентам их права в системе ОМС.
В 2018 году к работе с пациентами приступили страховые представители третьего уровня. Они не только консультируют, но и практически индивидуально сопровождают пациентов, обратившихся к ним за помощью.
Не страшная, а страховая медицина
О том, что изменилось в здравоохранении в связи с появлением страховых представителей третьего уровня, мы попросили рассказать Надежду ГРИШИНУ, руководителя страховой медицинской организации «РГС-Медицина», члена медицинского совета Всероссийского союза страховщиков.
– Страховой представитель третьего уровня – это специалист-эксперт страховой медицинской организации или эксперт качества медицинской помощи. Он работает с обращениями застрахованных лиц, требующими вмешательства, включая непосредственную организацию медпомощи и экспертизу её качества.
Скажем, когда пациент находится на госпитализации, возникает какая-то спорная ситуация. Человек звонит страховому представителю третьего уровня, и тот сразу же, пока пациент лечится в стационаре, организует экспертизу оказания медицинской помощи, контролирует соблюдение его прав: доступна ли пациенту необходимая ему помощь, соответствует ли она программе государственных гарантий.
То есть права пациента, если они нарушены, будут восстановлены немедленно, ещё до выписки человека из стационара.
– Каким образом достигнет этого страховой представитель?
– Он использует своё право обратиться за содействием к уполномоченным должностным лицам медицинских организаций, получить от них информацию, необходимую для урегулирования спора. Взаимодействует с заведующими отделениями, заместителями главного врача, главными врачами.
Учат заботиться о себе
– Важнейшим направлением здравоохранения является профилактика. Участвуют ли в этом страховые представители третьего уровня?
– Да, участвуют. Страховые компании информируют граждан, причём индивидуально, о том, что надо своевременно обратиться в медицинскую организацию, это предотвратит ухудшение здоровья, напоминают, что необходимо соблюдать рекомендации докторов, в том числе – по итогам диспансеризации.
– Кто имеет право работать страховым представителем третьего уровня?
– Штатный врач-эксперт с сертификатом по специальности «Общественное здоровье и организация здравоохранения» или штатный врач-эксперт с сертификатом по какой-либо клинической специальности.
Страховой представитель третьего уровня защищает интересы и тех, кто лечится амбулаторно, и тех, кто находится в стационаре.
На территории Удмуртской Республики, как и в других субъектах Российской Федерации, должны быть составлены перечни заболеваний, на которые страховым представителям следует обратить внимание в первую очередь. Перечни формируются на основании статистических показателей уровня заболеваемости, смертности и других показателей.
– Благодаря чему удаётся предупредить ухудшение состояния здоровья?
– При диспансеризации нередко впервые выявляются серьёзные заболевания, которые могут привести к преждевременной смерти. Скажем, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность. Пациентам, у которых выявлено такое заболевание, рекомендуют медицинскую помощь, радикально меняющую их индивидуальный риск смерти. К такой медицинской помощи относятся своевременное стентирование коронарных, сонных артерий, аорто-коронарное шунтирование (АКШ), каротидная эндартероэктомия и так далее.
Страховой представитель третьего уровня контролирует, направлен ли пациент на второй этап диспансеризации, насколько правильно и в каком объёме выбраны мероприятия. Кроме того, он контролирует диспансерное наблюдение застрахованных лиц с группами здоровья IIIа и IIIб по заболеваниям, имеющим высокую вероятность летального исхода.
Если люди выписаны из стационара с диагнозами заболеваний, которые занимают лидирующие позиции в структуре смертности (острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения, онкологические заболевания), то страховой представитель проконтролирует, поставлены ли они на диспансерное наблюдение, оценит объём и качество дальнейшего динамического наблюдения. Анализирует и случаи частых повторных вызовов скорой медицинской помощи по одному и тому же заболеванию в течение короткого времени.
– Всегда ли правильно доктор определяет риск развития фатальных осложнений? Например, риск осложнений и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
– Страховой представитель и это проверяет. И если такой риск для пациента высок, смотрит, направлен ли он на консультацию к специалистам в области сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, эндоваскулярной диагностики и лечения. Это методы радикального лечения.
Страховой представитель может проинформировать гражданина о согласованной с медицинской организацией дате визита его к лечащему врачу или консультанту – нейрохирургу, кардиохирургу, эндокринологу, а также в кабинеты МРТ, КТ, УЗИ.
Контролирует сроки госпитализации
– Надежда Ивановна, до сих пор вы говорили о помощи пациенту в условиях поликлиники. А какую помощь пациент может получить от страхового представителя, если находится в стационаре?
– Пациентам с острым коронарным синдромом (ОКС) и острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) специализированную помощь оказывают в региональных сосудистых центрах, пациентам с онкологией – в онкодиспансере. И тем, и другим страховой представитель даёт нужную им информацию и при необходимости проводит экспертизу лечения. Госпитализация должна быть своевременной. Скажем, на цикловую химиотерапию и таргетную терапию обязаны принять в течение 15 календарных дней с даты установления предварительного диагноза новообразования и/или 10 календарных дней с даты гистологической верификации злокачественного новообразования. Патолого-анатомические исследования (верификация) должны быть проведены в течение 15 рабочих дней с даты поступления биопсийного (операционного) материала.
– Каким образом страховой представитель нового формата формирует у пациентов приверженность к лечению?
– Прежде всего, он работает с докторами, объясняет: если пациент почувствует заботу врача, а не его равнодушие и невнимательность, то и в большей степени будет склонен к лечению, посещению поликлиники.
Когда у пациента есть контакт с доктором, то он откликается и на просьбу страхового представителя пройти второй этап диспансеризации или в определённое время посетить поликлинику в связи с хроническим заболеванием.
Страховой представитель третьего уровня разъясняет застрахованному лицу, почему ему необходимо принимать назначенные врачом лекарства, выполнять и другие рекомендации (например, о плановом хирургическом лечении по поводу стенозов коронарных и сонных артерий, замене суставов, соблюдении принципов здорового образа жизни).
Разъясняя это, страховой представитель тем самым ещё и подтверждает высокий профессиональный уровень лечащего врача и фактически повышает его авторитет.
Мнения
Николай Дронов, председатель исполнительного комитета МОД «Движение против рака»:
– Институт страховых представителей – это хороший инструмент в системе ОМС, он позволяет пациенту реализовать своё право на получение качественной и доступной медицинской помощи. Очень важно научиться пользоваться этим инструментом.
Сегодня система ОМС предоставляет много возможностей для пациента, и люди должны знать о своих правах на бесплатное получение медицинской помощи.
Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов:
– Если страховые представители первого и второго уровня занимаются в первую очередь информированием пациентов об их возможностях в системе ОМС, о разрешении вопросов при обращении на горячие линии страховых компаний, то с началом работы страховых представителей третьего уровня мы переходим уже к более детальному, практически персонифицированному сопровождению пациента.
Роза Чемерис:
– После звонка представителя страховой компании, который пригласил пройти диспансеризацию, я из интереса пошла в поликлинику. За неполный день узнала о своём здоровье многое – от результатов анализов до рекомендаций по рациональному питанию и профилактике болезней.
Друзья, пожалуйста, помните: у всех есть возможность пройти диспансеризацию бесплатно по полису ОМС. На ум приходит фраза «информирован – вооружён, вооружён – защищён».
Фото с сайта www.termedia.pl
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