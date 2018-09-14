Главная » Здоровье » Здоровье нации. Позаботимся о сердце

Здоровье нации. Позаботимся о сердце

14 сентября
0

С 10 сентября по 10 октября в Удмуртии проходит «Месяц заботы о сердце». Это мероприятие позволит жителям республики получить подробную информацию о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, а это, в свою очередь, будет мотивировать к сохранению здоровья.

290613 moscow Здоровье нации. Позаботимся о сердце

«Месяц заботы о сердце» - ещё и месяц профилактики гиподинамии: пропагандируется физическая активность.
На предприятиях и в организациях республики состоятся различные мероприятия и акции, во время которых специалисты и рабочие пройдут скрининговые исследования, цель которых выявить сердечно-сосудистые заболевания. Медицинские работники дадут информацию о профилактике болезней сердца.

В Дне здорового сердца примут, например, участие студенты и преподаватели Глазовского государственного педагогического института им. В.Г. Короленко, сотрудники Сарапульского радиозавода.

21 сентября в Зоопарке Удмуртии состоится «Прогулка с врачом» на тему «Берегите сердце». Пришедших на лекцию ждут лекция врача на тему «Дневник здорового сердца», консультация специалистов по профилактике факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и оздоровительная ходьба по аллеям парка им. С.М. Кирова.

24 сентября будет проведена прямая телефонная линия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Вопросы можно будет задать по телефону 8 (3412) 68-37-86 с 9.00 до 15.00 часов.

Галина МАТВЕЕВА (по информации Минздрава УР)

Фото odinweek.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

За прививкой в магазин. В республике началась масштабная вакцинация против гриппа
14 сентября
**В Удмуртии стартовала кампания по вакцинации населения против гриппа. За первую неделю прививочной ...
Чего боится кожа. Бездомные животные привели к росту «стригущего лишая» у детей
9 сентября
**Среди множества недугов выявить заболевания кожи, казалось бы, несложно: они видны. Но так уж устро...
Санаторий «Сосновый»: отдых, как у моря, в центре города
27 августа
**Стрессы, ускоренный ритм жизни и перенапряжение делают организм слабее, поэтому при первой же возмо...
Самый долгий экзамен Татьяны Наймушиной. Жители Ленинского района Ижевска назвали имя лучшего участкового терапевта
26 августа
**Сегодня мы рассказываем об одной из победительниц республиканского конкурса – враче Городской бол...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо