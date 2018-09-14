«Месяц заботы о сердце» - ещё и месяц профилактики гиподинамии: пропагандируется физическая активность.
На предприятиях и в организациях республики состоятся различные мероприятия и акции, во время которых специалисты и рабочие пройдут скрининговые исследования, цель которых выявить сердечно-сосудистые заболевания. Медицинские работники дадут информацию о профилактике болезней сердца.
В Дне здорового сердца примут, например, участие студенты и преподаватели Глазовского государственного педагогического института им. В.Г. Короленко, сотрудники Сарапульского радиозавода.
21 сентября в Зоопарке Удмуртии состоится «Прогулка с врачом» на тему «Берегите сердце». Пришедших на лекцию ждут лекция врача на тему «Дневник здорового сердца», консультация специалистов по профилактике факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и оздоровительная ходьба по аллеям парка им. С.М. Кирова.
24 сентября будет проведена прямая телефонная линия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Вопросы можно будет задать по телефону 8 (3412) 68-37-86 с 9.00 до 15.00 часов.
Галина МАТВЕЕВА (по информации Минздрава УР)
Фото odinweek.ru
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