За прививкой в магазин. В республике началась масштабная вакцинация против гриппа **В Удмуртии стартовала кампания по вакцинации населения против гриппа. За первую неделю прививочной ...

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