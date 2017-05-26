На минувшей неделе в поле на пересечении Воткинского тракта и окружной дороги был заложен камень на месте будущего завода по выпуску интегральных тракторов «УралИжТрак» мощностью 150-180 лошадиных сил.
Новая промплощадка
О том, каким видится будущее предприятие, на торжественной закладке камня рассказал председатель наблюдательного совета ООО «УралИжТрак» Николай Секерин:
— Этот проект готовился в течение двух лет, начиная с мая 2015 года. Здесь планируется построить завод по производству российского интегрального трактора. Предприятие будет расположено на 25 гектарах. Предполагается возвести два больших механосборочных производства, корпуса вспомогательного производства. Первую очередь производства по выпуску 25 000 тракторов планируется запустить уже в 2020 году. Вторую площадку планируем открыть к 2022 году. Ее мощность - также 25 000 тракторов. Общая сумма проекта до 2020 года составляет 22 миллиарда рублей.
На сегодня в России существует реальная и серьезная потребность в современных сельскохозяйственных машинах. Одной из таких машин станет трактор, который будет выпускаться в Удмуртии. Эта интегральная машина была в свое время изобретена и ее опытные образцы сделаны на Липецком заводе, впоследствии трактор был несколько модернизирован Уралвагонзаводом. На сегодня наша организация получила технические условия на производство этой машины.
Собственно сборка опытных образцов тракторов уже идет в Воткинске. Ждать, когда будут построены новые корпуса, некогда.
Тракторы сельхозпредприятиям нужны сейчас. Об этой потребности рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Александр Прохоров:
— Дефицит таких тракторов в России сегодня составляет 40 000 единиц, а фактически - около 100 000 в год. Эти машины выполняют унифицированные функции сельского хозяйства: как пропашную, тягловую, так и транспортную. Таких тракторов, к сожалению, в селе нет. В Удмуртии за последнее время списано около 200 единиц техники, дефицит только в нашей республике составляет 3500 единиц, мы сейчас ждем эти трактора. Сегодня крайне важно обеспечить село тракторами 2-3-го класса, так как они практически вышли из эксплуатации. Зачастую трактор этого класса старше тракториста. В либеральные годы производство подобных машин свернули.
Сегодня много скептиков: быть заводу или не быть. Но я говорю уверенно: быть! Приведу исторический пример: более 50 лет назад в Ижевске был заложен автозавод, буквально в трех километрах от этого места. Дмитрий Федорович Устинов приехал на пустое место и сказал - здесь будет завод. И завод был построен. Я уверен, что будет построен и тракторный завод.
Опережая время
Тракторное производство даст толчок другим производственным процессам, считает Алексей Дорохов, замдиректора Федерального научного академического центра Всероссийского института машиностроения РФ (г. Москва):
— Это не просто тракторное производство, это по сути проект по созданию центра компетенций, потому что вокруг этого универсального пропашного трактора мы формируем интеграцию между производством, наукой и образованием. Мы ждали этот трактор, чтобы создать новые аграрные технологии, идти дальше вперед, конкурировать с технологиями, качеством продукции на мировом рынке. Нам требуются машины современного уровня. Мы в этом производстве видим не только решение вопроса продовольственной безопасности, в части повышения производительности труда, мы видим наукоемкую перспективную продукцию.
Оценил инициативу сторон по созданию тракторного производства в Удмуртии и представитель генерального подрядчика - ООО «Техносервис» гендиректор Алексей Сахаров.
— Это знаковое событие, потому что на этой площадке сходятся интересы трех весьма существенных для нашей страны отраслей: сельского хозяйства, строительства и машиностроения. Это производство даст толчок развитию сельскохозяйственного машиностроения в стране.
Глава Завьяловского района Андрей Коняшин отметил, что место для будущего производства выбрано удачно: рядом Ижевск, где есть трудовые ресурсы - высококвалифицированные инженеры и рабочие. Кроме того, здесь хорошая транспортная развязка. Предполагается, что новое производство даст городу и району 4500 рабочих мест.
Что, где, сколько?
Презентация опытного образца трактора планируется через месяц - в конце июня 2017 года на Дне поля, который традиционно проводится в Удмуртской Республике. Стоимость трактора составит 2,6 миллиона рублей.
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