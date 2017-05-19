19 мая. Огромный белый камень с табличкой заложен на месте будущего тракторного производства - возле перекрестка Воткинского тракта и окружной дороги. Надпись на металлической пластине гласит: «Закладка первого камня тракторного завода ООО «УралИжТрак» Удмуртская Республика 19 мая 2017 года. Производить трактора мощностью 150-180 лошадиных сил (2 и 3 тяговые классы) будет ООО «УралИжТрак». Все комплектующие для интегральных тракторов «УралИжТрак» поставляются производителями из Набережных Челнов, Чебоксар, Кургана и других.
Производственная площадка предприятия будет запущена в эксплуатацию в 2018 году. Но сборка первых машин идет уже сегодня. До конца 2017 года планируется выпустить 400 таких машин. По словам и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Александра Прохорова, первый трактор будет собран через месяц, пока же о машине мы можем судить по предоставленному нам описанию. Тракторы «УралИжТрак» спроектированы по интегральной схеме. Такая компоновка признана во всем мире наиболее прогрессивной и универсальной. За счет этого машины широко функциональны как на прямом ходу, так и на реверсе. Трактор может применять более 200 типов агрегатов, которые размещаются на заднем и переднем навесных устройствах, а также на технологической площадке. Тракторы оснащаются независимыми двухскоростными валами отбора мощности (ВОМ): задний , передний, задний верхний и боковой ВОМ.
Все колеса тракторов «УралИжТрак» одинакового размера и поворотные. Диаметр разворота на месте – 4,6 метра. Задние колеса копируют следы передних, что важно при междурядной обработке. Предусмотрен большой выбор типоразмеров колес, которые могут сдваиваться для уменьшения давления на почву. Трактор оснащается цельной жесткой рамой. Это повысит его устойчивость на пересеченной местности. В кабину тракторист может попасть с обеих сторон, в ней могут быть установлены два сидения. Климатическая установка обеспечит комфорт трактористу.
Как отметил председатель наблюдательного совета ООО «УралИжТрак» Николай Секерин, трактор будет оригинальным и многофункциональным.
Трактор «УралИжТрак» сможет использоваться на комплексном возделывании пропашных культур, выполнять общехозяйственные и транспортные работы. На прямом ходу трактор сможет пахать, в том числе на глубину 30 см с системой автоматической регулировки глубины; проводить культивацию, посев4 внесение и заделка в почву химикатов; и так далее. На реверсе на машине можно выполнять погрузочные работы ковшом, вильчатым и другими погрузчиками, убирать корнеплоды, скашивать зерновые в валке, скашивать травы и кукурузу на силос с измельчением и погрузкой в прицеп. Трактор может быть использован не только в сельском хозяйстве, но и в других отраслях: нефтяной, строительной, лесопромышленной.
Потребность в тракторах есть: ранее подобные агрегаты выпускал закрытый ныне Липецкий завод. Делали трактора и в Харькове…
Сегодня липецкие трактора до сих пор служат в хозяйствах. И их возраст зачастую намного превышает возраст самого тракториста, отметил Александр Прохоров. Так что удмуртские трактора должны быть востребованы на рынке специализированной техники.
Стоимость трактора составляет 2,6 миллиона рублей. Машины могут быть приобретены в лизинг.
Презентация опытного образца трактора планируется в конце июня 2017 года на Дне поля Удмуртской Республики. Символично, что завод заложен на открытом поле в Завьяловском районе, точно так же 50 лет назад был заложен на открытой местности и Ижевский автозавод, который с места будущего тракторного завода, если встать повыше, просматривается.
Будем надеяться, что в Удмуртии появится еще один бренд – трактор «УралИжТрак».
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