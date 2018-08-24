Если ты талантливый вокалист, фокусник, танцор, поэт или даже жонглёр, но Удмуртия об этом не знает – заполняй заявку и участвуй в кастинге нового проекта «Стань звездой телеэкрана!». И поверь – от сцены тебя отделяет всего один шаг.
Многие этот шаг уже сделали и приняли участие в очередном кастинге. Один из них прошёл в субботу, 18 августа. На главной сцене парка Кирова собрались вовсе не профессионалы, а самые обычные жители – талантливые дети и взрослые.
«Стань звездой телеэкрана!» – новый проект телерадиокомпании «Моя Удмуртия». Он позволит всем без исключения почувствовать себя настоящей звездой и показать свои таланты телезрителям. «Хочется, чтобы на экране были простые люди, чтобы каждый мог спеть, станцевать, рассказать стих и увидеть себя по телевизору», – говорит главный редактор телерадиокомпании Влада Одинцова.
Полина
Одна из участниц – Полина Рыкова. В 7 лет она уверенно держится на сцене и заряжает своим позитивом зрителей. С песней «Маков цвет» юная вокалистка зажгла публику, которая с удовольствием подпевала. Полина уже два года посещает детскую эстрадную студию «Дельфин». Музыкой девочка занимается неспроста. Вся её семья: дедушки, бабушки, мама постоянно поют дома. В репертуаре Полины как народные, так и популярные эстрадные песни. Сама она признаётся, что больше любит весёлые, задорные мелодии. С 5 лет она ещё и танцует, поэтому к сцене привыкла, не волнуется. А её секрет прост: «Я люблю себя на сцене», – говорит юная артистка. На кастинг телепроекта Полина пришла познакомиться с закадровой жизнью телекомпании, почувствовать атмосферу, поработать на камеру. Это ей ещё пригодится, ведь планы у Полины большие. «Я бы спела на одной сцене с Полиной Гагариной и Бастой», – рассказывает о своих мечтах Полина Рыкова.
Анна
Ещё одна воспитанница детской эстрадной студии «Дельфин» – Аня Кузнецова. Петь она начала с двух лет и сразу с песни Уитни Хьюстон «I will always love you». Тогда родители поняли – быть Ане певицей, и в четыре года отвели на занятия по вокалу. С тех пор Аня Кузнецова участница многих международных конкурсов: «Во имя жизни на Земле», «На крыльях таланта», «Музыкальная мозаика», «Зажигаем звёзды», «Фабрика звёздочек», «Зарни пилем», проекта «Голос. Дети» и даже экс–ведущая программы «Про про» на ТНТ. Такой большой багаж за плечами и привёл исполнительницу на конкурс «Стань звездой телеэкрана!». Песню для номера выбрала сложную, на французском языке – «рр». Долгая подготовка, репетиции, наряд – всё это стоит тех эмоций, которые получаешь на сцене. С телеканалом «Моя Удмуртия» Аня знакома давно. Она уже принимала участие в проекте «Пичи шоу» и стала его финалисткой. Для этого Аня специально учила удмуртский язык. Тогда у неё появилась мечта – спеть вместе со звездой удмуртской эстрады Богданом Анфиногеновым. И мечта сбылась – вместе они исполнили хит «Super удмурты». Конкурсантка говорит, что в будущем её жизнь точно будет связана с творчеством. Уже сейчас она занимается эстрадными и бальными танцами, играет на пианино и синтезаторе. А в её ближайших планах – оказаться на сцене «Детского Евровидения» и «Детской Новой волны».
Александр, Игорь, Тимур
Яркий номер с песней «Я буду помнить» представили трио мальчиков вокально–эстрадной студии «Мечта» – Александр Шкляев, Игорь Мерзляков и Тимур Латыпов. Их исполнение отличалось многоголосьем, а подача – харизмой. Правильный сценический образ, яркие костюмы и, конечно же, вокал – то, чем подкупили зрителей молодые люди. В трио они объединились ещё 5 лет назад и с тех пор покоряют и столичные сцены. Лауреатами I степени они становились на конкурсе «Салют талантов» в Санкт–Петербурге и на конкурсе–фестивале «Жемчуга России» в Москве. Часто этот состав можно встретить и на общегородских мероприятиях Ижевска. Кроме музыки, молодые люди занимаются хореографией. По их словам, сцена уже не вызывает никакого волнения. «Мы поём для удовольствия, саморазвития», – говорят солисты студии «Мечта», которые задумываются о своей вокально–эстрадной студии.
Мирослава
А вот Мирослава Леонтьева, в отличие от предыдущих конкурсантов, музыкой занимается недавно – в течение года посещает занятия в детской студии «Дельфин». Мирослава очень любит петь, танцевать и мечтает стать звездой экрана. Воплощать эту мечту в жизнь решила уже сейчас – на проекте «Моей Удмуртии». Как рассказывают родители Мирославы, девочка поёт всегда и везде, даже когда расстраивается. В репертуаре юной исполнительницы весёлые детские песни. На сцене конкурса она выступила с песней Жанны Колмогоровой «Проказница–сорока». А в жизни она часто поёт в дуэте с мамой, которая тоже с ранних лет увлекается музыкой.
Евгений
Особого внимания от зрителей удостоился 28–летний Евгений Зорин, который исполнил гимн Удмуртии собственного сочинения. Юноша инвалид с детства, но, находясь в инвалидной коляске, он уже достиг таких высот, которые под силу не каждому здоровому человеку. В своём номере он воспевал красоты и самобытность республики. «Как говорят, Алтай – страна гор, так и Удмуртия – страна родников и лесов, – объяснил Евгений. – Сегодня я исполнял свою собственную песню, в которой музыка, слова и аранжировка мои. В начале звучит удмуртский национальный инструмент – крезь, потом звучали маршевые барабаны, две трубы, валторны и орган». Музыкой Евгений занимается с четырёх лет, и к этому моменту уже освоил много инструментов. «Играю на клавишных, электрооргане, электрической гитаре, немного на ирландском банджо», – говорит музыкант.
Сейчас в репертуаре Евгения Зорина много авторских песен разных жанров. «Раньше писал weep rock (рыдающий рок) и глэм–рок, чтобы рассказать о том, как это тяжело – быть с ДЦП, но жить несмотря ни на что. Сейчас в основном пишу детские стихи про зверей, приключения и роман», – рассказал юноша. Кроме того, что он решил рассказать о себе республике благодаря проекту «Стань звездой телеэкрана!», Евгений Зорин также участвовал в республиканском этапе II Международных парадельфийских игр.
«Дарина»
Ещё один яркий номер зрители увидели от творческого коллектива «Дарина», который представил один из своих танцев. Участники коллектива – люди с ограниченными возможностями здоровья и те, кому интересна танцевальная реабилитация. Танцетерапией коллектив начал заниматься 6 лет назад. За это время «Дарина» показала свои номера в центрах социального обслуживания, в реабилитационных центрах. Многие представители коллектива уже значительно поправили своё здоровье, а некоторые даже избавились от заболеваний. «Мы каждый раз с нетерпением ждём не только выступлений, но и репетиций. На конкурсе хотим показать себя и заявить, что даже в таком положении, как наше, мы можем выступать наравне со всеми. Мы себя не ущемляем ни в чём», – говорят участники.
Конкурс талантов «Стань звездой телеэкрана!» продлится до конца этого года. После выхода номера в эфир начнётся смс–голосование. Любой желающий сможет отдать свой голос за понравившегося участника. Лучшие номера будут представлены на Центральной площади Ижевска в новогоднюю ночь.
Следующий кастинг проекта состоится 2 сентября в парке им. Кирова.
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