На прошлой неделе глава Удмуртии посетил Завьяловский район. Визит Александра Бречалова состоялся 11 апреля, спустя два дня, как Андрей Коняшин, теперь уже бывший глава района, заявил об уходе в отставку по собственному желанию. Беседу с активом района руководитель республики начал именно с этой темы.
– Мы подвели итоги двухлетней работы, – сообщил глава республики. – Принято решение переформатировать не только работу, но и команду. Район постоянно развивается. Свидетельство тому – существенный прирост населения по сравнению с другими территориями республики. Достаточно хорошие результаты по объёму вводимого жилья, но есть и отрицательные моменты. Нужна перезагрузка, потому что объём имеющихся проблем очень большой и исчисляется миллиардами рублей, и я пока не видел каких-то действенных мер, предложений по изменению ситуации.
Новая школа и ясли
Далее Александр Бречалов акцентировал внимание на ключевых проблемах района.
Через социальные сети к нему регулярно обращаются родители учеников Завьяловской средней школы, где число детей превышает проектные мощности в два раза: вместо 800 учится больше 1600 школьников. При этом, по словам руководителя региона, нужно отдать должное директору и коллективу школы за качественную организацию учебного процесса даже в условиях переуплотнения. Говоря же о решении проблемы, Александр Бречалов отметил, что регион намерен обратиться в Правительство России с просьбой включить в перечень школ, которые республика планирует построить в 2020 году, дополнительно пять объектов, в том числе школу в Завьялово на 825 мест. Земельный участок под размещение строительной площадки на 7,1 гектара сформирован в Пычанках (входит в Завьяловское сельское поселение. – Прим. ред.). Ориентировочная стоимость строительства школы – 990 миллионов рублей.
Продолжая тему строительства соцобъектов, глава сообщил, что в 2019 году в Завьяловском районе введут в эксплуатацию семь яслей – каждые на 80 мест – в деревнях Каменное, Хохряки, Старый Чультем, а также в селе Завьялово, на улицах Прудовой и Дружбы, в Ягуле и муниципальном образовании «Подшиваловское».
Также глава сообщил, что в 2019 году республика выделяет больше трёх миллиардов рублей на ремонт объектов социальной инфраструктуры (детские сады, школы, больницы). Эта сумма несоизмерима с объёмами средств прежних лет, когда 150 миллионов рублей для всего региона считались большим прорывом. Сегодня же только Завьяловский район получит порядка 125 миллионов рублей на капремонт социальных объектов.
Своими силами
Во время общения с главой жители района обсудили другие наболевшие вопросы. Многие из них касались медицины, дорог, газа и водоснабжения. Прозвучало немало нареканий и по инфраструктуре новых микрорайонов, в том числе участков, выделенных по госпрограмме многодетным семьям. Ирина Королёва, например, представлявшая на сходе интересы жителей Первомайского, посетовала, что за пять лет, с момента как они получили землю под строительство, на участки провели лишь электричество. В микрорайоне «Медик», что в Завьялово, возведено почти 500 домов. Жители говорят, что стройка идёт медленно, при этом практически всё они делают сами. Потеряв всякую надежду на помощь со стороны районной власти, люди решили вкладываться в строительство дорог и даже сетей водоснабжения и газификации.
Александр Бречалов отметил, что в прежние годы было выделено много участков под частное жилищное строительство, в том числе многодетным семьям, но при этом никто не думал о коммуникациях. Исправить положение теперь крайне проблематично, требуются миллиарды рублей. Сегодня раздача участков для многодетных семей в Удмуртии приостановлена. Ведь эта мера, по словам главы, зачастую не помогает семьям улучшать жилищные условия – огромное количество участков просто перепродано.
Многодетным, тем более, малоимущим, построить дом в голом поле, где нет никакой инфраструктуры, крайне сложно, если не сказать, нереально. Гораздо эффективнее другие меры поддержки, к примеру, льготная ипотека.
Глава Удмуртии добавил, что сегодня правительство республики просчитывает «масштаб бедствия», чтобы до конца года сформировать точный план по выданным участкам и в бюджете 2020 года предусмотреть деньги для решения проблемы. Отдельно он остановился на случаях, когда население готово к софинансированию и трудовому участию. Жители Старой Шудьи Алнашского района, например, начали делать водопровод, а республика строит водонапорную башню.
Обратная сторона стройки
Жители Октябрьского на протяжении многих лет пытаются достучаться до районных властей с просьбой решить проблему с водой и канализационной насосной станцией (КНС). Они не раз обращались в прокуратуру и суд, но результата пока нет. Вода из крана бежит жёлтого цвета, сетуют люди, содержание железа в ней превышает нормы в 12 раз, а стоки из КНС сливаются в реку. При этом Октябрьский продолжает активно застраиваться. К каким сетям будут подключать новосёлов? К старым, напрочь сгнившим?
Дмитрий Сурнин, и. о. министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии, считает, что проблема с сетями в Октябрьском решится после реконструкции коллектора № 26, которая начнётся предположительно в 2020 году. Проблема с сетями существует не только в Завьяловском районе, она характерна для всей Удмуртии. На протяжении многих лет в них не вкладывалось ни копейки, при этом строительство жилья шло колоссальными темпами. Результат налицо: чтобы отремонтировать объекты инженерной инфраструктуры, требуется 19 миллиардов рублей.
«Дорога жизни»
Проблема с дорогами не обошла стороной и Завьяловский район. Жителей деревни Сокол, например, беспокоит то, что один из участков дороги, ведущей в их населённый пункт, в межсезонье становится непроезжим, в прошлом году на несколько дней было приостановлено движение школьного автобуса. Дорогу до Сокола местные называют «дорогой жизни»: по ней каждый день ездят на работу 180 человек, подвозят продукты в магазин и детский сад.
Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачёв сообщил, что в 2015 году министр МЧС предоставил перечень из 87 дорог, куда не могла проехать даже спецтехника. В 2017 году этот список был разослан администрациям районов на согласование, из 87 дорог осталось 62, на остальных проезд был восстановлен. Участка дороги, о котором говорят жители Сокола, в списке не было. То есть до 2020 года включительно будут ремонтироваться 62 дороги (семь из них в Завьяловском районе), после этого будет сформирован новый список.
Александр Бречалов в свою очередь поручил отдельно проработать вопрос по дороге в деревню Сокол и более внимательно отнестись к проблеме жителей.
Год здоровья
Новая амбулатория для Хохряков
Не остались без внимания и вопросы медицины. Жители деревни Хохряки обратились с просьбой запланировать строительство амбулатории. Сегодня врачи принимают население: и взрослых, и детей, на первом этаже многоквартирного дома. В период эпидемии амбулатория не может справиться с нагрузкой и принять всех больных. Пациенты вынуждены стоять в очереди прямо в подъезде.
Глава Удмуртии отметил, что амбулатория в Хохряках будет включена в план, правда, не на 2019 год, поскольку республика набрала обязательств по яслям, школам и дорогам. Но к концу года, когда правительство представит план социально-экономического развития, будет принято решение, когда в Хохряках появится новая амбулатория. Александр Бречалов не исключил возможности решить проблему не за счёт строительства объекта, а за счёт высвободившихся площадей.
Какие объекты отремонтируют в Завьяловском районе в 2019 году
Образование:
Детские сады в сёлах Люк, Бабино, Азино, Гольяны, Италмас, Первомайский, Вараксино, Октябрьский, Завьялово (детский сад № 2), Кияик, Постол, в деревнях Средний Постол, Шабердино, Сокол, Казмаска, Старые Кены, Мещеряки, Каменное, Позимь, Пирогово, Якшур. Школы в сёлах Бабино, Ягул, Гольяны, Италмас, Первомайский, Октябрьский, в деревнях Средний Постол, Шабердино, Казмаска, Каменное, Лудорвай.
Здравоохранение:
Больница в селе Завьялово, амбулатории в сёлах Первомайский, Октябрьский, ФАПы в деревнях Русский Вожой, Верхний Женвай, Старое Михайловское.
Дома культуры:
В сёлах Вараксино, Италмас, Кияик, Совхозный, Люк, в деревнях Сапарово, Ожмос-Пурга, Новокварсинское, Каменное, Позимь, Шабердино, Старое Мартьяново.
Житель Первомайского Владимир Фефилов, в прошлом учитель, считает своей обязанностью решать проблемы родного села, в котором, в частности, остро стоит вопрос нехватки мест в школе. Если бы республика смогла принять в свою собственность пустующее на протяжении пяти лет здание учебного корпуса сельхозакадемии, то школьный вопрос в Первомайском, считает Владимир Николаевич, удалось бы решить. К тому же за счёт дополнительных площадей можно будет разгрузить школу в Октябрьском.
– У меня предложение, – сказал Владимир Фефилов, обращаясь к Главе Удмуртии, – поручите мне заняться решением этого вопроса.
Александр Бречалов одобрил инициативу.
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