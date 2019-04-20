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Отечественная промышленность с японским качеством **Соглашение о сотрудничестве между ООО «ИжПромТех» и компанией NSK сыграет значительную роль в разви...

Дома, которые удивят ижевчан Крупнейший застройщик Перми начал возведение жилого комплекса в столице Удмуртии ...