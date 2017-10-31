На заводе «Ижсталь» прошел капитальный ремонт сталеплавильного комплекса по производству непрерывнолитой заготовки из широкого спектра марок стали. Об этом сообщает официальный сайт компании «Мечел», в состав которой входит предприятие.
Комплекс производит литую заготовку из конструкционных, легированных, нержавеющих, быстрорежущих, подшипниковых и пружинных марок стали. Его производительность составляет 300 тыс. тонн в год. Он производит более 80% всей жидкой стали, выплавляемой заводом.
– Специалисты завода заменили изношенные узлы и механизмы основных сталеплавильных агрегатов и вспомогательных установок, восстановили огнеупорную кладку внутри печей, провели ревизию электрической, энергетической и гидросистем, комплекс профилактических работ. Особое внимание уделили оборудованию, влияющему на качество выплавляемой стали, непрерывнолитой заготовки и экологические параметры комплекса. Ремонт обеспечит безаварийную работу агрегата на протяжении следующего межремонтного периода, - отмечается в сообщении.
В состав сталеплавильного комплекса входят: дуговая сталеплавильная печь, оборудование для внепечной обработки стали, машина непрерывного литья заготовок. Он оснащен системой водоподготовки и газоочисткой для улавливания, отвода и сухой очистки технологических газов по европейским нормам.
Фото: mechel.ru
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