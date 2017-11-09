Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость» принимает работы журналистов, блогеров, пользователей социальных сетей до 12 ноября
Традиционно в конкурсе рассматриваются работы в жанрах журналистского расследования, репортажа, а также посты в социальных сетях. В этом году представлено рекордное количество конкурсных тематик — 13. Это вопросы коррупции и расточительства в области государственных и муниципальных закупок, проблемы неэффективного расходования бюджетных средств, качества услуг ЖКХ, тарифообразования, деятельности управляющих компаний, качества дорог, формирования комфортной городской среды.
Актуальными являются и темы экологии, создания «зеленых щитов» вокруг городов, а также качества оказания услуг в поликлиниках, школах, детсадах, проблемы питания в дошкольных и школьных учебных заведениях, бесплатных кружков и секций для детей, доступной среды. В центре внимания будут также вопросы финансовой грамотности населения, защиты прав потребителей финансовых услуг. В этом году можно присылать работы по молодежной тематике, вопросам трудоустройства студентов, волонтерства и добровольчества.
«Кто такие региональные журналисты? Это люди, которые знают о жизни региона и простых людей порой лучше, чем многие местные чиновники. Это люди, которые меняют жизнь на местах, поэтому они наши партнеры. Каждый год Народный фронт проводит конкурс журналистских работ Фонда «Правда и справедливость» для того, чтобы поддержать их непростой труд, а если где-то нужно – защитить от давления со стороны чиновников», — сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева.
Напомним, по итогам III конкурса победителями стали шестеро журналистов из Удмуртии: Алексей Серебренников («Наше время Удмуртия»), Мария Родионова («Удм-Инфо»), Наталья Тютина («Удмуртская правда»), Люция Владимирова («ТНТ-Можга»), Дмитрий Манылов («День.org») и Юлия Кардапольцева («Новый путь»).
Активисты регионального отделения надеются, что и в IV конкурсе журналисты, а также блогеры и пользователи социальных сетей примут активное участие и станут победителями.
Подробнее ознакомиться с условиями конкурса, тематикой конкурсных работ и отправить заявку можно на официальном сайте Фонда ОНФ «Правда и справедливость».
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