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Завершается прием заявок для участия в предварительном голосовании

26 апреля
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F5a7aa2444926a551f7f6cb08fa20973 %d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f Завершается прием заявок для участия в предварительном голосовании

27 апреля - последний день приема заявок от желающих принять участие в процедуре предварительного голосования.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это единственная партия, которая формирует свои предвыборные списки с учётом итогов открытого партийного голосования. Такая процедура позволяет выдвигать кандидатов на конкурентной основе, в открытом и честном голосовании.

Прием документов участников предварительного голосования осуществляется в помещении Удмуртского Регионального организационного комитета, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, город Ижевск, площадь имени 50-летия Октября, дом 15, офис 310. Контактный телефон: 8(3412)725-385, электронная почта: rik@udmurt.er.ru

Время приема документов от кандидатов на участие в предварительном голосовании 27 апреля с 9 до 20 часов, с перерывом с 13 часов до 14 часов 30 минут.

Перечень документов, который необходимо подать гражданину, выдвигающемуся участником предварительного голосования можно посмотреть на сайте pg.er.ru.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии «Единая Россия»

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