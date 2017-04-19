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Завершается балетная программа Фестиваля «На родине П.И. Чайковского»

19 апреля
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Jf8xfk9ji6u (1) Завершается балетная программа Фестиваля «На родине П.И. Чайковского»

20 апреля на сцене Государственного театра оперы и балета самый популярный балет классического репертуара – «Лебединое озеро». В 2017 году балету «Лебединое озеро» исполнилось 140 лет. Сегодня это символ русской хореографической школы и символ загадочной русской души.

В главных партиях – Эйми О'Донохью (Одетта-Одиллия) и заслуженный артист Татарстана Михаил Тимаев (Принц Зигфрид).

Завершит балетную программу Фестиваля искусств «На родине П.И.Чайковского» последний в премьерной серии показ «Баядерки». Внимание: изменился состав приглашенных солистов в спектакле! 23 апреля главные партии в балете «Баядерка» исполнят:

Эйми О'Донохью (Никия) и солисты Московского музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Сергей Мануйлов (Солор) и Наталия Клейменова (Гамзатти).

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