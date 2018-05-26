Народный памятник пограничнику
К 100-летию Пограничных войск России в посёлке Ува состоялось торжественное открытие памятника воинам-пограничникам Увинского района. По инициативе ветеранов пограничных войск Увинского района год назад здесь начался сбор средств на открытие памятника. Жители всех населённых пунктов района приняли в нём участие и в общей сложности собрали около 700 тысяч рублей. 19 мая на торжественном митинге собравшиеся ветераны-пограничники, жители Увинского района увидели и сам памятник. Отлитый из бронзы воин-пограничник со своим верным псом несёт службу у пограничного столба.
Среди участников торжественного митинга по случаю открытия памятника и хорошо известный своим созидательным трудом как в Увинском районе, так и в Удмуртии, ветеран погранвойск КГБ, награждённый медалью «За отличие в охране государственной границы СССР», нагрудными знаками «Отличник погранвойск» первой и второй степеней, старшина запаса Геннадий Пчельников.
В Забайкальском округе
Призывался в ряды Советской армии Геннадий Пчельников в 1969 году, тогда в марте китайские войска напали на наших пограничников в районе амурского острова Даманский. Советские пограничники приняли неравный бой с многократно превосходящими по численности силами агрессора, но не отдали врагу и пяди родной земли. В том неравном бою погиб Валентин Золотарёв, удмурт, уроженец Юкаменского района, посмертно удостоенный ордена Красной Звезды. Советское военное командование быстро и жёстко отреагировало на нападение китайцев. Военные действия были прекращены, но напряжённость на советско-китайской границе сохранялась в течение 1970-80-х годов. В это время и служил Геннадий Пчельников в Забайкальском военном округе. Вместо положенных двух лет прослужил два с половиной, но нисколько об этом не жалеет.
А начался его ратный путь в Даурском погранотряде в/ч 2092,откуда после прохождения учебки его в числе немногих направили в окружную ускоренную диверсионно-разведывательную школу КГБ. Через год, после окончания диверсионной школы, Геннадий отмечает самый яркий момент в своей военной биографии - участие в окружном параде в Чите. По масштабам и зрелищности парад не уступал тому, что проходит на Красной площади. В день парада Геннадию Николаевичу было присвоено звание сержанта, и он получил назначение в 9-ю погранзаставу Кызылского погранотряда в/ч 2061.
Граница проходила у подножия Саянских гор, для её патрулирования использовались лошади, и на заставе было кавалерийское отделение. Геннадия назначили командиром кавалерийского подразделения на заставе. В зону ответственности отделения входила 100-километровая граница, по 50 км по обе стороны от заставы. Ежедневно, в любую погоду кавалеристы под командованием Геннадия Пчельникова заступали на охрану государственной границы нашей Родины. За 16 часов пограничники должны были обследовать границу на 50 км до зоны ответственности соседней заставы. Геннадий Николаевич лично участвовал в задержании 10 нарушителей границы, за что был удостоен ведомственных и государственных наград. Нарушителями в основном были контрабандисты, которые перевозили как огромные суммы денег, золотые часы, так и дефицитные товары на сопредельной территории.
Службу Пчельников закончил в 1972 году в звании старшины запаса. Геннадий с гордостью говорит о том, что его старший сын Сергей, сержант, кинолог, повторил его ратный путь на погранзаставе. Кто знает, может, и внукам предстоит служить на той же заставе!
Геннадий годы службы считает самыми счастливыми, хоть они и выпали на очень тревожный момент нашей истории. Сам он с детства влюблён в лошадей – сильных, грациозных, верных спутников человека и после службы поступил в ИжГСХА на факультет, связанный с коневодством. А сейчас на заслуженном отдыхе со своим верным пограничным псом ежедневно каждое утро проходит свою 8-километровую тропу здоровья.
В канун 100-летия погранвойск ветеран Геннадий Николаевич Пчельников от всей души поздравляет всех сослуживцев со знаменательной датой и выражает уверенность, что наши государственные рубежи для всех недругов всегда будут на железном замке.
Евгений ЭЖБАЕВ
Фото автора и из личного архива Геннадия ПЧЕЛЬНИКОВА
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