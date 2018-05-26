Новую форму платежного документа утвердил Минстрой России. Она разработана в связи с переносом расход...

Президент России за заслуги в создании ракетно-космической техники и многолетнюю добросовестную работ...

23 мая 2018 года. Удмуртия. Руководители компаний и их сотрудники теперь будут получать кэшбэк при по...