Настоящий охотник. Какой он?
Между тем несведущий человек удивится: какие проблемы могут быть у охотников? Сочувствовать, вникать в суть ремесла этих людей в нашем обществе почему–то не принято. Хотя почему «почему–то»? Объяснение такому отношению вполне понятное. Вот, например, какие ассоциации у большинства из нас возникают, когда мы слышим слово «охотник»? Ясное дело: «убийца, без разбора стреляющий в бедных птичек и зверюшек». Во многом созданию такого ложного образа охотника способствуют публикации в СМИ и соцсетях, где всевозможные псевдозоозащитники размещают фото и видео с жестокими сценами обращения с животными, к охоте не имеющими ни малейшего отношения. При этом немногие помнят, что охота как ремесло в нашей стране существует на протяжении многих веков и до сих пор для некоторых народностей, живущих в России, является единственным способом пропитания и выживания.
Для большинства людей утверждение, что охотник – это защитник природы, покажется странным и нелогичным, но, по сути, так оно и есть. Лично мне понять это помог четырёхсерийный документальный фильм Дмитрия Васюкова «Счастливые люди», повествующий о жизни сибиряков, а точнее охотников–промысловиков, из села Бахта Туруханского района. Фильм потрясающе глубокий и сильный, кинокритики даже называют его легендарным. А немецкий кинорежиссёр и сценарист Вернер Херцог, восхитившись сериалом, снял его международную версию – «Счастливые люди: год в тайге». Фильм Васюкова, пожалуй, едва ли не единственная работа, показывающая положительный и, что важно, настоящий образ охотника, человека, который никогда без нужды не наведёт курок на животное.
Спасите охоту
В ходе работы секции Лесного форума «Охота и охотничья инфраструктура» не раз звучала мысль о необходимости популяризировать охоту. Гия Саралидзе, радиоведущий и продюсер программы «Диалоги о рыбалке», и вовсе считает, что охота нуждается не то что в популяризации, а в спасении:
– Сегодня только те редкие люди, которые имеют отношение к охоте, пытаются объяснить, что охотник – это не тот человек, который стремится как можно больше убить животных. Это человек, который как никто понимает проблемы и стоит на защите природы. Уверен, что к популяризации охоты должно подключиться и само общество охотников. Если они не будут озвучивать проблемы и лоббировать свои интересы, ничего не изменится.
На протяжении десятилетий я занимаюсь рыбалкой и охотой. Наша компания делала много программ на телеканале «Охота и рыбалка», и мы сталкивались с тем, что продюсерам неинтересы программы, посвящённые важным проблемам охоты. Они говорят: «Покажите охоту. Как кого–то застрелили, это интересно». Я убеждён, в обратном. Если мы не изменим отношения общества к охоте и охотникам, то все остальные вопросы, которые поднимаются сегодня, просто бессмысленны.
Закон есть, изменений нет
Проблем между тем действительно немало. Некоторые озвучила Римма Цыганова, председатель республиканского Союза обществ охотников и рыболовов Удмуртии. По её словам, сегодня остро стоит вопрос о том, как сохранить традиционные способы охоты. Причин исчезновения этого ремесла несколько:
– Одна из наиболее масштабных – изменения среды обитания диких животных, – уточнила Римма Цыганова. – При этом причинами резкого падения численности животных в XX веке являются не спортивная охота, а разрушение мест обитания и гибель на путях миграции от воздействия техногенных факторов.
Другая опасность, по мнению Цыгановой, заключается в уязвимости традиционных охот:
– Охота с гончими, например, несмотря на кажущуюся массовость, переживает состояние, близкое к кризисному. Охота с этими собаками плохо вписывается в концепцию охотничьего хозяйства. И стоит только под любым предлогом закрыть гончатникам доступ к охоте хотя бы на 2–3 года, это сразу приведёт к оскудению поголовья гончих. Если в недалёком будущем не будет возможности охотиться с собаками, мы утратим породы отечественных гончих собак, а вместе с ними один из видов традиционной охоты.
– Русские традиционные охоты малоприбыльны, – отметила в продолжение Римма Цыганова. – Они плохо подходят для охотпользователя, который хотел бы иметь самоокупаемое хозяйство. Часть их них требует больших территории и угодий, а часть может проводиться только в весенний период брачной активности птиц. К тому же они плохо вписываются в установленные сроки охоты, поскольку, несмотря на волю законодателя, тесно связаны с погодными и природными явлениями, а не с календарными датами. Может показаться, что для развития охоты в нашей стране не делается ничего. Это, конечно, не так. В 2014 году Правительство России утвердило Стратегию развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года.
– Это единственный нормативный документ, в котором впервые упомянуты охотничья культура и традиционные виды охоты, – пояснила Римма Цыганова. – Цель стратегии – обеспечить устойчивое развитие отрасли охотничьего хозяйства и доступности охоты для граждан. Но практические действия, увы, пока не ощутимы. Хотя исполнять закон с 2015 года должно не только Минприроды России, но и Минкультуры, Минкомсвязи, Ростуризм и высшие должностные лица субъектов.
Перестаньте кошмарить охотника
О некоторых несовершенствах законодательства рассказала и Татьяна Арамилева, президент ассоциации «Росохотрыболовсоюза». В первую очередь она коснулась вопроса разделения в законодательном порядке понятий «охота» и «виды деятельности в охотничьем хозяйстве». По мнению Арамилевой, достаточно в определении понятия «охота» заменить слово «деятельность» словом «действия», чтобы решить множество проблем, возникающих из–за невнятных формулировок.
В качестве примера Татьяна Сергеевна привела ситуацию, когда в охотхозяйства приходят проверяющие органы и по разным причинам запрещают заниматься «деятельностью». Возникает справедливый вопрос, какую деятельность они имеют в виду? То ли охотиться нельзя, то ли виды деятельности запрещены? В результате из–за неразберихи с понятиями возникли проблемы с охотой в зелёных зонах. Согласно статье 105 Лесного кодекса в зелёной зоне запрещены виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Какие виды деятельности имел в виду законодатель, не ясно. Остаётся думать–гадать.
Ещё одна из причин возникновения проблем в введении охотхозяйственной деятельности – отсутствие определения понятию «охотхозяйственное соглашение». Одни считают, что это гражданско–правовая форма, другие – публично–правовой договор, а третьи и вовсе придерживаются мнения, что это договор концессии.
– В связи с тем, что мы не определили природу этого соглашения, в ряде регионов типовая форма соглашения дополняется произвольными требованиями, – говорит Татьяна Арамилева. – Практика такова, что в каждом втором регионе России вопросы получения и закрепления охотхозяйственных соглашений приходится решать через суд.
Необходимо перестать кошмарить охотпользователей. Полагаю, что решение любого вопроса возможно только в том случае, если охотник будет защищён, пусть даже минимальными гарантиями, что он сможет продолжать вкладывать деньги в хозяйство и будет защищён от произвола отдельных субъектовых органов.
Чтобы осветить все проблемы, озвученные на секции «Охота и охотничья инфраструктура», не хватит и номера газеты «Удмуртская правда». Мы попытались заострить внимание лишь на некоторых. Безусловно, нельзя не согласиться с мнением участников форума, что решить их будет возможно только тогда, когда общество поменяет своё отношение к охоте и охотникам.
Уникальный фильм
«Счастливые люди» получили премию главного российского документального конкурса «Лавровая ветвь» в номинации «Лучший сериал». А на российском кинофестивале неигрового кино фильм победил в номинации «Лучший сериал, цикл документальных фильмов 2008 года». Но несмотря на высокое признание, фильм так и не показали на российском телевидении.
– «Счастливые люди» – это название без всякого потаённого смысла, без всякого эзопова языка, без всяких толкований. Прямо вот так – счастливые люди. Потому что они действительно счастливые, – говорит режиссёр Дмитрий Васюков. – Я никогда не думал, что это вообще может быть, так может себя чувствовать и жить человек в нашей стране.
Чтобы показать всю красоту и правду жизни сибиряков из села Бахта Туруханского района, группа кинематографистов из Москвы прожила с героями фильма целый год.
«Есть на Енисее посёлок Бахта, в котором люди не ругают правительство, олигархов, даже президента – вообще никого не ругают, потому что надеются не на власть, а только на себя…» – так начинается уникальный фильм.
От первого лица
И снова о проблемах
Андрей Филатов, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды России:
– Коллеги из департамента подготовили проект постановления «О внесении изменений в ставки платы за единицу объёма лесных ресурсов и за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности». Ставки платы за вольеры, питомники диких животных предложены на уровне ставок платы за единицу площади лесного участка при ведении сельского хозяйства для выпаса сельхозживотных. Проект со всеми согласован, но ещё не принят. Четвертый месяц лежит в аппарате правительства. Его ждут в регионах очень многие охотпользователи.
– Острейшим вопросом, не урегулированным законодательно, остаётся осуществление вольерной охоты в течение всего года. С учётом действующего законодательства охоту в вольерах нельзя осуществлять круглогодично, при том что содержащиеся в них животные являются собственностью охотпользователя. Поэтому в планах департамента внести соответствующее изменение в Закон об охоте, предусмотрев понятие «вольерная охота». Реализация указанных предложений позволит привлечь дополнительные инвестиции в охотничьи хозяйства, повысить привлекательность отрасли и дичеразведения.
Фото Пресс–служба Главы и Правительства УР
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