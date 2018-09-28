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#ЗаряженныйИнтенсив стартовал

28 сентября
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В Удмуртии начала работу первая стратегическая сессия "Заряженный интенсив". В течение трёх дней в ней примут участие более 80 студентов и представителей работающей молодёжи.

Img 3998 28 09 18 04 11 #ЗаряженныйИнтенсив стартовал

Идея работы в формате интенсива появилась ещё в начале этого года в результате встреч Главы Удмуртии Александра Бречалова с молодёжью. Основная цель мероприятия - поиск и поддержка инициатив молодёжи и студенчества, направленных на развитие своего региона.

С 28 по 30 сентября в ДОЛ "Берёзка" участники будут работать над своими проектами с кураторами и экспертами республики и России. За это время будет представлено более 50 проектов, затрагивающие самые разные сферы жизни: проекты по организации пасеки и развития пчеловодства, социальный проект для девушек, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, проект, направленный на решение проблемы миграции молодёжи из маленьких городов и многие другие. Все проекты разделены на три трека: IT-сфера, предпринимательство и социальное направление.

Также участников ждёт встреча с интересными спикерами. В их числе - постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России - заместитель председателя правительства Удмуртии Михаил Хомич и ментор Московской школы управления "Сколково" Игорь Померанцев. Кроме образовательных лекций и мотивационных встреч ребят ждут спортивные и музыкальные мероприятия. В частности, уже завтра, 29 сентября, день участников начнётся с зарядки и пробежки с Иваном Черезовым - трёхкратным чемпионом мира и двукратным призёром Олимпийских игр в эстафетных гонках по биатлону.

В результате стратегической сессии из представленных проектов более половины будут поддержаны правительством Удмуртии и реализованы на территории республики.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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