Владимир Спиваков: «Первым осознанным потрясением от музыки был Чайковский». О том, как музыка начинает проявляться через исполнителя, могут ли быть объективными музыкальные конкурсы и о том, похоже ли дирижирование на бокс. Владимир Спиваков впервые принял участие в фестивале Чайковского в Удмуртии 41 год назад и с тех пор ...

От редактора. Сохранить историю, сохранить памятники 18 апреля мы отметили два связанных между собой праздника: Международный день охраны памятников и ист...

В Ижевске пройдет Библионочь 21 апреля все библиотеки будут работать допоздна (а некоторые и до утра): ежегодная акция «Библионочь...