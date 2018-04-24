С 2018 года фестиваль-конкурс современной хореографии «ЗАРЯдим!» объединил в себе жанры современной хореографии и эстрадного танца и был переименован в республиканский фестиваль эстрадного и современного танца «ЗАРЯдим!».
В этом году республиканский фестиваль принял в Сарапуле 25 участников-коллективов, заявившихся в эстрадной и современной хореографии, уличный танец и дополнительной номинации - дебют. Всего. За пять с половиной часов танцевального марафона нон-стоп было представлено 80 конкурсных номеров. Все самое новое и интересное от молодежи Удмуртии было показано на сцене в ДК «Заря» 21 апреля. Всего более пятисот танцоров в возрасте от пяти до 25 лет. «Мы ЗАРЯжаем!» - звучало два фестивальных дня.
Гала-концерт открыли участницы театра танца Ольги Зиминой, состоялась премьера спектакля «Эхо воспоминаний». Взрослое размышление о том, что составляет наша жизнь: в суете заметить и поддержать тех, кто рядом и нуждается, заботливо «согреть» шарфом, наедине с собой пережить все метания души, выход в свет – блеснуть и поразить общество, а когда дуэт – суметь удержаться и сохранить мир на двоих.
На заключительном вечере во дворце культуры радиозавода выступили коллективы с лучшими номерами из конкурсной программы, а также признанные мастера большой сцены. Артем Хромых, артист театра «Балет Москвы», показал высокое профессиональное искусство: абсолютная импровизация на ощущение музыки, чувствование зрителя, пластики и нереального мира. Сергей Кафлевский из Стерлитамака - хореограф народного коллектива современного танца «Уличная ЖИзнь» - продемонстрировал экспериментальную хореографию, где старый брейк-данс перерожден в новое уличное пространство. Ольга Зимина «вышла примадонной на сарапульский подиум» - рассказав трогательную историю на известную песню «Не отрекаются любя».
Сарапульские коллективы во всех четырех номинациях стали дипломантами и лауреатами, особенно много наград у танцоров из Сарапула было в номинациях «уличный танец» и «дебют».
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.