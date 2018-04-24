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«ЗАРЯдим!» 2018

24 апреля
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Начиная с 2002 года в доме культуры «Заря» города Сарапула по инициативе и при непосредственном участии театра танца Ольги Зиминой - руководитель заслуженный работник культуры Российской Федерации и Удмуртской Республики Ольга Манылова – проводились дни современной хореографии «ЗАРЯдим!». Они и стали основой для разработки проекта фестиваля -конкурса современной хореографии «ЗАРЯдим!», стартовавшего в 2007 году. Ежегодно в фестивале-конкурсе принимают участие коллективы современной хореографии со всей России – из Москвы, Казани, Кирова, Нефтекамска, муниципальных образований Удмуртской Республики.

16 «ЗАРЯдим!» 2018

С 2018 года фестиваль-конкурс современной хореографии «ЗАРЯдим!» объединил в себе жанры современной хореографии и эстрадного танца и был переименован в республиканский фестиваль эстрадного и современного танца «ЗАРЯдим!».

В этом году республиканский фестиваль принял в Сарапуле 25 участников-коллективов, заявившихся в эстрадной и современной хореографии, уличный танец и дополнительной номинации - дебют. Всего. За пять с половиной часов танцевального марафона нон-стоп было представлено 80 конкурсных номеров. Все самое новое и интересное от молодежи Удмуртии было показано на сцене в ДК «Заря» 21 апреля. Всего более пятисот танцоров в возрасте от пяти до 25 лет. «Мы ЗАРЯжаем!» - звучало два фестивальных дня.

Гала-концерт открыли участницы театра танца Ольги Зиминой, состоялась премьера спектакля «Эхо воспоминаний». Взрослое размышление о том, что составляет наша жизнь: в суете заметить и поддержать тех, кто рядом и нуждается, заботливо «согреть» шарфом, наедине с собой пережить все метания души, выход в свет – блеснуть и поразить общество, а когда дуэт – суметь удержаться и сохранить мир на двоих.

На заключительном вечере во дворце культуры радиозавода выступили коллективы с лучшими номерами из конкурсной программы, а также признанные мастера большой сцены. Артем Хромых, артист театра «Балет Москвы», показал высокое профессиональное искусство: абсолютная импровизация на ощущение музыки, чувствование зрителя, пластики и нереального мира. Сергей Кафлевский из Стерлитамака - хореограф народного коллектива современного танца «Уличная ЖИзнь» - продемонстрировал экспериментальную хореографию, где старый брейк-данс перерожден в новое уличное пространство. Ольга Зимина «вышла примадонной на сарапульский подиум» - рассказав трогательную историю на известную песню «Не отрекаются любя».

Сарапульские коллективы во всех четырех номинациях стали дипломантами и лауреатами, особенно много наград у танцоров из Сарапула было в номинациях «уличный танец» и «дебют».

Komosmb suv

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