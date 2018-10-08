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Зарядились по полной!

5 октября
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В Удмуртии прошла первая стратегическая сессия «Заряженный интенсив» В течение трёх дней более 80 студентов и молодёжи республики представляли собственные проекты.

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Идея работы в формате интенсива появилась в начале этого года в результате встреч Главы Удмуртии Александра Бречалова с молодёжью и после проведения первого студенческого форума «Удмуртия заряжает». Основная цель «Заряженного интенсива» –поиск и поддержка инициатив, направленных на развитие своего региона.

Заявиться – часть успеха

Насыщенная образовательная программа, известные эксперты, мотивационные встречи, конвейер проектов и по-настоящему заряженные участники – всё это объединила первая молодёжная стратегическая сессия «Заряженный интенсив», которая прошла с 28 по 30 сентября. После тщательной работы с заявками на интенсив было отобрано более 50 проектов, затрагивающих самые разные сферы жизни: проекты по разработке сервиса бесплатной подзарядки телефона в общественных местах, социальный проект для девушек, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, проект, направленный на решение проблемы миграции молодёжи из маленьких городов, и многие другие. Все они были разделены на три трека: IT-сфера, предпринимательство и социальное направление.

На протяжении трёх дней участники прошли несколько этапов защиты. В первый день их ждал краш-тест проектов, далее индивидуальное консультирование, доработка, конвейер проектов и в финальный день – презентация.

Эксперты российского уровня

Образовательная программа проектной сессии была наполнена самыми разными встречами с экспертами, которые рассказывали, как от идеи дойти до успешно реализованного проекта.

Основатель и генеральный директор группы компаний «Торуда» Фарид Гарипов открыл учебную часть интенсива рассказом о тестировании бизнес-идей. Он также изложил несколько принципов, которых придерживается компания, чтобы оставаться на первом месте в поиске Яндекса бесплатно.

Успешные бизнесмены и предприниматели под руководством модератора пленарного заседания, первого вице-премьера Удмуртии Александра Свинина поделились своими историями неудач в проектах и бизнесе.

– Вы станете настоящим предпринимателем, когда научитесь говорить о своих неудачах. Главное, извлекать из них правильные уроки, - отметил в конце обсуждения Александр Свинин.

Во второй день интенсива обучение по «упаковке» и презентации своей идеи провёл Вячеслав Правдзинский, сооснователь всероссийского образовательного проекта «Дизайн-выходные» и творческий директор фонда «Перспектива», автор визуальной концепции Дня оружейника-2018. Участники узнали секреты успешной презентации и на основе этого подготовили свои выступления для финального дня.

Кроме этого, участники зарядились и прокачали свои навыки в других темах. Они учились формировать команду, делать мобильную фотографию, узнали тренды в SMM продвижении, познакомились с юридической и экономической составляющей проекта и возможностями получения гранта для реализации своей идеи. Одним из ярких моментов образовательной части стало общение с постоянным представителем Главы Удмуртии при Президенте России Михаилом Хомичем, выступление которого основывалось на том, что о своём проекте нужно уметь рассказать за 5 секунд.

Один из дней интенсива посетил и Глава Удмуртии Александр Бречалов. Ребята смогли задать ему интересующие вопросы и даже получить поддержку в развитии своих проектов. Он отметил важность «упаковки» идеи и поделился некоторыми принципами в своей работе.

– Задачи рядовые и текущие меня не вдохновляют. Мне нужен вызов. И надо очень много работать, при этом нужно работать не 24 часа, а головой. Для того чтобы быть лучшим, нужно искать новые нестандартные решения. Я всегда ориентирую команду на то, чтобы мы были в какой-то степени недовольны, – это стимулирует. Успехом нужно жить ровно одну минуту. И двигаться дальше, – сказал Александр Бречалов.

Кроме образовательных лекций и мотивационных встреч, ребята участвовали в спортивных и музыкальных мероприятиях. В частности, один из дней участники начали с зарядки и пробежки с Иваном Черезовым, трёхкратным чемпионом мира и двукратным призёром Олимпийских игр в эстафетных гонках по биатлону.

От идеи к действиям

В финальный день интенсива стали известны имена тех, кто получил поддержку и сопровождение проектов от разных учреждений республики. По итогам сессии лучшими стали 12 проектов – именно они будут реализованы на территории республики.

– Этот форум – необходимый формат, который позволяет в ограниченных условиях сконцентрироваться в проектных идеях для решения конкретных задач региона. Это позволяет запустить интересный процесс – активацию ресурсов и человеческого капитала нашего региона. Для того, чтобы аккумулировать человеческий капитал и чтобы в республике появилось как можно больше тех, кто прославляет Удмуртию, мы должны такие интенсивы проводить как можно чаще. Многие проектные идеи имеют потенциал, сейчас предстоит самое сложное – от идеи переходить к действиям, – отметил один из экспертов проектной сессии, член Общественного совета по вопросам развития институтов гражданского общества при полномочном представителе Президента РФ в ПФО Дмитрий Шевкунов.

В результате стратегической сессии каждый участник получил не только обратную связь, но и узнал конкретные шаги для улучшения своего проекта. Полезный нетворкинг, яркие выступления спикеров, ответы на все вопросы – на интенсиве участники зарядились по полной! Настало время приступить к действиям.

ПРОЕКТЫ

IT-сектор

Николай Васильев, компьютерная программа «Амбулаторная карта» (сертификат на реализацию проекта получен от Корпорации развития Удмуртской Республики):

– «Амбулаторная карта» - это программа софт, благодаря которой стоматологи могут быстрее заполнять свою амбулаторную карту – это будет занимать у них примерно одну минуту. Прежде всего, я разработал этот проект для себя. Поскольку я работаю врачом, у меня была потребность сокращать время на заполнение нужных документов. Около трех часов в неделю стоматолог тратит за заполнение документов. Благодаря созданию этой компьютерной программы удалось сократить это время в 3 раза.

Главная сложность в проекте – интеллектуальный труд по созданию шаблонов и наполнению программы. Аналоги существуют, но они, на мой взгляд, не полноценны. Я бы ни одну из них не стал применять в своей работе.

Проект уже опробован в частной клинике, был успешно использован в течение полутора лет. Задача сегодня - существующий программный продукт сделать максимально полезным и доступным для стоматологов России с помощью создания общедоступной онлайн-версии и мобильного приложения.

В конечном итоге, возможно, я передам свои разработки в Минздрав, чтобы все стоматологи могли пользоваться этой программой.

Предпринимательство

Дмитрий Рычков и Георгий Герасимов, проект «SMART улей» (сертификат на реализацию проекта получен от Корпорации развития Удмуртской Республики):

– Мы учимся в Ижевском индустриальном техникуме им. Е.Ф. Драгунова по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств по отраслям», начали разработку проекта «SMART улей» и хотим запустить его в масштабное производство. Благодаря нашему устройству возможно будет автоматизировать процесс добычи мёда, тем самым облегчив пчеловоду работу. «SMART улей» позволит производить продукты пчеловодства в промышленных масштабах. Хотелось бы развить пчеловодство в Удмуртии и России в целом, потому что это перспективная область, и связать это с нашей специальностью. Мы изучили рынок и проблемы пчеловода и работаем над прототипом устройства, которое будет давать сигналы о процессе роения, температуре в улье, готовности мёда или каком-либо непредвиденном вторжении. Таким образом, пчеловоду не потребуется заглядывать в каждый улей. Ближайшая цель – оснастить системой несколько пасек и провести пробное тестирование. Есть люди, которые готовы испробовать нашу разработку на своих пасеках.

Социальное направление

Александра Ложкина и Наталья Куранова, республиканский этнокультурный проект «УДМультия» (сертификат на реализацию проекта получен от банка ВТБ):

– Проект направлен на повышение интереса к культуре народов, проживающих в Удмуртии. Мы создаём мультипликационные ролики, которые основаны на сказках, эпосе народов. Наша цель – посредством серии фольклорных мультипликационных фильмов расширить этнографический кругозор жителей республики.

В создании проекта участвуют сами жители: они раскрашивают эскизы рисунков, которые служат основой мультфильма. Во время этого мы знакомим их с национальными особенностями народов.

На стадии подготовки мы консультируемся с этнографами, членами национально-культурных объединений, специалистами музеев. Над проектом начали работать с ноября прошлого года. До 2020 года планируем выпустить цикл из 24 мультфильмов.

Мультфильмы озвучиваются на национальном языке, при этом используются субтитры на русском языке. У нас уже есть татарский мультфильм по татарской народной сказке «Зухра йолдыз» и бесермянской народной сказке «Кисель» - их увидели уже более двух тысяч человек.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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