Зарегистрированы очередные участники предварительного голосования в Удмуртии
Регистрация прошла 4 апреля в Региональном отделении Партии. Заседание Организационного комитета по проведению предварительного голосования прошло под председательством Секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» Владимира Невоструева.
В качестве участников предварительного голосования зарегистрированы следующие кандидаты:
Кузнецов Дмитрий Юрьевич, ООО «КОМОС ГРУПП», Заместитель генерального директора.
Четкарев Василий Николаевич, МБУ «Завьяловский центр обеспечения безопасности», директор.
Моисеева Людмила Николаевна, МБУ «Молодежный центр», директор.
Ходырев Евгений Георгиевич, Общество с ограниченной ответственностью «Завьялово-Водоканал», контролер-обходчик ВК в Совхозном ПУ.
Джабраилов Самир Илгар оглы, Администрация муниципального образования. «Завьяловский район», главный специалист по организации закупок отдела закупок.
Гурьев Александр Юрьевич, ООО «Кигбаево Агро», генеральный директор.
Байдалин Олег Валентинович, Администрация МО «Сюрногуртское», Глава муниципального образования «Сюрногуртское».
Седов Иван Вячеславович, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ижевска.
Шаяхметов Рамиль Галимзянович, АО «ИЭМЗ «Купол», инженер 1 категории в управлении энергетики.
Прохоров Александр Аркадьевич, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.
Вердиян Сергей Рудольфович, ЗАО «Север Инвест», генеральный директор.
Шиляев Евгений Викторович, «ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», ассистент кафедры информатики и математики.
Петров Эдуард Степанович, Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», директор Можгинского отделения.
Котельникова Марина Валерьевна, « Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Б.А. Смирнова» города Воткинска Удмуртской Республики, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Кельдибекова Галина Михайловна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 им. Академика В.И. Кудинова» города Воткинска Удмуртской Республики, директор.
Квакина Наталья Викторовна, Муниципальное автономное учреждение «Сад имени П.И. Чайковского» города Воткинска, директорю
Парфирова Марина Александровна, бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Воткинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», главный врач.
Салимгараев Артур Сайфуллович, ООО «Ижевская пиротехническая лаборатория», коммерческий директор.
Магдеев Артур Айратович, Управление Горьковской железной дороги - филиале открытого акционерного общества «Российские железные дороги», начальник лаборатории.
Огнёв Леонид Вениаминович, индивидуальный предприниматель.
Селивестров Владимир Афанасьевич, Общество с ограниченной ответственностью «Молния» Малопургинского района, директор.
Занчаров Сергей Анатольевич, ООО «БРАВЕРС», директор нефтебазы.
Рублёва Ольга Владимировна, муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Норья Малопургинского района Удмуртской Республики, директор.
Ясонов Бронислав Васильевич, Сельскохозяйственный производственный кооператив «Надежда», председатель.
Пальянов Владимир Александрович, МУП жилищно-коммунального хозяйства «Благоустройство» города Воткинска, директор.
Зямаева Наталья Михайловна, БУЗ УР «Малопургинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», Главный врач.
Чиркова Елена Михайловна, ООО «Зуринский Агрокомплекс», Генеральный директор.
Бардин Александр Леонидович, МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Виталия Андреевича Ульянова» города Воткинска Удмуртской Республики, директор.
Шишкина Марина Михайловна, МБОУ Кигбаевская средняя общеобразовательная школа, директор.
Дюгуров Андрей Владимирович, ОАО «Ижсталь», начальник управления делами администрации и общественных отношений ОАО «Ижсталь.
Колесников Константин Геннадьевич, ОАО «Ижсталь», мастер на горячем участке работ и на работах с вредными условиями труда.
Целоусов Юрий Васильевич, пенсионер.
Бузиков Фаниль Яхиевич, ООО «Родина», инженер по охране труда.
Бекмансурова Нина Геннадьевна, Юкаменская средняя общеобразовательная школа, директор.
Сысоев Олег Евгеньевич, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры спорта и библиотечного обслуживания населения «Радуга» МО «Дизьминское», руководитель клубного формирования, любительского объединения.
Корепанова Лариса Владимировна, «Кезское районное потребительское общество, Председатель Совета
Фалалеева Наталия Дмитриевна, Бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Сюмсинского района», директор.
Берестова Ольга Николаевна, МБОУ Кильмезская средняя общеобразовательная школа, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Огородников Алексей Геннадьевич, МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство «Сюмсинское», директор.
Андреев Вениамин Петрович, Кизнерский районный Совет депутатов, председатель Совета депутатов.
Мазитов Юрий Ильич, индивидуальный предприниматель.
Мозгин Сергей Михайлович, ООО «Водоканал», директор.
Злобина Наталья Валерьевна, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Игринский районный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел», директор.
Ускова Елена Алексеевна, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Игринский районный дом детского творчества, директор.
Рассомахина Валентина Витальевна, Муниципальное автономное учреждение культуры «Кизнерский Центр искусства и ремесел», директор.
Виноградов Виталий Геннадьевич, Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации муниципального образования «Город Можга», Экономист 1 категории.
Уваров Андрей Александрович, МБОУ «Гимназия № 8» города Можги Удмуртской Республики, учитель.
Семенов Андрей Сергеевич, Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Доверие» города Можги, директор.
Маштаков Иван Павлович, Казенное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Можги», директор.
Иванов Иван Игоревич, ОАО «СВЕТ», Заместитель генерального директора по экономике-начальник экономического отдела.
Марков Валерий Викторович, ООО «Электрические сети Удмуртии», директор Кезского филиала.
Бездетко Георгий Игоревич, БУЗ УР «Стоматологическая поликлиника № 2 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», заведующий отделением - врач-стоматолог-ортопед в отделении ортопедической стоматологии.
Баутин Михаил Александрович, Увинский ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ПАО «Газпром», инженер по промышленной безопасности.
Жиляев Антон Сергеевич, АО «ИЭМЗ «Купол», начальник конструкторского бюро в управлении главного технолога.
Тюрин Юрий Алексеевич, ОАО «Ассоциация «Ваш Дом», генеральный директор.
Бородулин Николай Анатольевич, БУЗ УР «Воткинская городская больница № 1 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, заведующий отделением врачом-хирургом хирургического отделения стационара.
Ишматова Татьяна Витальевна, Министерство национальной политики Удмуртской Республики, заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики.
Баталов Вадим Николаевич, АО «Ижевские электрические сети», заместитель главного инженера.
Пиколенкова Анжелика Валентиновна, АО«Ижевские электрические сети», начальник отдела кадров.
Халитов Фарит Муллагалиевич, СПК колхоз «Авангард», председатель правления кооператива.
Широбокова Софья Эльфатовна, Государственный Совет Удмуртской Республики, депутат, заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики - председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по бюджету, налогам и финансам.
Рябова Наталья Михайловна, «ОАО «Элеконд», заместитель начальника отдела кадров.
Мухамедзянов Наиль Раисович, ООО «Группа предприятий «ХОЛДИНГ-М», председатель совета директоров.
Оксов Александр Владиславович, ОАО «Элеконд», заместитель начальника отдела по системам управления предприятием.
Чирков Владимир Аркадьевич, ОАО «Элеконд», начальник отдела сбыта.
Усубова Марина Владимировна, ОАО «Элеконд», заместитель начальника отдела экономики.
Тютеев Ринат Фазылович, ОАО «Элеконд», начальник отдела кадров.
Самоделкина Галина Геннадьевна, Муниципальное казенное учреждение «Красногорский детский дом», директор.
Останин Сергей Павлович, ООО «Увадрев-Холдинг», начальник Управления производством ДСП и ЛДСП.
Кузнецова Лилия Евгеньевна, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 102» Индустриального района города Ижевска, заведующий.
Ефремов Александр Леонидович, МКУ «Служба материально-технического обеспечения образовательных учреждений Завьяловского района», директор.
На сегодняшний день зарегистрировано 147 кандидатов на участие в предварительном голосовании.
Претенденты на включение в партийные списки получили право вести агитационную работу, в том числе проводить встречи с избирателями. Напомним, прием документов на участие в предварительном голосовании продлится до 27 апреля.
Регистрация продолжается.Если вы хотите стать участником предварительного голосования, вам необходимо подать документы в Региональный организационный комитет, работающий по адресу: г. Ижевск, пл. 50 лет Октября, 15, 3 этаж, 310 кабинет.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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