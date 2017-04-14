На заседании Организационного комитета по проведению предварительного голосования в Удмуртии зарегистрированы 20 новых кандидатов на участие в предварительном голосовании.
Заседание Организационного комитета по проведению предварительного голосования в Удмуртии прошло под председательством Секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» Владимира Невоструева.
В результате в качестве участников предварительного голосования принято решение зарегистрировать следующих кандидатов:
• Яковлева Алексея Вилиевича, работающего в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 51», директором.
• Стрелкова Александра Николаевича, работающего в ООО «Инновационный центр «Концерна «Калашников», специалистом по развитию производственной системы.
• Семенихина Александра Геннадьевича, работающего в Бюджетном учреждении Удмуртской Республики «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва по хоккею», старшим инструктором-методистом.
• Новикову Любовь Владимировну, работающую в Обществе с ограниченной ответственностью «Тулкым», директором.
• Крылова Михаила Александровича, работающего в Сельскохозяйственном кооперативе «Колхоз «Молодая гвардия», председателем колхоза.
• Джафарову Светлану Анатольевну, работающую Индивидуальным предпринимателем.
• Майкову Веру Петровну, работающую в Бюджетном учреждении здравоохранения Удмуртской Республики «Алнашская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», главным врачом.
• Мерзлякова Кирилла Александровича, работающего в Обществе с ограниченной ответственностью «ВИД», директором.
• Моторину Ольгу Геннадьевну, работающую в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр образования - Централизованная бухгалтерия Первомайского района города Ижевска», начальником.
• Горбановскую Наталью Александровну, работающую в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества Первомайского района», педагогом дополнительного образования.
• Корепанова Игоря Владимировича, работающего в Муниципальном унитарном предприятии «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова» муниципального образования «Город Глазов», директором.
• Мухаметзянову Гульнару Талгатовну, работающую в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 131» Первомайского района города Ижевска, заведующей.
• Сысоеву Ирину Викторовну, работающую в Государственном казённом учреждении Удмуртской Республики «Центр занятости населения города Ижевска», начальником отдела документационного и правового обеспечения.
• Аганина Никиту Андреевича, являющегося студентом 3 курса Института права, социального управления и безопасности ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».
• Душкину Надежду Леонидовну, работающую в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 253», заведующей.
• Теплякова Дмитрия Анатольевича, работающего в ООО Управляющая компания «Родник», главным инженером.
• Пахомова Владимира Витальевича, работающего в Филиале ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в г. Воткинске, директором.
• Ахметзянову Ольгу Александровну, работающую в Автономном учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Устиновского района города Ижевска», заведующим отделением социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности.
• Романову Татьяну Михайловну, «29» мая 1961 года рождения, работающую в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 259», заведующей.
• Баталова Вадима Николаевича, работающего в Акционерном обществе «Ижевские электрические сети», заместителем главного инженера.
На данный момент общее число зарегистрированных кандидатур для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва составило 231 человек.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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