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Зарегистрированы 20 новых кандидатов на участие в предварительном голосовании

14 апреля
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Img 1097 (2) Зарегистрированы 20 новых кандидатов на участие в предварительном голосовании

На заседании Организационного комитета по проведению предварительного голосования в Удмуртии зарегистрированы 20 новых кандидатов на участие в предварительном голосовании.

Заседание Организационного комитета по проведению предварительного голосования в Удмуртии прошло под председательством Секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» Владимира Невоструева.

В результате в качестве участников предварительного голосования принято решение зарегистрировать следующих кандидатов:

Яковлева Алексея Вилиевича, работающего в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 51», директором.

Стрелкова Александра Николаевича, работающего в ООО «Инновационный центр «Концерна «Калашников», специалистом по развитию производственной системы.

Семенихина Александра Геннадьевича, работающего в Бюджетном учреждении Удмуртской Республики «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва по хоккею», старшим инструктором-методистом.

Новикову Любовь Владимировну, работающую в Обществе с ограниченной ответственностью «Тулкым», директором.

Крылова Михаила Александровича, работающего в Сельскохозяйственном кооперативе «Колхоз «Молодая гвардия», председателем колхоза.

Джафарову Светлану Анатольевну, работающую Индивидуальным предпринимателем.

Майкову Веру Петровну, работающую в Бюджетном учреждении здравоохранения Удмуртской Республики «Алнашская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», главным врачом.

Мерзлякова Кирилла Александровича, работающего в Обществе с ограниченной ответственностью «ВИД», директором.

Моторину Ольгу Геннадьевну, работающую в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр образования - Централизованная бухгалтерия Первомайского района города Ижевска», начальником.

Горбановскую Наталью Александровну, работающую в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества Первомайского района», педагогом дополнительного образования.

Корепанова Игоря Владимировича, работающего в Муниципальном унитарном предприятии «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова» муниципального образования «Город Глазов», директором.

Мухаметзянову Гульнару Талгатовну, работающую в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 131» Первомайского района города Ижевска, заведующей.

Сысоеву Ирину Викторовну, работающую в Государственном казённом учреждении Удмуртской Республики «Центр занятости населения города Ижевска», начальником отдела документационного и правового обеспечения.

Аганина Никиту Андреевича, являющегося студентом 3 курса Института права, социального управления и безопасности ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».

Душкину Надежду Леонидовну, работающую в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 253», заведующей.

Теплякова Дмитрия Анатольевича, работающего в ООО Управляющая компания «Родник», главным инженером.

Пахомова Владимира Витальевича, работающего в Филиале ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в г. Воткинске, директором.

Ахметзянову Ольгу Александровну, работающую в Автономном учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Устиновского района города Ижевска», заведующим отделением социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности.

Романову Татьяну Михайловну, «29» мая 1961 года рождения, работающую в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 259», заведующей.

Баталова Вадима Николаевича, работающего в Акционерном обществе «Ижевские электрические сети», заместителем главного инженера.

На данный момент общее число зарегистрированных кандидатур для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва составило 231 человек.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

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