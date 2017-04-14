Более половины участников интернет-опроса «Единой России» считают необходимым проведение предварительного голосования всеми партиями Более 5 тысяч человек ответили на вопросы, касающиеся их представлений о предварительном голосовании ...

Региональное отделение «Единой России» проведет праймериз по выбору кандидата на пост Главы Удмуртии Решение об участии в выборах будет принято на заседании регионального Политсовета Партии, которое про...