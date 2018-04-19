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ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПЕРВЫЙ РЕЗИДЕНТ ТОСЭР «САРАПУЛ»

19 апреля
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28 февраля комиссия Правительства Удмуртии одобрила заявки на получение статуса резидентов ТОСЭР «Сарапул» 2-х предприятий – ООО «СП «Техника» (инвестиционный проект «Производство частей приборов для измерения») и ООО «КомАР» (инвестиционный проект «Производство стекловолокна и композитных изделий»). В апреле текущего года ООО «СП «Техника» зарегистрировано в реестре резидентов территорий опережающего социально-экономического развития на территориях моногородов РФ.

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Данный проект имеет большое социальное значение, как для города, так и для республики в целом, поскольку позволит создать новые рабочие места для людей с ограниченными возможностями по зрению. Кроме того проект «Производство частей приборов для измерения» ООО «СП «Техника» направлен на решение приоритетных задач в сфере промышленности. Среди них обновление технологической и материальной базы отраслей гражданской промышленности, обеспечение средствами производства, увеличение объёмов производства гражданской продукции. Предприятие будет производить комплектующие для электрических счетчиков, врезные замки, замки для пластиковых окон, кронштейны и др. продукцию. «Общий объём вложений в период с 2018 по 2020 годы составит 8,95 млн рублей. Создаётся 62 новых рабочих места, 32 из которых – для людей с ограниченными возможностями. Объём производства за три года составит 174,2 млн рублей», - сообщил Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин.

В настоящее время ожидается одобрение федеральным Минэкономразвития и внесение в реестр следующего резидента - ООО «КомАР». Предприятие планирует в текущем году увеличить объемы производства в 3 раза. Инвестиционный проект с объемом инвестиций более 350 млн рублей позволит создать современное производство композитных изделий и стекловолокна, где будут заняты 150 человек. Строительство завода начнется во второй половине 2018г.

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