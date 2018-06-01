Всего в конкурсе приняли участие 82 региона страны, в числе которых была и Удмуртская Республика. Из 455 проектов благоустройства общественных пространств, представленных на конкурс, шесть – это проекты городов Удмуртии: Сарапула, Глазова, Воткинска, Можги. Пять из них вышли в финал конкурса.
После публичной защиты, которая прошла в Минстрое РФ 26 и 27 мая, в число победителей в номинации малых городов с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек вошёл проект благоустройства общественного пространства города Воткинска.
Победителей поздравил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что победившие проекты позволяют по–новому взглянуть на развитие территорий и перспективы их развития.
– Ваши проекты меняют подходы к развитию малых городов и исторических поселений. Включают работы не только по благоустройству улиц, дворов и парков, но и по ремонту дорог, реставрации старых зданий. Многие из этих городов и поселений славятся своим богатым прошлым. Бережно сохраняя их, мы сможем преобразить эти территории в культурные центры, – говорится в телеграмме, опубликованной во вторник на портале кабмина.
По словам Дмитрия Медведева, благодаря идеям участников конкурса в малых городах «появятся возможности для развития туризма, малого бизнеса, индустрии услуг и гостеприимства.
– Важно, что победители конкурса получат дотации из федерального бюджета и смогут воплотить свои идеи и проекты в жизнь, – добавил премьер.
Прокомментировал победу воткинцев в Фейсбуке и глава Минстроя Удмуртии Иван Ястреб:
– Теперь Воткинск ждёт реализация масштабного, до 100 млн. рублей, городского проекта по благоустройству общественного пространства. Хороший пример того, как можно усилить и без того мощную федеральную программу по созданию городской среды. Уверен, что это только начало. И у нас ещё скажут своё слово Сарапул, Глазов и Можга!
Фото susanin.news/longreads/blagoustroystvo
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