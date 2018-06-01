Повеселились по–соседски. Как в Удмуртии отметили Международный день соседей Когда со двора несётся громкая музыка, стоит, по крайней мере, выглянуть в окно. Тогда вы непременно ...

Новый приоритет – ранняя помощь. Родители и чиновники обсудили проблемы абилитации и реабилитации Во всём мире люди с инвалидностью, обращаясь к власти, обществу, настаивают на том, чтобы все решения...

Сергей Панов: «Могу простить незнание или ошибку, но не равнодушие» Приказом Генерального прокурора Российской Федерации прокурор Удмуртской Республики награжден именным...