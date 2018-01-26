Кто защитник?
Не менее остро отреагировали регионы. И хотя в Удмуртии пикеты не проводятся, здесь несогласные с поправками и те, кто, наоборот, выступает за их принятие, кажется, готовы отстаивать свою точку зрения до конца.
Чтобы избежать бессмысленных споров и сотрясания воздуха, 19 января в Госсовете республики провели круглый стол по обсуждению изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». Инициатором встречи выступил сенатор, представитель Удмуртии в Совете Федерации Юрий Фёдоров. Он, кстати, входит в согласительную комиссию, призванную урегулировать разногласия, возникшие при рассмотрении законопроекта между верхней и нижней палатами парламента.
Открывая заседание, Юрий Фёдоров отметил, что цель круглого стола - услышать мнения жителей Удмуртии, чтобы потом донести их до федерального уровня. При этом сенатор подчеркнул, что ни в коем случае нельзя делить общество на охотников и защитников животных. Ведь, по его словам, именно охотсообщества чаще всего и являются защитниками живой природы.
В поисках альтернативы
За внесение изменений в закон выступают представители регионального отделения межрегиональной общественной организации в сфере защиты животных «Альянс защитников животных». Общественники говорят о том, что контактная притравка - это пример жестокого обращения с животными, которые изначально находятся в неравных условиях с нападающими на них собаками. По их мнению, есть не менее действенные, но при этом более гуманные методы, позволяющие воспитать навыки нападения на хищника и защиты от него.
Например, в Европе охотники активно используют механические прототипы диких зверей, а в процессе обучения применяют высокотехнологичные ошейники, специальные пахучие средства.
Оксана Берестова, председатель регионального «Альянса защитников животных», заявила, что волнение зоозащитников также вызывают существующие частные испытательно-тренировочные станции (ИТС), работа которых не находится под постоянным вниманием профильных ведомств.
– Специалисты неоднократно заявляли о том, что эти станции являются некой «серой зоной», - уточнила она. - Это касается и налогов, и тех средств, которые они получают. По официальным данным, в России зарегистрировано около 200 станций, но в то же время есть информация о существовании 4 тысяч и более. Открывая сайты о таких станциях, можно найти такие фразы, как «притравка только для своих и по предварительной записи». Что это значит? Что это за станции? Кем-то они проверяются?
Всё по правилам
Представители охотничьих союзов и владельцы ИТС уверяют, что станции регулярно проверяют надзорные органы, в том числе ветеринарная служба. Специалисты внимательно следят за здоровьем животных, не допускают к испытаниям больных зверей. А представленные общественниками фото со сценами издевательств над животными к испытательно-тренировочным станциям никакого отношения не имеют. Скорее всего, они сделаны в частных питомниках и вольерах.
– Какой охотник отдаст на растерзание собаке медведя или того же кабана? - недоумевает эксперт-кинолог, основатель Удмуртского питомника западно-сибирских лаек Владимир Рябов. - Ведь он кормит и ухаживает за ними на протяжении многих лет.
К тому же, по мнению Рябова, собака не может причинить вреда огромному зверю:
– По специально созданным правилам в испытаниях и состязаниях может участвовать медведь весом не меньше 80 килограммов, кабан - не меньше 100. При этом собака весит всего 20 килограммов.
Как воспитать собаку?
Владимира Рябова поддерживают коллеги. Владимир Воронин, охотник с 50-летним стажем, например, утверждает, что лайка нуждается в постоянной тренировке, то есть в нахождении в охотничьих угодьях.
– В нашей республике работают три испытательно-тренировочные станции. Они позволяют нам компактно собирать людей, контролировать их деятельность, забирать собак, работающих по медведю и кабану, и вести племенную работу. Мы исключаем травматизацию собак. Медведям никто никогда не выдирает когти, не ломает зубы. Мы лишь вынуждены спиливать у крупных секачей клыки, там, где отсутствует пульпа, чтобы ни эксперт, ни собака не получили травму.
Охотники настаивают на том, что без испытаний невозможно вести племенную работу, и что только благодаря работе с живым зверем можно воспитать хорошую охотничью собаку. Не тренированные животные часто обрекают на смерть и себя, и хозяина. Бесконтактная притравка не позволяет проверить основные инстинкты собаки и понять, как она поведёт себя в естественных условиях охоты на зверя. Юрий Фёдоров, подводя итоги встречи, отметил, что все прозвучавшие предложения и замечания будут учтены в дальнейшей работе над проектом федерального закона.
Время покажет, где в итоге будет поставлена запятая в предложении «Запретить нельзя разрешить». Будем надеяться, что принятое решение устроит обе стороны спора, но главное, законотворцы, отстаивая интересы людей, не забудут и о братьях наших меньших.
Есть мнение
– Сколько живёт человек, столько охотится. И сколько он охотится, столько его сопровождает собака. А чтобы она охраняла человека на охоте, не только ловила зверя, её надо воспитывать и дрессировать.
Владимир Варламов, председатель постоянной комиссии Госсовета по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.
Фото О. ЛАРИН.
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