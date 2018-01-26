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Запретить нельзя разрешить. В Госсовете Удмуртии обсудили законопроект о бесконтактной дрессировке животных

26 января
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Государственная Дума России 21 декабря 2017 года в третьем чтении приняла проект закона, предусматривающий запрет контактной дрессировки (притравки) охотничьих животных. Он обязует владельцев станций устанавливать ограждения из сетки или стекла для защиты диких животных от травм и запрещает физический контакт между животными. Совет Федерации изменения, предложенные Госдумой, отклонил, ссылаясь на то, что новые правила тренировки охотничьих собак могут помешать развитию российской охоты. Надо сказать, что законопроект вызвал споры не только между депутатами и сенаторами, но в первую очередь между охотниками и зоозащитниками. Федеральные СМИ пишут, что и те, и другие даже пикеты провели у здания верхней палаты.

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Кто защитник?

Не менее остро отреагировали регионы. И хотя в Удмуртии пикеты не проводятся, здесь несогласные с поправками и те, кто, наоборот, выступает за их принятие, кажется, готовы отстаивать свою точку зрения до конца.

Чтобы избежать бессмысленных споров и сотрясания воздуха, 19 января в Госсовете республики провели круглый стол по обсуждению изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». Инициатором встречи выступил сенатор, представитель Удмуртии в Совете Федерации Юрий Фёдоров. Он, кстати, входит в согласительную комиссию, призванную урегулировать разногласия, возникшие при рассмотрении законопроекта между верхней и нижней палатами парламента.

Открывая заседание, Юрий Фёдоров отметил, что цель круглого стола - услышать мнения жителей Удмуртии, чтобы потом донести их до федерального уровня. При этом сенатор подчеркнул, что ни в коем случае нельзя делить общество на охотников и защитников животных. Ведь, по его словам, именно охотсообщества чаще всего и являются защитниками живой природы.

В поисках альтернативы

За внесение изменений в закон выступают представители регионального отделения межрегиональной общественной организации в сфере защиты животных «Альянс защитников животных». Общественники говорят о том, что контактная притравка - это пример жестокого обращения с животными, которые изначально находятся в неравных условиях с нападающими на них собаками. По их мнению, есть не менее действенные, но при этом более гуманные методы, позволяющие воспитать навыки нападения на хищника и защиты от него.

Например, в Европе охотники активно используют механические прототипы диких зверей, а в процессе обучения применяют высокотехнологичные ошейники, специальные пахучие средства.

Оксана Берестова, председатель регионального «Альянса защитников животных», заявила, что волнение зоозащитников также вызывают существующие частные испытательно-тренировочные станции (ИТС), работа которых не находится под постоянным вниманием профильных ведомств.

– Специалисты неоднократно заявляли о том, что эти станции являются некой «серой зоной», - уточнила она. - Это касается и налогов, и тех средств, которые они получают. По официальным данным, в России зарегистрировано около 200 станций, но в то же время есть информация о существовании 4 тысяч и более. Открывая сайты о таких станциях, можно найти такие фразы, как «притравка только для своих и по предварительной записи». Что это значит? Что это за станции? Кем-то они проверяются?

Всё по правилам

Представители охотничьих союзов и владельцы ИТС уверяют, что станции регулярно проверяют надзорные органы, в том числе ветеринарная служба. Специалисты внимательно следят за здоровьем животных, не допускают к испытаниям больных зверей. А представленные общественниками фото со сценами издевательств над животными к испытательно-тренировочным станциям никакого отношения не имеют. Скорее всего, они сделаны в частных питомниках и вольерах.

– Какой охотник отдаст на растерзание собаке медведя или того же кабана? - недоумевает эксперт-кинолог, основатель Удмуртского питомника западно-сибирских лаек Владимир Рябов. - Ведь он кормит и ухаживает за ними на протяжении многих лет.

К тому же, по мнению Рябова, собака не может причинить вреда огромному зверю:

– По специально созданным правилам в испытаниях и состязаниях может участвовать медведь весом не меньше 80 килограммов, кабан - не меньше 100. При этом собака весит всего 20 килограммов.

Как воспитать собаку?

Владимира Рябова поддерживают коллеги. Владимир Воронин, охотник с 50-летним стажем, например, утверждает, что лайка нуждается в постоянной тренировке, то есть в нахождении в охотничьих угодьях.

– В нашей республике работают три испытательно-тренировочные станции. Они позволяют нам компактно собирать людей, контролировать их деятельность, забирать собак, работающих по медведю и кабану, и вести племенную работу. Мы исключаем травматизацию собак. Медведям никто никогда не выдирает когти, не ломает зубы. Мы лишь вынуждены спиливать у крупных секачей клыки, там, где отсутствует пульпа, чтобы ни эксперт, ни собака не получили травму.

Охотники настаивают на том, что без испытаний невозможно вести племенную работу, и что только благодаря работе с живым зверем можно воспитать хорошую охотничью собаку. Не тренированные животные часто обрекают на смерть и себя, и хозяина. Бесконтактная притравка не позволяет проверить основные инстинкты собаки и понять, как она поведёт себя в естественных условиях охоты на зверя. Юрий Фёдоров, подводя итоги встречи, отметил, что все прозвучавшие предложения и замечания будут учтены в дальнейшей работе над проектом федерального закона.

Время покажет, где в итоге будет поставлена запятая в предложении «Запретить нельзя разрешить». Будем надеяться, что принятое решение устроит обе стороны спора, но главное, законотворцы, отстаивая интересы людей, не забудут и о братьях наших меньших.

Есть мнение

– Сколько живёт человек, столько охотится. И сколько он охотится, столько его сопровождает собака. А чтобы она охраняла человека на охоте, не только ловила зверя, её надо воспитывать и дрессировать.

Владимир Варламов, председатель постоянной комиссии Госсовета по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.

Фото О. ЛАРИН.

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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