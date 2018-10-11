Олег Бекмеметьев: «Самые главные человеческие качества – порядочность, честность, справедливость, любовь» **Глава самого северного города Удмуртии рассказал, безопасно ли жить в Глазове, чем в детстве его уд...

Зимовать в тепле. Все многоквартирные дома, школа и детский сад села Первомайского получили тепло и горячую воду **В селе Первомайском Завьяловского района одна котельная, которую летом отключили от газа и электрич...

Решение сложное, но своевременное. Депутаты Госдумы РФ от Удмуртии рассказали об изменении пенсионной системы **3 октября Президент России Владимир Путин подписал Закон о повышении пенсионного возраста – пожалуй...