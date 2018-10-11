Тряслись от волнения коленки, но, собравшись, я чётко ответила словами Устава ВЛКСМ. А позднее пешком 10 километров я снова шла в райком за комсомольским билетом. И будучи секретарём комсомольской организации школы, а затем секретарём–заведующей отделом школьной молодёжи райкома комсомола, я понимала, какой это ответственный момент для молодого человека – вступление в комсомол. Основная часть вступающих в комсомол были 14–15–летние школьники. Чтобы этот момент стал запоминающимся, ярким событием, мы проводили выездные заседания бюро райкома ВЛКСМ специально по приёму в комсомол, на торжественное вручение комсомольских билетов привлекали ветеранов войны и труда, партии – уважаемых людей.
Очень требовательной, принципиальной, не терпящей сбоев даже в мелочах, была наш первый секретарь РК ВЛКСМ Нина Малых. «Разборы полётов», как сейчас говорят, были при ней после каждого проведённого мероприятия – что получилось, кто не доработал, что нужно учесть в будущем. И это давало свои результаты. Нередко и сейчас подходят ко мне уже отнюдь не молодые люди: «А я помню, как вы меня в комсомол принимали...».
Готовили к вступлению в комсомол классные руководители, учителя–пропагандисты, старшеклассники, пионервожатые. В каждой школе работали кружки «Запишите меня в комсомол». Эти занятия очень помогали подросткам больше знать об истории страны, о событиях в мире, учиться отвечать за свои поступки.
«Если тебе комсомолец имя – имя крепи делами своими»
Под этим девизом кипела жизнь во многих комсомольских организациях, с него начинались собрания. В начале 70–х годов основными направлениями в работе райкома комсомола были закрепление молодёжи на селе, работа с молодыми специалистами, очень тщательно подбирался резерв кадров. Популярными были профессиональные конкурсы «Лучший молодой комбайнер, шофёр, тракторист, доярка, учитель». В большинстве школ образовались первичные учительские комсомольские организации. Производственные и колхозные ком¬сомольские организации шефствовали над школами. Чаще стали проводиться совместные собрания, субботники, праздники.
Вот только один эпизод: лыжный агитпробег, организованный райкомом комсомола. В дни зимних каникул комсомольцы Шарканской средней школы на лыжах прошли по северным деревням района: Бадьярово, Тыловыл, Бередь, Гырдымово, Усково, Байкей, Дырдашур и т. д. Нас ждали комсомольцы колхозов, жители отдалённых деревень, куда и дорог–то зимой не было. В составе агитбригады были ребята – спортсмены, артисты, художники. В каждой деревне, где мы останавливались, после короткого отдыха ребята принимались за оформление красных уголков ферм, стендов. Кто–то гладил костюмы для концерта, готовились к лекциям. были Жители отдаленных деревень благодарны детям за концерты. Удивительно лихо отплясывали Алёша Долганов и Лёня Вахрушев, звучали песни под гитару Геннадия Шкляева, учителя из Быгов. Всегда можно было быть уверенным, что порученное дело будет сделано, если за него брались Ольга Кудрявцева, Надежда Казакова, Виталий Митрофанов, Алексей Русанов, Татьяна Пушина, Наталья Широбокова, Раиса Загуляева. Лучшие комсомольцы и пионеры по решению бюро РК ВЛКСМ поощрялись путёвками во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек» и Всероссийский лагерь «Орлёнок», фотографированием у развёрнутого знамени РК ВЛКСМ вместе с ветеранами войны, партии и комсомола.
Многие из комсомольских активистов, получившие первый опыт организаторской работы в школе, стали крупными руководителями, хорошими специалистами: А.А. Прохоров, Н. Г. Зайнакова, С.Ф.Васева, А.В. Протопопова, Б.И. Ларионов, В.А.Васильев…
Школьный отдел был организатором и разных спортивных игр: «Зарница», «Орлёнок», «Золотая шайба», «Кожаный мяч». Впервые в 70–е годы прошли соревнования по детскому зимнему биатлону. В ответ на предложение о детском биатлоне некоторые руководители сомневались: получится ли? Но поддержали бывший военком А. И. Ильиных, военруки школ. Создали оргкомитет, провели районные соревнования, выиграли в республике. А потом из Новосибирска торжественно встречали первых чемпионов страны – команду биатлонистов Шарканской школы во главе с тренером А. М. Кочуровым.
Комсомол – моя судьба
Много было интересных дел: это и занятия клуба «Юность», которые райком ВЛКСМ проводил для молодёжи села в районной столовой. Руководила клубом заведующая отделом писем районной газеты В.В. Сорокина (в дальнейшем кандидат экономических наук, работник аппарата администрации Свердловской области). Проводились они по интересующим молодёжь темам. Пользовались большой популярностью — не все могли попасть на эти вечера, столько было желающих.
Многие помнят, как мы работали в оперативном комсомольском отряде (ОКО). Лучшая молодёжь райцентра записывалась в отряд, что¬бы помогать в наведении по¬рядка, шефствовать над «трудными» подростками, проводить различные рейды совместно с милицией. Учёбой и всей работой ОКО руководил будущий заместитель министра МВД Удмуртии Николай Перевозчиков, умевший так нацелить и настроить молодёжь на работу, что все знали: мы выполняем важную задачу. Поощрением за эту работу для меня и рабочего ткацкой фабрики В. С. Кондратьева была не¬забываемая двухнедельная поездка в Германию в составе группы молодых работников милиции и членов ОКО.
Когда я рассказываю о тех годах, молодые люди говорят: «Как интересно вы жили!». Конечно, и сейчас у молодёжи есть занятия по интересам. Есть и молодёжные организации. Чем они мне нравятся? Тем, что не так политизированы. Тем, что не так строго регламентирована их работа. Молодёжи сейчас многое доступно – изменились жизненные ценности. Но если в нашей молодости у каждого было какое–то по¬ручение, каждого старались вовлечь в интересные полезные дела, то жаль сегодня молодых людей, ценности жизни которых свелись только к компьютеру и пиву. А таких, к сожалению, немало.
Хотелось бы, чтобы лучшие традиции, всё, что было положительного у нашего поколения, переняла нынешняя молодёжь. В канун 100–летия со дня рождения комсомола поздравляю с этой датой всех, кто был в рядах ВЛКСМ, тех, кто npoдолжает традиции в рядах РСМ, всех, кто молод душой, кто сохранил комсомольский задор, кому дороги идеи и дела комсомола!
Нина КОРОБЕЙНИКОВА, секретарь–заведующая отделом школьной молодёжи Шарканского райкома комсомола в 1972 – 1976 годах
На снимке: Члены бюро РК ВЛКСМ: П. Г. Вахрушев, Н. И. Протопопова (Коробейникова), В. С. Титов, Н. И. Малых, А. Н. Шилохвостов, М. А. Исаев, Т.К. Пчелина (Ложкина), A.М. Караваев.
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