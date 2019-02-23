Названия у фирм, сотрудники которых под видом проверки газового оборудования ходят сегодня по квартирам ижевчан и навязывают доверчивым гражданам свои услуги, разные – «Газ–контроль», «Сервисгаз», «Газстрой». Но всегда в названии есть слово «газ»: люди, напуганные чередой взрывов бытового газа в домах, пускают их в свои квартиры. Дальше, по рассказам потерпевших, всё идёт по одному сценарию. После беглого осмотра газового оборудования лже–проверяющие предлагают заменить плиту, газовый кран, установить газовый счётчик или приобрести за «бешеные деньги» бытовой газоанализатор – прибор, который в случае утечки газа предупредит об опасности. Если человек отказывается, ему грозят штрафами.
По словам заместителя директора, главного инженера АО «Газпром газораспределение Ижевск» Константина Бузмакова, действия коммерсантов совершенно незаконны. Они пользуются доверчивостью граждан и навязывают им свои услуги по совершенно грабительским ценам, при этом подчас не обладают необходимой квалификацией для установки газового оборудования, тем самым подвергают жителей опасности.
Чтобы не попасться на удочку мошенников, надо знать алгоритм проведения плановых проверок газового оборудования в квартирах. В соответствии с постановлением Правительства РФ № 410 работы по обслуживанию газового оборудования могут проводить только специализированные организации не реже одного раза в год. Они должны иметь в своём штате аварийно–диспетчерскую службу, обученный и аттестованный персонал, а также иметь договор на обслуживание газового оборудования.
В Удмуртии только одна организация – АО «Газпром газораспределение Ижевск» – имеет статус специализированной организации, то есть на законных основаниях может заключать договоры и выполнять работы по техническому и аварийно–диспетчерскому обслуживанию внутридомового газового оборудования. Никаких дочерних предприятий или филиалов у этой организации нет.
– Наши сотрудники делают подомовые обходы только после предварительного уведомления. По законодательству мы обязаны это сделать за 20 дней. Управляющая компания на каждый подъезд дома вывешивает объявление, где сообщается о времени прихода наших сотрудников. Затем ещё раз уведомляет жителей за 5–6 дней до обхода. Квартиры, куда попасть не удалось, затем отдельно обзванивают, сотрудники уточняют, когда человек будет дома, – рассказывает Константин Бузмаков.
Узнать сотрудников АО «Газпром газораспределение Ижевск» можно по форменной одежде синего цвета и служебному удостоверению. Кроме того, у каждого сотрудника должен быть бейдж, где указаны название организации, имя, фамилия и отчество специалиста и его фотография.
– Если человек сомневается, не мошенник ли это, то можно позвонить по телефону компании, она указана в платёжке за газ, или уточнить в управляющей компании, которая обслуживает данный дом, – посоветовал Константин Бузмаков.
Во время планового осмотра мастер должен проверить, нет ли утечек газа, как работают краны, перекрывающие газ, или автоматические устройства, которые отключают подачу газа при утечках, почистить газовые горелки и так далее. Если срок эксплуатации оборудования истёк, специалист должен уведомить об этом жильца, порекомендовать либо провести диагностику прибора или заменить его и даёт на это 90 дней. Например, средний нормативный срок службы газовой плиты – 10–15 лет, этот срок обычно указывается в паспорте на прибор.
– По закону никакого штрафа за то, что плита или колонка старые, не предусмотрено. Если оборудование в плохом состоянии, то газ просто перекроют, – говорит Константин Бузмаков.
А вот за то, что жильцы не пускают газовиков в квартиры и дома для проверки оборудования, предусмотрен штраф. Если нарушение зафиксировано впервые, на владельца устройства может быть наложен штраф от 1 до 2 тысяч рублей. За повторное нарушение – от 2 до 5 тысяч рублей. А если из–за отказа оборудования произошла авария и пострадали люди, заплатить придётся от 10 до 30 тысяч.
Также введены штрафы для организаций и должностных лиц, которые обязаны следить за состоянием газового оборудования в многоквартирных домах. Это управляющие компании и товарищества собственников жилья. Они обязаны заключать договоры с газовиками на проведение техобслуживания внутридомовых систем подачи газа. Если такие проверки не проводятся, должностные лица заплатят от 5 до 20 тысяч рублей, юридические лица от 40 до 100 тысяч. В случае аварий из–за неисправного оборудования или утечки газа штраф для должностных лиц составит от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 400 тысяч.
Что касается требований об обязательной установке в квартирах прибора учёта газа, то по закону счётчиками газа должно быть оборудовано жильё, которое полностью отапливается газом. Как правило, в таких домах объём потребления превышает 2 кубометра в час. Жильцам, у которых в квартире установлена лишь газовая плита, никаких приборов устанавливать не надо.
Никакие законодательные акты не обязывают жильцов устанавливать в квартирах и бытовые газоанализаторы. Тем более что вещь эта совершенно бесполезная, уверяет Константин Бузмаков. Как правило, то, что продают коммерсанты, улавливает вообще все запахи, а не только газ. Но даже если вам продали прибор, который улавливает именно газ, всё равно смысла в них нет. Газ легче воздуха в два раза, в случае утечки он сразу поднимается вверх и скапливается под потолком. А приборы обычно устанавливают рядом с газовым краном. И когда уровень газа на кухне дойдёт до уровня прибора, вызывать «аварийку» уже будет поздно: для самого мощного взрыва достаточно концентрации газа в воздухе от 5 до 15 процентов.
– К сожалению, распространено мошенничество, когда неизвестные люди, представляясь газовиками, навязывают жильцам газовые сигнализаторы загазованности, – поясняет Константин Бузмаков. – Мы знаем случаи, когда за свои услуги они брали больше десяти тысяч рублей, хотя тот же сигнализатор загазованности стоит на порядок меньше. По правилам ставить его надо в паре с клапаном. То есть прибор в верхней точке помещения улавливает утечку газа, передает сигнал на клапан в трубе, и тот перекрывает подачу газа. Но мошенники ставят только одну «пищалку» на стену.
Важно!
В случае появления запаха газа необходимо сообщить об этом по телефонам 04 (с городского), 104, 112 (с мобильного). Также по вопросам эксплуатации и проверки газового оборудования можно обратиться в Службу 072 города Ижевска по круглосуточному телефону 998–072 (с сотового), 072 (с городского).
Информация по проведению технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования и график проверок размещены на сайте АО «Газпром газораспределение Ижевск» в разделе «Техническое обслуживание газового оборудования» – http://www.udmgas.ru/tovdgo.
Между тем
Недавние взрывы бытового газа, унесшие жизнь более 40 человек, заставили правительство, законодателей и экспертов ускорить выработку мер по повышению безопасности использования внутридомового газового оборудования. Вскоре после инцидентов в Магнитогорске и Шахтах премьер–министр Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил вице–премьеру Виталию Мутко провести анализ законодательства, регулирующего вопросы газификации домов, и привлечь к этой работе Минстрой России, МЧС и законодательные органы власти. Результатом должен стать план по совершенствованию законодательства и выход на конкретные практические решения.
Не обошел эту тему своим вниманием и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. По его словам, ведомство подготовило и внесло в правительство «дорожную карту», включающуюя в себя несколько предложений. Одно из них – разработка единого договора на содержание внутридомовых газовых сетей и оборудования, которое находится внутри квартиры. Эту идею выдвинули депутаты, и соответствующий закон уже принят в первом чтении. Второе предложение Минстроя – ужесточить требования к одоризации, чтобы люди по запаху могли как можно раньше почувствовать утечку.
По мнению министра, это самое дешёвое, простое, но очень эффективное решение. Глава ведомства отметил также, что много дискуссий сегодня ведётся по поводу установки газоанализаторов. Так, 14 января в Госдуму был внесён законопроект об установке в жилых домах автоматизированных систем контроля газовой безопасности за счёт средств региональных фондов капитального ремонта. Однако эта идея была встречена специалистами критически.
Министр акцентировал внимание на проблеме доступа сервисных и аварийных служб в квартиры, когда есть подозрение, что газовое оборудование там не соответствует всем необходимым стандартам. В Минстрое предлагают ввести ускоренный порядок прохождения судебной процедуры, которая сегодня занимает 6 месяцев.
Сотрудники АО «Газпром газораспределение Ижевск» никогда не ходят по квартирам без предупреждения, все проверки согласуются с управляющей компанией и объявления о них размещают за 20 дней до проведения проверки.
Фото opt-1102147.ssl.1c-bitrix-cdn.ru
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