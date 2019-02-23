В неоплатном долгу. **Западно—Уральское управление Ростехнадзора оштрафовало на 50 тысяч рублей МУП «Водоканал» г. Воткин...

Более 1200 жителей Удмуртии стали жертвами дистанционных мошенничеств. **В 2018 году на территории Удмуртии возбуждено 2747 уголовных дел по фактам мошенничества. Уровень т...

Ленинский район Ижевска лидирует по количеству подростковой преступности **В 2018 году в Удмуртии правоохранительными органами расследовано 590 преступлений, совершённых несо...