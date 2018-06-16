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Замок волшебника Гудвина. Ижевский садовод воплотил свою мечту на своём участке

15 июня
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Я давно хожу около этого дома на дачном массиве «Восточный–2» в Ижевске, иногда выбирая себе маршрут через улицу Бабушкина. Поначалу я его не замечал, потом обратил внимание на странную архитектуру, не вяжущуюся с окружающими садово–дачными дощанками. И наконец, по мере роста постройки, я понял, что у хозяина участка возникла идея построить на своих сотках средневековый замок, причём необычной, какой–то сказочной архитектуры – башни, каменная ограда, напоминающая скалы, арки с античными барельефами. Я прозвал этот дом замком волшебника Гудвина. Помните сказку Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города»?

Screenshot 4 Замок волшебника Гудвина. Ижевский садовод воплотил свою мечту на своём участке

Строительство дома шло не быстро. Я его наблюдал, наверное, лет пятнадцать. И вот как–то заметил, что у замка появилась кровля на башнях, флюгеры, потом в оконных проёмах – рамы и стёкла. «Пора знакомиться с хозяином», – подумал я. А когда стало понятно, что этот дачный массив подлежит сносу, решился – пора.

Началось всё с бани

… И вот мы с фотографом открываем металлические двери и входим во двор «замка волшебника Гудвина».

– Сергей Васильевич, можно к вам?

Навстречу вышел хозяин, оторвавшись от грядок, привалил к стене лопату. Знакомимся….

Сергей Васильевич Лекомцев – так зовут владельца этого участка и замечательного дома – родом из деревни на юге Удмуртии. Закончил Асановский совхоз–техникум, отслужил в армии. Потом, вернувшись, недолго работал секретарём комсомольской организации ИПОПАТ. Поступил заочно на юридический факультет, перевёлся на очное отделение, закончил, но по специальности не работал.

– Занимался всем понемногу, – рассказывает Сергей Васильевич, – в том числе и бизнесом. Магазинчик у меня. Правда, сейчас я его просто в аренду сдаю.

Конечно, главное, что хотелось узнать – как всё это начиналось, как пришла идея построить на дачном участке почти в центре города такие хоромы.

– Всё началось с баньки, – смеётся Сергей Васильевич, – мы с друзьями любили в баньке попариться. Вот на пару с другом и купили здесь участок со старенькой банькой и по субботам собирались здесь с друзьями, парились, разговоры разговаривали. Позднее я ещё соседний участок прикупил. Вот так десять лет парились. А потом я баньку снёс. Здесь сейчас банька тоже предполагается, но когда – не знаю… А 16 лет назад ночью что–то в голову взбрело, захотел построить замок. Нарисовал рисунок…

Эскиз замка, нарисованный на листе бумаги, был прибит к стене старого садового домика на участке, который одновременно выполняет роль мастерской. Мы попросили снять его для фотографии.

– Шестнадцать лет его не снимал, – говорит Сергей Лекомцев, – и без особого желания снял рисунок со стены. Надел широкополую шляпу, взял в руки эскиз:

– Дело в шляпе! Звезда, понимаешь…

Главное – творческий процесс

Когда Сергей Васильевич водил нас по участку, показывал что уже сделано, меня одолевал вопрос – когда он закончит и построит всё, что это будет?

– А какое у вас здесь самое любимое место, – начал я издалека вызнавать замысел автора.

– Все любимые. Я каждый камень в руках по нескольку раз держал, – ответил Сергей Васильевич, – и продолжил экскурсию по своим владениям.

Продемонстрировал и редкие насаждения, которые создавали особый колорит участка.

– Тут можжевельник разный, туя шаровидная и прочее, – пояснял хозяин. – Так сложилось, что отец землю любить приучил. Я сам–то с юга Удмуртии, деревенский. Размножаю черенками – где–то куплю, где–то отщипну. Увидел что–то интересное – приобрёл и размножил. А так можно и по миру пойти. Я когда сюда приехал, здесь пустырь был. Я вдоль дороги деревьев посадил, с десяток, наверное. Показал Лекомцев место, где будет грот с водопадом, бассейн. Старый садовый домик собирается убрать, а на его место, как он выразился, «пенёк» поставит, то есть здание с террасой на крыше, чтобы чай из самоваром пить.

– Вот сюда в конце месяца ворота кованые выдвижные привезут, – показывает Сергей Васильевич. – Здесь двери кованые будут. Я без бахвальства скажу – очень красиво. Здесь дерево из бетона с листьями дубовыми и желудями. Наверху сова. Там на цепи орёл. На башне. Внутренним интерьером пока не занимался, упор был на наружный. Вот бы ещё соточку земли прикупить. Места мало, но я пытался всё тут вместить. Маленькие участки обустраивать сложнее.

Архитекторов Сергей Васильевич не привлекал, только строителей.

– По–моему, для вас более важен сам процесс, чем результат, – не выдержал я.

– Движение, движение… Когда всё будет готово?… Я не знаю, – подтвердил мою догадку Сергей Васильевич, – просто каждый день ставишь себе задачу и стараешься её решить.

Замку быть

А теперь о главном. Дачное товарищество «Восточный–2» действительно снесут и уже сносят. По массиву ходят строители, на большинстве участков уже демонтированы строения. Да только «замок волшебника Гудвина» сносить не будут. Лекомцеву удалось включить свой участок в Генеральный план Ижевска.

– Я так и старался, чтобы ни у кого рука не поднялась это разрушить, – пояснил он. – Это дачный посёлок, он так и останется. По уставу он может состоять и из двух–трёх участков. А у меня два…

Фото Сергея РОГОЗИНА

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Автор статьи

1021040 Игорь ЕГОРОВ Все материалы этого автора

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