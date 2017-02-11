В пятницу, 10 февраля, Удмуртию с рабочим визитом посетила статс-секретарь, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Наталья Антипина. Александр Соловьев и Наталья Антипина посетили жилой микрорайон «Столичный» города Ижевска и приняли участие в церемонии открытия новой школы, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
При посещении нового микрорайона Глава Удмуртской Республики рассказал московской гостье, что с 2010 года здесь реализуется комплексное строительство домов эконом-класса общей площадью 650 тыс. квадратных метров и объектов социальной сферы. По проекту застройки микрорайона планируется обеспечить доступным жильём более 25 тысяч жителей столицы, также активно будет развиваться социальная, инженерная и транспортная инфраструктура (30,5 тысяч кв.м. помещений социально-бытового назначения, паркинг на 900 машиномест). Уже сейчас в микрорайоне «Столичный» возведено 11 многоквартирных домов, открыт современный детский сад, в скором будущем появится Школа искусств.
Александр Соловьев и Наталья Антипина также приняли участие в церемонии открытия новой общеобразовательной школы на 825 учащихся.
Поздравляя ижевчан с вводом нового социального объекта, Глава республики поблагодарил строителей и отметил, что эта школа стала первой «ласточкой» в рамках участия Удмуртии в большом федеральном проекте, цель которого – добиться, чтобы к 2025 году все школьники учились только в первую смену. Школа была построена при финансовой поддержке из федерального бюджета. Учебное оборудование на сумму 150 млн рублей приобретено за счёт бюджета Удмуртской Республики.
Наталья Антипина подчеркнула, что с большим удовольствием принимает участие в церемонии открытия школы.
«Я поздравляю всех жителей микрорайона и всех жителей города Ижевска с этим знаменательным событием, - сказала она. - Что такое новая школа? По сути, это современная инфраструктура, которая позволяет раскрыть личностные способности каждого ребёнка, проявить их интерес к знаниям, учёбе, духовному росту и здоровому образу жизни. И всем этим критериям эта школа соответствует. В ней созданы комфортные условия для эффективного обучения (что немало важно для работы преподавателей), для занятий спортом, для раскрытия личностного потенциала. Все это будет способствовать внедрению новых современных подходов образования, что, несомненно, отразится на качестве выпускников этой школы».
«Я уверена, что в такой современной школе детям будет очень интересно и легко учиться. Отельные слова благодарности я бы хотела сказать в адрес Главы и Правительства Удмуртии, которые делают огромную работу по строительству в республике социально-значимых учреждений», - добавила федеральный чиновник.
Справка:
В школе будут реализоваться учебные программы базового и профильного, углублённого уровня, для этого специально оборудованы инженерно-технический и медико-биологический классы.
Для эффективной организации внеурочной деятельности будут работать: 5 лабораторий (физическая, химическая, робототехники, биологическая и медицинская), 5 студий (дизайна, издательский центр, школьная телестудия, музыкальная и театральная), 17 спортивных клубов (фитнес, легкая атлетика, хореография, акробатика, единоборства, бадминтон, дартс, баскетбол, городошный спорт, волейбол, лыжные гонки, настольный теннис, скалолазание, спортивное ориентирование и спортивный туризм, фитнес-аэробика, футбол, шахматы и шашки).
Фото: udmurt.ru
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