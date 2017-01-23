Заместитель секретаря регионального отделения Партии, руководитель региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева, координатор регионального партийного проекта «Качество жизни (Здоровье)» и первый заместитель Председателя Госсовета Удмуртии Светлана Кривилева приняла участие в работе дискуссионной площадки «Здоровое будущее» на XVI Съезде партии «Единая Россия».
Здесь обсуждались не только вопросы, связанные с охраной здоровья, развитием системы здравоохранения, внедрением новых технологий, но и вопросы, касающиеся охраны здоровья граждан. В частности, речь шла о том, чтобы внедрять методы сохранения здоровья детей. Для этого «Единая Россия» реализует ряд партийных проектов, направленных на то, чтобы привить детям принципы здорового образа жизни. Речь идет о таких проектах как «Дворовый тренер», «Школьный спорт», «Реконструкция сельских школьных спортзалов».
Светлана Кривилева отметила, что качество здравоохранения Удмуртской Республики находится на достаточно высоком уровне.
– Хоть мы и говорим о небольшой нехватке врачей, все-таки обеспеченность медицинскими кадрами в республике очень высокая. У нас сегодня также наблюдается снижение и по видам смертности, и по видам заболеваемости. Удмуртия выполнила план по строительству фельдшерско-акушерских пунктов, в регионе значительно обновился автопарк скорой медицинской помощи. Нам есть чем гордиться, потому что наши показатели во многих направлениях лучше, чем показатели в ПФО и в целом по России. И, конечно, нельзя останавливаться на достигнутом. У нас есть много вопросов, которые необходимо решать в здравоохранении, в соответствии с нашими полномочиями и с федеральными установками.
– До 2019 года продолжится программа земский доктор, количество оказываемых процедур по высокотехнологичной медицинской помощи не снизится, а при необходимости Минздрав России будет выделять субъектам квоты.
В школах могут вновь появиться медицинские кабинеты и школьные фельдшеры. В 2017 году начнется реализация нового партпроекта «Здоровье детям», целью которого станет совершенствование оказания медицинских услуг в школах и детских садах.
Светлана Кривилева прокомментировала выступление Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой на Съезде.
– В своем докладе Вероника Игоревна озвучила итоги работы здравоохранения в 2016 году. Итоги очень радуют, потому что у нас впервые в 2016 году зафиксирована средняя продолжительность жизни - 72 года, у женщин - 77,7 лет. В России идет снижение всех видов смертности: младенческой, материнской, снижение смертности людей в трудоспособном возрасте, и даже людей, возраст которых превышает 70 лет. Кроме того, в четыре раза выросла выявляемость онкологических заболеваний, увеличилась продолжительность жизни этих пациентов, качество жизни онкобольных улучшилось на 53%, потому что заболевание было выявлено на первой и второй стадиях. Министр здравоохранения несколько раз в своем выступлении подчеркнула, что 80% деятельности здравоохранения зависит от того, насколько качественно приняты законы, - отметила Светлана Кривилева.
– Вероника Игоревна также обозначила 13 пилотных проектов, которые реализуются сейчас в субъектах РФ, и в последующем, при положительном их применении, будут внесены на рассмотрение в Государственную Думу. В частности, это компенсирование денежных средств пациентам, которым были проведены дорогостоящие операции, оказана высокотехнологичная медицинская помощь. Это информационная медицина. Проект подразумевает электронную регистратуру, электронную карту пациента, электронный кабинет врача, развитие телемедицины в таком объеме, чтобы любая больница, как бы далеко она ни находилась, имела возможность получить консультацию в специализированных медицинских учреждениях.
– Очень приятно, что индикативные показатели по снижению заболеваемости и смертности от очень серьезных заболеваний, рекомендованные к выполнению субъектам РФ к 2018 году, выполнены уже в 2016 году. Это заболеваемость и смертность от заболеваний сердца и сосудов – это инфаркты и инсульты, это туберкулез и онкологические заболевания.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.