Заместитель секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» Олег Владимирович Гарин в первый день работы съезда принял участие в работе дискуссионной площадки «Экономика роста и благосостояния».
На площадке были подведены итоги реализации соответствующего партийного проекта. Председатель городской думы города Ижевска Олег Гарин отметил, что в дискуссии был задан главный месседж: «не может быть социального развития без стабильного роста экономики».
Дискуссию вел первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а также министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров.
– На площадке много говорили о том, что необходимо совершенствовать и развивать государственные институты поддержки предпринимательства, программы, которые реализуются по линии министерства промышленности, уменьшать административное давление на бизнес, сокращать количество проверок, а также документаций, которые требуются для ведения бизнеса - прокомментировал Олег Гарин. – Об этом в своем выступлении говорил министр промышленности РФ Денис Мантуров. На территории столицы нашего региона, города Ижевска, тоже действуют программы по поддержке предпринимательства в рамках партийного проекта «Экономика роста и благосостояния». Депутатами Городской думы города Ижевска продлен нормативно правовой акт, по которому мы даем льготу по налогу на ЕНВД тем, кто зарегистрировался с 1 января 2016 года. Сначала мы эту льготу принимали на год, теперь продлили еще на 2017 год. В этом плане, безусловно, можно говорить и об объемах закупок, которыми торгует администрация города по содержанию дорог и другим направлениям. В этом объеме есть определенная доля малого и среднего бизнеса, так как по законодательству они должны получать не менее 20 процентов от объемов. Поэтому эту работу будем продолжать. Будем смотреть и другие льготы, которые можно применять и реализовывать у себя в муниципалитете. И сегодня об этом говорили, что надо вдумчиво к этому подходить, потому что есть примеры, когда делали льготы и это не работало. Сегодня обсуждали много вопросов по налоговой реформе, что нужно сделать, чтобы с одной стороны повысить собираемость, а с другой – снизить налоговую нагрузку на предприятия. Я для себя много записал, надеюсь, что совместными усилиями мы сможем сделать так, чтобы экономика росла и, безусловно, поднималось благосостояние наших граждан.
Будучи заместителем секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия», я сейчас являюсь куратором по организации и координации федеральных и региональных партийных проектов. Задача любого руководителя власти, в первую очередь, привлекать финансовые ресурсы, что можно делать через партийные проекты. Их сейчас 11, и есть реальная возможность привлечь ресурсы в Удмуртскую Республику и город Ижевск. Поэтому мы хотим обновить нашу партийную экспертную группу и активно выстраивать отношения с федеральным центром по привлечению федеральных ресурсов. Потому что Удмуртская Республика должна участвовать во всех программах, которые есть на федеральном уровне.
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