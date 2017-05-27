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Заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев провел в Ижевске совещание по Камскому мосту

27 мая
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На совещании обсудили поиск пути скорейшего ввода в эксплуатацию мостовых переходов через реки Вагановка, Кама, Камбарка и Буй

0c0f1244ef7adfff452f012dc560ce3c Заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев провел в Ижевске совещание по Камскому мосту

26 мая в Удмуртскую Республику прибыл заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. Как сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО, цель рабочей поездки – контроль реализации инвестиционного проекта «Участок автодороги Ижевск-Сарапул-Камбарка. Мостовой переход через реку Кама у г.Камбарка».

Комиссия в составе заместителя полпреда Президента РФ в ПФО Олега Машковцева, главного федерального инспектора по Удмуртии Дмитрия Мусина, и.о. председателя правительства Удмуртской Республики Виктора Савельева, старшего вице-президента Банка ВТБ (ПАО) Юрия Молчанова, представителей Ростехнадзора, региональных органов государственной власти, концессионера проекта, посетила строящийся объект.

После объезда мостовых переходов на совещании в Доме Правительства Удмуртской Республики Олег Машковцев отметил:

«Полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем были проведены два совещания по рассмотрению проблемных вопросов, препятствующих завершению реализации проекта (в октябре прошлого года и в феврале текущего года). Также в декабре прошлого года в Ижевске работала комиссия аппарата полномочного представителя. Для исправления ситуации участниками проекта был актуализирован график строительства, контроль над концессионером был передан Банку ВТБ, а также проведена смена генерального подрядчика».

В ходе совещания участники проекта и представители надзорных органов доложили заместителю полпреда Президента России в ПФО о текущем состоянии дел.

Члены комиссии обсудили пути решения возникающих проблемных вопросов и возможности своевременного завершения строительства и ввода в эксплуатацию мостовых переходов.

Напомним, что проект реализуется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации в рамках концессионного соглашения между правительством Удмуртской Республики и ООО «Региональная инвестиционная компания». Общая стоимость проекта составляет 13,9 млрд. рублей, из которых 10,1 млрд. рублей – средства частного инвестора. Строящиеся мостовые переходы и подъезды к ним предполагается использовать на коммерческой основе.

Фото: susanin.udm.ru

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