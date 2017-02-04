Об итогах работы и задачах подведомственных отраслей рассказывает заместитель Председателя Правительс...

Журналисты побывали на крупнейшем генерирующем предприятии энергосистемы республики....

24 января Юрию Филипповичу Кедрову исполнилось 80 лет. В летописи общественной и политической жизни н...