31 января Удмуртию по приглашению депутата Госдумы России Андрея Исаева с рабочим однодневным визитом посетила делегация Министерства здравоохранения РФ. В её состав вошли заместитель федерального министра здравоохранения Татьяна Яковлева, а также руководители Департаментов, главные специалисты ведомства различного профиля, представители Росздравнадзора и Фонда обязательного медицинского страхования.
Целью визита стал анализ работы системы регионального здравоохранения и знакомство с работой лечебных учреждений, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР. Делегация осмотрела строительную площадку туберкулёзного диспансера, посетила Первую республиканскую клиническую больницу. Состоялась и встреча с медицинскими работниками Удмуртской Республики.
После объезда городских больниц Ижевска и ведущих клиник республики заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева подвела итоги визита на встрече с Главой региона Александром Соловьевым.
«Удмуртская Республика на фоне России и ПФО – одна из лучших по развитию здравоохранения, - поделилась своими впечатлениями от визита Татьяна Яковлева. – У вас показатели общей и младенческой смертности ниже среднероссийских. Вы хорошо обеспечены кадрами, у вас высокий уровень материально-технической базы лечебных учреждений, отличные кадры. Сделаны хорошие шаги по строительству ФАПов и обновлению автопарка службы «Скорой помощи». Но в России 85 регионов и есть ряд субъектов с низким уровнем развития. Удмуртия – регион с высоким уровнем развития, и планка для вас должна быть выше».
Как считает федеральный чиновник, в нашей республике младенческая смертность, особенно в сельской местности, должна быть как в Европе (3 промилле) - такую задачу ставит перед здравоохранением УР Минздрав России.
Озвучила Татьяна Яковлева и имеющиеся в отрасли проблемы. Они касаются организации работы первичного поликлинического звена, куда обращается основной поток людей. И тут, по её мнению, надо сделать основной упор на решении оргвопросов.
Глава региона подчеркнул, что в ходе встречи заключена взаимная договорённость о необходимости изменения самой системы работы регистратур поликлиник. Одни должны быть открытыми, с хорошими административными кадрами, call-центрами, чтобы работа была организована на мировом уровне.
«Думаю, на это необходимы не такие большие средства. В первую очередь, надо организовать деятельность регистратур так, чтобы там было внимательное отношение к пациентам. Правительству я такую задачу уже поставил», - сказал Александр Соловьев. Федеральное ведомство предложило Удмуртии принять участие в ряде пилотных проектов.
«Мы сегодня договорились с Александром Васильевичем (Соловьевым), что мы Удмуртию включим в пилотный проект «Школьная медицина». Это направление очень важное и нужное. В его рамках отрабатывается и кадровая политика, и нормативно-правовой аспект, и вопросы финансирования. Кроме того, мы хотим, что ваш регион вошёл в проект «Бережливое здравоохранение», - заметила на подходе к журналистам Татьяна Яковлева.
Что касается планов по строительству корпуса туберкулезного диспансера, этот проект также поддержан Министерством здравоохранения Российской Федерации. «Сейчас нам надо сделать всё для того, чтобы этот объект вошёл в федеральный титул. Стоимость строительства - 800 млн рублей», - добавил Глава.
Фото: udmurt.ru
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