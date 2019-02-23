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Зал хореографии и два бассейна.

17 февраля
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На улице Архитектора Берша, в мкрн № 7 Восточного жилого района в Устиновском районе Ижевска, началось строительство школы. Здание, рассчитанное на 1224 места, будет построено в рамках федеральной целевой программы «Жилище» и по типовому проекту, который уже реализован в Альметьевске, Набережных Челнах и Казани. Заказчиком строительства выступает МКУ города Ижевска «Служба городского строительства». Конкурс по определению подрядчика выиграло ООО «АрТель».

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— В настоящее время на строительной площадке ведётся обустройство котлована и выполняются работы по погружению свай для определения несущей способности грунтов на динамическую нагрузку, — рассказал начальник МКУ «Горстрой» Андрей Ткаченко. — Срок завершения строительства, согласно муниципальному контракту, — июль 2020 года. Возведение самого здания и подключение его к инженерным коммуникациям планируется завершить до конца этого года, а в следующем году приступить к внутренней отделке помещений. По сводному сметному расчёту строительство и оснащение школы обойдётся в 1 млрд. 25 млн. рублей.

В администрации города подчеркивают, что такой школы в Ижевске до сих пор не было. На первом этаже трёхэтажного здания будут расположены классы начальной школы, два бассейна — большой и малый для разных возрастных групп школьников, обеденный зал с пищеблоком. На втором этаже — ученические классы, зал хореографии, актовый зал. На третьем — ученические классы, два спортзала — большой, с трибунами для зрителей, и малый. Всего в школе предусмотрен 51 ученический класс. А также здесь разместятся две библиотеки и другие помещения. Рядом со школой будут обустроены спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини—футбол, занятий гимнастикой, беговые дорожки и т.д.

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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