В текущем году в Удмуртии вступают в силу ряд республиканских законов, принятых Государственным Советом УР в 2016 году. Сократится численность республиканского парламента, изменится порядок формирования Общественной палаты Удмуртии. Завьяловский район получит дополнительную поддержку социально-экономического развития.
Изменения коснутся и медицинских работников. Врачи и фельдшеры, прибывшие работать на село, получат единовременные выплаты 500 и 300 тысяч рублей.
Согласно изменениям, внесенным в республиканский закон УР «О мерах социальной поддержки работников государственных учреждений и организаций Удмуртской Республики», с 1 января 2017 года медицинским работникам в возрасте до 30 лет, имеющим высшее образование и прибывшим на работу в бюджетные учреждения здравоохранения республики, расположенные в сельской местности, будет предоставляться единовременная денежная выплата в размере 500 тыс. рублей. Фельдшерам, акушеркам, прибывшим в текущем году на работу в сельские фельдшерско-акушерские пункты республики, также будет оказана финансовая помощь. Сумма единовременной денежной выплаты для среднего медперсонала составит 300 тыс. рублей.
Единовременная денежная выплата предоставляется медицинским работникам при условии заключения с исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики в сфере здравоохранения договора, предусматривающего обязанность медицинского работника работать в течение пяти лет по основному месту работы.
В 2016 году был принят новый закон об Общественной палате УР. С 1 января 2017 года изменяется порядок формирования Общественной палаты республики. Впервые в этой деятельности будет принимать участие Государственный Совет.
Организации, деятельность которых в сфере защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет, вправе предложить одного кандидата из числа граждан, достигших возраста 18 лет и проживающих на территории Удмуртской Республики.
Одна треть состава Общественной палаты утверждается Главой республики, одна треть – Государственным Советом. Затем утвержденные две трети состава определяют состав оставшейся трети членов Общественной палаты из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Удмуртской Республики.
Значимым нововведением является то, что у Общественной палаты появляется аппарат, в ведении которого - организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение ее деятельности.
В 2017 году сократится число депутатов Государственного Совета с 90 до 60 человек. Такое решение не противоречит федеральному законодательству, которое позволяет работать в представительном органе Удмуртии от 35 до 90 парламентариям. В новом количественном составе Государственный Совет начнет работать в пятом созыве после выборов в сентябре 2017 года.
Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества устанавливается в размере 1,8 процента от налоговой базы (в 2016 году - 1,2 процента).
Вводится оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (в 2015 и 2016 годах такая оценка и экспертиза была введена только в отношении органов местного самоуправления муниципального образования «город Ижевск»)
Вводится дополнительная поддержка социально-экономического развития Завьяловского района. Из бюджета Удмуртии Завьяловскому району дополнительно в 2017 году будет выделено 72 миллиона рублей.
Определен коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. На 2017 год он определен в размере 1,651.
Установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике 2017 году. Его размер составляет 8502 рублей.
Дополнены полномочия органов местного самоуправления. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районо отнесены полномочия сельских поселений по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов отнесены и полномочия сельских поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
С 1 января 2017 года возобновляется предоставление из бюджета Удмуртской Республики дотаций для стимулирования развития муниципальных образований.
Фото: novostivl.ru
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