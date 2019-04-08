В том числе о некоторых мартовских итогах законотворческой деятельности рассказали и на пресс-конференции в помещении республиканского отделения партии «Единая Россия».
Конечно же, наиболее резонансными в марте были документы о перерасчёте пенсий для тех пенсионеров, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Жители Удмуртии тоже жаловались на то, что пенсии в 2019 году выросли только формально, а фактически суммы почти не изменились. В марте приняты решения, по которым будет проведён перерасчёт и люди с пенсиями ниже прожиточного минимума получат прибавку (расчёты показывают, что чуть больше 1000 рублей) и эти выплаты должны быть проведены до мая.
Андрей Исаев возглавляет депутатскую рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере обращения лекарственных средств. Поправки в законах должны улучшить доступность лекарств. Задача эта объёмная. Более 800 препаратов сейчас насчитывается, цены на которые контролируются законодательно.
Речь зашла и о проекте закона о дефибрилляторах. Это инициатива из Удмуртской Республики. Закон принят в первом чтении. Андрей Исаев считает, что нельзя этот законопроект считать лоббистским. Да. дефибрилляторы изготавливают на ижевском предприятии «Аксион-холдинг», но известны и другие производители аналогичной аппаратуры, поэтому каждому заводу придётся постараться, чтобы предложить наилучшее качество продукции и приемлемую цену. Подсчёты показывают, что дефибрилляторы, расположенные в людных местах, могут спасти около 80 тысяч жизней в год. Имеются в виду автоматические дефибрилляторы, для работы с которыми требуются минимальные навыки.
Мы были свидетелями, что в марте разделились мнения депутатов Госдумы и Совета Федерации по хостелам, расположенным в жилых домах. Совфед не согласился с мнением депутатов Госдумы. Андрей Исаев сказал, что депутаты Госдумы будут настаивать на своём. Преодолеть вето Совфеда есть возможность и хостелы в жилых домах требуется закрыть с 1 июля. Всё-таки интересы постоянных жителей должны иметь приоритет перед интересами туристских фирм.
Депутат Валерий Бузилов считает, что в марте приняты законы, которые помогут развивать цифровую экономику. Ожидается, что на цифровую экономику будет направлено 1,6 триллиона рублей. То есть это большие перспективы для выпускников вузов, которые уже росли в цифровую эпоху – им и развивать цифровую экономику. Одновременно депутатов не устраивают темпы роста российской экономики, озвученные профильным министром Максимом Орешкиным. Эти министерские ожидания не соответствуют тем параметрам, что заданы президентом России Владимиром Путиным. Депутатов беспокоит, что три триллиона рублей лежат в Казначействе мёртвым грузом, а могли бы работать в экономике. Непростительно медленно распределённые деньги направляются в регионы. Нельзя мириться с тем, что финансовые средства по полгода не начинают работать на экономику в регионах, хотя средства можно переводить через пять дней после утверждения бюджета Председатель Правительства России Дмитрий Медведев быстро откликнулся на обращение депутатов Госдумы и потребовал ускорить финансирование регионов по национальным проектам.
Интересной для себя темой Валерий Бузилов назвал медицинский туризм. Он вошёл в рабочую группу по развитию такого туризма. В том числе в Удмуртию люди из-за границы приезжают лечиться к стоматологам. Валерий Бузилов считает, что не надо стесняться и народных целителей. А пока эта сфера официальной медициной как будто не замечается, хотя и сами медики иногда к целителям обращаются, когда сами себя не могут вылечить.
В приближении к весеннему призыву депутат Алексей Загребин сказал, что устранена несправедливость по отсрочкам по призыву в армию. Сейчас студенты, учащиеся в магистратуре, получат отсрочки на время учёбы. С интересом Алексей Загребин включился в участие в проекте по привлечению иностранных студентов к учёбе в России. Он считает реальной задачу –значительно увеличить количество иностранных студентов к 2024 году. Это входит в национальные проекты «Наука» и «Образование».
Нет сомнения, что в марте депутаты основательно поработали. Но нельзя забывать, что для избирателей главное, чтобы новинки в законодательстве быстрее отзывались на практике и меняли жизнь к лучшему.
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