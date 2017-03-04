Сегодня о физико-математическом кружке при школе № 2 поселка Балезино знают не только в Удмуртии, но и далеко за ее пределами. Под руководством Рифката Касимова сельские дети постигали азы интереснейшей науки физики, для многих это увлечение стало профессией. А нынешние ученики достойно защищают честь района на различных всероссийских и республиканских турнирах, олимпиадах и занимают призовые места.
– Идея возникла не на пустом месте, – рассказывает бессменный руководитель физико-математического кружка Рифкат Касимов. – Девяностые годы были тяжелыми не только для производства и сельского хозяйства, особенно сильно проблемы, наступившие после развала Советского Союза, были ощутимы в социальной сфере – медицине, образовании, культуре. Органы государственной власти тогда практически перестали оказывать должное внимание сфере образования. Создалась диспропорция между сельскими и городскими школами. Городских школьников могли «натаскивать» за счет родительской платы, а в нашей местности у родителей, месяцами не получающих заработную плату, такой возможности не было.
Чтобы балезинские выпускники имели возможность на конкурсной основе поступать на бюджетные места в высшие учебные заведения, и было принято решение об открытии физико-математического кружка. Отделом народного образования Балезинского района тогда заведовал Анатолий Панфилович Шарипов, он дал добро, и работа началась.
Сначала ходили по школам, рассказывая о своих намерениях. Тогда еще и в мыслях не было, что будем отбирать детей на конкурсной основе. Принимали всех желающих, начиная с 8-го класса, и стали целенаправленно готовить детей для поступления в высшие учебные заведения, где требовались математика и физика. Через несколько лет мы поняли, что нам тесно в рамках только подготовки к экзаменам. Решили участвовать в олимпиадах и физико-математических турнирах, стали заниматься проектно-исследовательской деятельностью.
– Рифкат Шамилович, помнится, вы выходили с предложением создать в Балезино лицей или гимназию с физико-математическим уклоном. Что помешало претворить задуманное в жизнь?
– Действительно, уже в самом начале работы кружка мы планировали открыть в поселке Балезино лицей или гимназию. Бывший тогда главой администрации района Василий Александрович Вихарев эту идею поддержал. Мне и директору Эркешевской школы Александру Арсентьевичу Акбаеву было поручено подготовить устав будущего нового учебного заведения. Пока устав писали, время шло. Мы все чаще задумывались, а реализуем ли этот проект, какой эффект он даст? По учебе в Челябинском филиале Московской академии труда и социальных отношений у меня были налажены связи с Академией наук Российской Федерации. Связался с одним из сотрудников, отвечающим за экономику России, попросил дать экспертную оценку нашему проекту. Из академии запросили необходимые данные, характеризующие наш район. Мы все отправили, вскоре получили ответ, что в Балезино нет смысла открывать такие учебные заведения.
– После этого не возникало желания все бросить, приостановить и работу кружка?
– Такого желания не было, напротив, мы начали тесно сотрудничать с Глазовским физико-математическим лицеем. Лицей и тогда регулярно проводил работу со школами, организовывал турниры. Мы всегда ездили к ним на семинары, совещания. Я наблюдал, как работают педагоги Глазовского ФМЛ, набирался опыта. Лишь через семь-восемь лет понял, почему Москва нам дала экспертное заключение о нецелесообразности открытия лицея или гимназии в нашем поселке. В районе с населением ниже 40 тысяч набрать нужное количество детей вряд ли получилось бы. Конечно, учеников можно было набрать, но будет ли от одного названия какой-то эффект – вопрос риторический.
Сегодня у нас нет лицея, но о балезинском физико-математическом кружке знают далеко за пределами республики. Наши ребята занимают призовые места на различных всероссийских и республиканских турнирах, олимпиадах.
– Что дает участие в республиканских и всероссийских математических турнирах, и есть ли у вас свои турниры?
– Совместно с Глазовским педагогическим институтом мы разработали социально-экономический проект «Северный образовательный округ», где предприняли попытку сделать образовательные возможности северных районов республики конкурентоспособными и передовыми.
В рамках этого проекта для учеников 9-11-х классов мы учредили республиканский математический турнир «Северное сияние». Турнир проводим исходя из потребностей наших же школьников, так как республика, а именно Министерство образования и науки УР совместно с Удмуртским госуниверситетом устраивает всего один турнир за весь учебный год. Ребятам хочется больше состязаний, ученики привыкли тренироваться и мериться своими знаниями. Потому мы и нынче в марте организуем еще один турнир.
Наши кружковцы, как я уже говорил, участвуют в форумах на российском уровне, занимаясь проектно-исследовательской деятельностью. Очень престижно участвовать в конференциях в городе Ярославле, где собираются сильнейшие, а председателем оргкомитета является академик Академии российских наук, завкафедрой дифференциальных уравнений факультета математики и механики МГУ Валерий Васильевич Козлов.
В Ярославле балезинские ребята не уступают лицеистам и учащимся гимназий, два раза победителем был наш кружковец, ученик школы из Каменного Заделья Павел Шмелев. Он, кстати, сейчас получает высшее образование в Перми, а его дипломы победителя были учтены при поступлении в вуз. Поэтому и другие кружковцы с удовольствием выезжают на различные состязания по математике и физике, бывает, что на всероссийских научных конференциях с исследовательскими работами одновременно выступают по 10- 12 школьников. Половина из них в различных номинациях становится призерами. К слову, за четыре года нашего участия на этих конференциях мы завоевали четырнадцать медалей, в том числе три золотые и три серебряные.
– Рифкат Шамилович, вы поддерживаете связь со своими выпускниками, следите за их дальнейшей судьбой?
– Конечно, мы поддерживаем добрые отношения. Мои ребята, как только приезжают к родителям, наведываются и в школу. Вошло в добрую традицию в феврале проводить вечера встреч выпускников нашего кружка с нынешними воспитанниками. Студенты рассказывают об учебе в вузе, о своих достижениях в работе, интересуются нашими делами. По традиции эти встречи завершаются математическим турниром между командами выпускников и одиннадцатиклассников.
А еще я считаю очень важным, что наш кружок выполняет и социальную, и воспитательную миссии. Все наши выпускники после вуза устраивают свою жизнь сами, не ходят за ручку с родителями по предприятиям и организациям, чтобы их куда-нибудь трудоустроили. Наоборот, многие получают приглашение на работу еще во время учебы. Да, мы не стали физико-математическим лицеем или гимназией. Но я горжусь тем, наш маленький кружок дал путевку в большую жизнь многим талантливым балезинским ребятам.
Повод для гордости
Ученики Рифката Касимова успешно поступают в престижные вузы страны. Например, Юрий Федоров учится в Казанском федеральном университете, Алексей Чирков в этом году заканчивает Екатеринбургский университет по специальности «ядерная физика», в ядерном центре (Москва) учится Евгений Наговицын. Ежегодно ребята успешно поступают и в Удмуртский государственный университет. Среди бывших учеников Рифката Касимова есть банкиры, нефтяники, инженеры-конструкторы, учителя, спасатели, военные.
Аэлита КНЯЗЕВА
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