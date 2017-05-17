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Закладка вишневого сада состоится в Удмуртии

16 мая
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5790 Закладка вишневого сада состоится в Удмуртии

18 мая Минприроды Удмуртии проведет очередную акцию в рамках Года экологии, сообщает пресс-служба ведомства. На территории Республиканского детского дома состоится закладка вишневого сада.

Но перед этим будет проведена торжественная церемония награждения участников и победителей недавно завершившегося Республиканского марафона экологических действий и показана концертная программа.

Концерт подготовили сотрудники и воспитанники Республиканского детского дома, Детского дома культуры «Ижсталь», активисты движения «Солнечный мир». После концерта все вместе – дети и взрослые, организаторы и участники, ребята с синдромом Дауна и воспитанники образовательных, казенных учреждений – все дружно заложат вишневый сад.

Фото: stihi.ru

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