Сотрудников поздравила председатель Комитета по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики Людмила Попова:
– Современные органы ЗАГС – вобрали в себя все лучшее, что было вистории. Это торжество закона, качественное обслуживание граждан, укрепление института семьи и брака, соблюдение интересов государства.
На открытии выставки выступили ветераны органов ЗАГС, представители духовенства и историки. Вспомнили интересные исторические детали:
- В 1920-1930-е годы справляли «красные «свадьбы». Первой «красной» свадьбой был брак наркомов Александры Коллонтай и Павла Дыбенко. Стол для регистрации покрывали красной скатертью. Молодожены регистрировали брак и устраивали посиделки дома. Вот и вся церемония, - рассказала Алла Колзина, замдиректора по внеучебной и воспитательной работе Института истории и социологии УдГУ.
При подготовке выставки использовали документы из фондов ГКУ «Центральный государственный архив Удмуртской Республики», ГКУ «Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики», Отделения архивной информации Информационного центра МВД по Удмуртской Республике, архива Комитета по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики.
История органов ЗАГС
18 декабря 1917 года. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» постановил, что только гражданский брак является обязательным и влекущим за собой правовые последствия.
1934 год. Органы ЗАГС включены в систему Наркомата внутренних дел СССР, все сотрудники получают милицейские чины.
1941-1945 годы. Строгая регламентация деятельности органов ЗАГС. Запрещено принимать заявления об определении возраста от лиц, не достигших совершеннолетия и не имеющих паспортов, без личной явки родителей в бюро ЗАГС во избежание занижения возраста и уклонения от службы в армии.
25 октября 1956 года.Органы ЗАГС выведены из подчинения НКВД и переданы в ведение местных Советов депутатов трудящихся.
1960-е годы.Борьба с религиозными обрядами. Пересмотр всей системы проведения гражданских обрядов, сопровождающих записи актов гражданского состояния. Появление залов для торжественной регистрации брака.
1970-1980-е годы. Повсеместно проводятся конкурсы на лучший городской или районный орган ЗАГС. Совершенствование паспортной системы страны, в связи с чем органы ЗАГС заменили и выдали паспорта миллионам граждан.
10 февраля 1997 года. Образован Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики.
2000-е. Создана корпоративная электронная сеть между загсами республики. Введен электронный документооборот.
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