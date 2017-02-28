Связисты назвали активных пользователей сети 4G среди знаков Зодиака. Ими стали абоненты, родившиеся под созвездием Рыб.
Согласно статистике, каждый пятый представитель этого знака уже полюбил сеть «четвертого поколения». Доказательство тому – количество трафика, которое ежемесячно скачивают абоненты-Рыбы в сети LTE. Оно уже превышает 2 млн Гб, что сравнимо, если 500 тысяч раз посмотреть оскароносный «Зверополис».
«Астрологи уверяют, что космическая мудрость и любовь к жизни – отличительные черты этого гороскопического знака. Интересно, но такой же смысл заложен и в цветовой гамме логотипа «МегаФона». Также нас объединяет и стремление быстрее всех познакомиться с высокими технологиями. Почти треть абонентов, рожденных в период главенства Рыб, предпочитают общаться с помощью мобильного интернета, нежели посредством голосовой связи», – прокомментировал Сергей Алферов, директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале.
Информационная справка
«МегаФон» на Урале – предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 200 000 абонентов.
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