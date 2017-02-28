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Загадочные Рыбы попали под влияние МегаГороскопа

28 февраля
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%d0%a0%d1%8b%d0%b1%d1%8b Загадочные Рыбы попали под влияние МегаГороскопа

Связисты назвали активных пользователей сети 4G среди знаков Зодиака. Ими стали абоненты, родившиеся под созвездием Рыб.

Согласно статистике, каждый пятый представитель этого знака уже полюбил сеть «четвертого поколения». Доказательство тому – количество трафика, которое ежемесячно скачивают абоненты-Рыбы в сети LTE. Оно уже превышает 2 млн Гб, что сравнимо, если 500 тысяч раз посмотреть оскароносный «Зверополис».

«Астрологи уверяют, что космическая мудрость и любовь к жизни – отличительные черты этого гороскопического знака. Интересно, но такой же смысл заложен и в цветовой гамме логотипа «МегаФона». Также нас объединяет и стремление быстрее всех познакомиться с высокими технологиями. Почти треть абонентов, рожденных в период главенства Рыб, предпочитают общаться с помощью мобильного интернета, нежели посредством голосовой связи», – прокомментировал Сергей Алферов, директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале.

Информационная справка

«МегаФон» на Урале – предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 200 000 абонентов.

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