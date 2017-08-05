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Задачи роста

5 августа
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Удмуртия ищет новые возможности для поддержки малого и среднего бизнеса

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Почти три года существует в России АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса». Основными задачами нового института поддержки малого и среднего бизнеса стали расширение доступа предпринимателей к закупкам в государственных компаниях, оказание гарантийной и кредитной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, информационно-маркетинговая, имущественная, консультационная и образовательная поддержка.

Квоты для малого

Пожалуй, самой главной и новой формой поддержки стало обеспечение соблюдения крупными корпорациями квот при закупках для малого и среднего бизнеса.

Согласно введенной с 1 июля 2015 года правовой норме крупные корпорации должны совершать закупки у субъектов МСП в объеме 10 процентов от их общего объема через прямые торги и 8 процентов в случае соревнования малых и средних предприятий с другими предприятиями либо при участии их в качестве субподрядчиков.

За время действия этой нормы малыми и средними предприятиями были совершены закупки в крупных корпорациях с долей участия государства в объеме более 50 процентов на общую сумму два триллиона рублей. Эта программа стала весомой поддержкой малых и средних предприятий, не сопоставимой с возможностями государственного бюджета.

Об этом в прошлый вторник рассказала Наталья Ларионова, статс-секретарь, заместитель генерального директора корпорации, на семинаре, посвященном ее деятельности. Кроме того, корпорация предоставляет гарантии и поручительства, если у малых и средних предприятий не хватает залогового обеспечения для получения кредита. До 25 миллионов гарантии и поручительства предоставляются на региональном уровне гарантийными фондами, до 100 миллионов – МСП-банком, а свыше 100 миллионов – самой корпорацией.

Кредиты и ставки

Также при содействии корпорации малому и среднему бизнесу предоставляются кредиты по фиксированной ставке в 10,6 и 9,6 процента соответственно по программе рефинансирования Центральным банком. По этой программе корпорация работает с 39 банками. В прошлом году такой поддержки было оказано на сумму 172 миллиарда рублей. При этом предприниматели Удмуртии освоили ее только на сумму 856 миллионов. Поэтому Наталья Викторовна призвала более активно сотрудничать с Корпорацией МСП.

МСП-банк с этого года приступил к прямому кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства. До сих пор он лишь фондировал другие банки.

– Сегодня механизмы, которые есть у корпорации, а это действительно мощнейшая структура, включают в себя и организационную, и маркетинговую, и самое главное - финансовую поддержку, ну, и, конечно, работа с закупками очень важна для поддержки малого и среднего предпринимательства, - отметил исполняющий обязанности министра экономики Удмуртии Михаил Зайцев. - У предпринимателя сегодня появляются новые возможности включения этих механизмов в свой бизнес.

Навигатор для бизнеса

В ходе семинара представители корпорации познакомили его участников с новым информационным ресурсом, разработанным ее специалистами. Портал «Бизнес-навигатор МСП» способен оказывать предпринимателям просто огромный спектр услуг.

– Площадка «Бизнес-навигатора», как мы считаем, это уникальный инструмент, который способен обучить, подсказать, как открыть, развить и вести дело, продвинуть в сетях компанию, найти ей надежных партнеров, подсказать, с какими банками интересно и выгодно работать, - рассказала Наталья Игоревна.

Сейчас ресурсов корпорации хватает на то, чтобы охватить этой информационной системой 171 город. В этих городах расположено 80 процентов по объемам оборотных средств всех субъектов малого и среднего предпринимательства России. На портале сегодня 195 тысяч пользователей.

– Мы считаем, что это мало. Мы ставим себе задачу роста, - отмечает Ларионова. - Сам портал интерактивен. Можно сказать, что он постоянно находится в диалоге с его пользователями и подстраивается под них, просчитывая индивидуально все модели развития бизнеса.

Фото: еconomy.udmurt.ru

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Автор статьи

Игорь ЗУЕВ Все материалы этого автора

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