Ижевский электромеханический завод известен своей уникальной продукцией, профессиональной управленчес...

1 августа на территории Концерна «Калашников» состоялась презентация Карты инвестиционных возможносте...

В город на Каме съехались представители моногородов России...

Первый заместитель Председателя Правительства России подвел итоги визита в нашу республику и презента...