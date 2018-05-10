Трудный путь предпринимательства
Сюмсинский район – лесной. Почвы здесь неплодородные, зато 76 процентов территории занимают смешанные леса. Заготовка и переработка леса всегда были основой местной экономики. В последние годы появились предприниматели, готовые развивать деревообрабатывающую промышленность, но препятствием стало состояние местных дорог – подрядчики отказываются отправлять свои грузовики на предприятия Сюмсинского района, понимая, что в непогоду гружёные машины намертво застрянут в непролазной грязи.
Александр Бречалов говорит:
– В прошлом году во время одной из наших поездок по районам сам министр транспорта предупредил нас, что мы не проедем в деревню Старые Зятцы. А там живёт 1800 человек – они почти всегда отрезаны от райцентра, от большого мира. Пока мы ехали в деревню Кильмезь Сюмсинского района (в которой живёт почти 3 тысячи человек), тоже был вопрос, проедем ли. На нашу удачу было сухо, и мы добрались. Но понятно, во что превращается эта дорога в дожди.
Именно в Кильмези открылось производство фанеры, заказы на которую идут не только из Ижевска, но и из других регионов страны. Но пока предприятие вынуждено работать в одну смену, производя всего 250 кубометров фанеры в месяц, хотя готово запуститься на полную мощность в три смены и увеличить объём производства в несколько раз – была бы возможность вывозить товар из Кильмези. «Цена» проблемы – 8 километров почти несуществующей дороги, отделяющей Кильмезь от федеральной трассы.
На встрече Александра Бречалова с жителями района была названа ещё одна болевая точка на дорожной карте – мост через реку Кильмезь близ посёлка Октябрьский. В прошлом году мост был объявлен аварийным, проезд большегрузного транспорта по нему запрещён. Между тем именно дорога через мост связывает Октябрьский с федеральной трассой, и пользуются им очень активно, несмотря на запрет. Деваться некуда, объясняют местные жители. В Орловском расположен прекрасный детский санаторий «Берёзка» Минздрава УР, который никогда не пустует. Сейчас дети доезжают на автобусе до моста, выходят из него, пустой автобус переезжает мост, дети вереницей идут следом и на твёрдом грунте снова занимают места в салоне. А для предприятия по металлообработке, находящегося в Орловском, запрет на использование моста стал синонимом запрета продавать свой товар за пределы деревни. Александр Бречалов обратился за консультацией к специалистам: можно ли возобновить движение по мосту? Полная его реконструкция району не по карману, однако глава района Владимир Семёнов убеждён, что несущие конструкции моста надёжны, нужно только отремонтировать деревянный настил.
Завершая эту встречу, Александр Бречалов сказал:
– В Сюмсинском районе три дороги по которым в плохую погоду не может проехать даже спецтехника МЧС внесены в список аварийных. Их будем восстанавливать в 2018 году. По другим дорогам сроков называть не буду, чтобы не давать пустых обещаний, но мы их внесём в список ремонта дорожной инфраструктуры. Не менее важно (и в этом плане поездка удалась) – я увидел бизнес в районе, причём бизнес социально ответственный, что случается нечасто. И мы будем поддерживать предпринимателей, поскольку все проблемы с инфраструктурой в районах можем решать только за счёт налогов. А налоги в бюджет приносят именно предприниматели, они же создают рабочие места. Мы в ручном режиме готовы сопровождать каждого из них – оказывать содействие в оформлении кредитов, договариваться с поставщиками, помогать находить рынки сбыта.
Качество жизни и качество чтения
Среди объектов, на которых Глава республики побывал в Кильмези, стали детский сад и единственный в Сюмсинском районе детский дом, где живут 28 детей школьного возраста. Они расположены в стоящих по соседству кирпичных двухэтажках постройки начала 80–х годов. Проблемы у обоих зданий – подтекающая кровля, крошащаяся от времени кирпичная кладка, у здания детсада также обнаружены небольшие нарушения в фундаменте. Согласно предварительной смете на ремонт требуется порядка 20 миллионов рублей. Обычно про такие постройки говорили «тут ещё можно жить, ничего критичного». Но Александр Бречалов и его команда относятся к вопросу принципиально иначе. Глава республики говорит:
– Вопросы защиты детства для нас – бесспорный приоритет. Дети должны жить и воспитываться не в «более–менее пригодных», а в хороших условиях. И в детском доме, и в детском саду будет сделан необходимый ремонт.
Следующим пунктом посещения Команды Удмуртии стала кильмезская библиотека. Оказалось, что это один из самых живых очагов культуры в районе. В библиотеку записаны полторы тысячи читателей – каждый второй житель Кильмези. Причём 670 абонементов – детские. В отсутствие книжного магазина библиотека остаётся главным источником «живой» книги, большинство томиков постоянно на руках. Проблема только в том, что библиотечный фонд устарел (большинство изданий – 1980–1990–х годов), новых поступлений почти нет: в 2017 году кильмезская библиотека получила всего 44 новые книги. При этом одной из самых читаемых книг уже долгие годы остаётся сборник удмуртской поэзии в русских переводах «Чипчирган» – её берут и взрослые, и дети, и томик 1985 года совсем истрепался. Александр Бречалов, привезший несколько пакетов книг в дар библиотеке, был воодушевлён:
– Я в первый раз услышал о таком – люди идут в деревенскую библиотеку и один за другим берут книгу, потому что она им на самом деле нравится. Это и есть повседневный, настоящий патриотизм. Когда есть настолько большой запрос от людей на произведения местных авторов, мы его точно поддержим. Обязательно переиздадим этот поэтический сборник в ближайшее время.
Медпомощь будет
На вопрос Главы Удмуртии, какую проблему жители Кильмези считают наиболее острой, хор голосов ответил: медицинская помощь. Ещё в начале 90–х здесь была построена амбулатория с кабинетами многих специалистов (в том числе стоматолога и гинеколога), но со временем все доктора, приехавшие работать в Кильмезь, вышли на пенсию. По словам местных жителей, молодые специалисты в деревню, где нет условий для проведения свободного времени, а несколько лет даже не было рейсового автобуса в райцентр, ехать не хотели. С любой срочной проблемой жители крупной деревни вынуждены были ехать в поликлинику в Сюмси. Рожать кильмезские женщины отправлялись в Уву или Ижевск.
Рядовые с точки зрения медицины процедуры превращались в испытание и для пациентов, и для медиков. В Кильмези есть процедурный кабинет, но он открыт только в будни, а многие курсы уколов и капельниц предполагают непрерывное введение препаратов. В этом случае деревенские жители либо шли на поклон к бывшим врачам–пенсионерам, чтобы те «поставили укольчик», либо… вызывали из Сюмсей скорую помощь.
Частично проблема медпомощи в Кильмези уже решена. Накануне приезда Команды Удмуртии здесь начала работу участковый терапевт Наталья Шарифуллина. С её появлением в амбулатории вновь откроется дневной стационар: пока в нём будет три места, но для деревни сегодня этого достаточно. В экстренном случае больного госпитализируют в круглосуточный стационар в Сюмсях. Участковый педиатр Алексей Шмыков, который готовится к переезду в Кильмезь, будет не только вести приём всех детей, но и сопровождать школьников во время учёбы. Проходит обучение медсестра, которая будет работать в детском саду (пока своего медработника в детском учреждении Кильмези нет).
Оказалось, что в районе нет аппарата УЗИ, флюорографа и маммографа. Александр Бречалов взял этот вопрос на контроль:
– К июню аппараты УЗИ и флюорограф будут поставлены в районной поликлинике. Также мы обязательно включим район в график установки маммографов. В конце июня я обязательно вернусь к этому вопросу и надеюсь, что к этому времени проблемы с медпомощью в Кильмези будут решены.
Культурная перспектива
Детская школа искусств в Сюмсях – почти легенда. Из этого сельского учебного учреждения, размещающегося в одноэтажном деревянном здании с аккуратными деревянными наличниками на окнах, выходят первоклассные музыканты и художники. Выпускница местного отделения ИЗО Вера Пантюхина закончила недавно институт им. Сурикова. Выпускник фортепианного отделения Дмитрий Останин – лауреат республиканской премии «Наследники» – недавно стал одним из победителей международного пианистического конкурса в Италии. Выпускник школьного хора баритон Константин Шушаков сегодня – не только солист Большого театра, но признанная звезда мировой оперной сцены, один из фаворитов Пласидо Доминго. В классы раннего эстетического развития сюда ведут детей начиная с 3 лет (и эти классы переполнены). Директор сюмсинской ДШИ Наталия Сметанина объясняет:
– На первый взгляд, у нас нет проблем. В ДШИ работают семь прекрасных педагогов, учатся около 250 детей. Но нынешняя деревянная постройка не удовлетворяет запрос детей и родителей на художественное обучение. Нам бы хотелось, чтобы дети занимались в светлых классах с высокими потолками и нормальными дверными проёмами (сейчас они низенькие, как в старых деревянных избушках), ведь художественное образование – это не только знания, но и сама среда, она должна быть эстетична, должна вдохновлять. Новое здание должно быть как минимум в три раза больше нынешнего и просторнее. 110 наших юных художников занимаются сейчас в трёх небольших кабинетах. Нет места для хорового и хореографических отделений, которые мы мечтаем открыть.
Александр Бречалов комментирует:
– Вот практическая польза подобных поездок. У нас появилась новая тема для обсуждения – культурно–образовательный центр в Сюмсях. Большой, кирпичный, объединяющий школу искусств, библиотеку, концертный и выставочный залы. Я вижу, что это не запрос необоснованных амбиций, а реальная потребность местных жителей. Не буду сейчас называть никаких сроков, но этот центр точно надо проектировать, чтобы мы могли участвовать в федеральной целевой программе, поддерживающей подобные проекты.
Чтобы увидеть, какие результаты принесла эта встреча, Команда Удмуртии обещала вернуться в Сюмсинский район через год.
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