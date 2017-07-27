Во время рабочей поездки в Воткинский район Александр Бречалов рассказал о формуле, позволяющей сформировать перечень неотложных дорожных работ по каждому из муниципалитетов и в целом по Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства републики.
Работа с активом Воткинского района и встречи с населением показали, что в районе есть запрос на улучшение качества дорог и, действительно, есть проблемные участки.
«Проблемы будут решаться, - подтвердил Александр Бречалов. – Но в рамках приоритетов, которые нам предстоит расставить самим, в диалоге».
Он рассказал о формуле «5-3-2», которая станет базой для формирования общего плана дорожных работ в регионе на 2018 год. В соответствии с ней от каждого муниципалитета в краткий срок, до начала формирования бюджета-2018, должна поступить заявка на ремонт или строительство пяти дорог местного значения, трёх – межмуниципального значения и двух объектов дорожной инфраструктуры, например, мостов. Именно на них республика направит в следующем году свои усилия.
Воткинский район уже подал заявку «по формуле», и в список на ремонт в 2018 году предварительно вошли проблемные участки, обозначенные на встречах самими жителями. В их числе Банное-Светлое, Светлое-Чёрное, Светлое-Воткинск и мост через реку Сива.
При формировании окончательного списка приоритетных объектов по Удмуртии будет учитываться принцип неотложности (в первую очередь дороги будут создаваться к населённым пунктам, отрезанным «от большой земли» во время распутицы) и принцип максимальной эффективности.
«Мы будем пересматривать параметры даже тех объектов, которые уже заявлены в Минтранс России на 2018 год по программе «Сельские дороги». Опыт перепроектировки уже есть, мы отработали его на примере деревни Туташево Можгинского района. По результатам анализа, который провели эксперты совместно с общественниками, оказалось, что первоначальный проект стоимостью 130 млн. рублей можно переосмыслить, направив на ремонт межмуниципальной дороги 5 млн. рублей, а остаток суммы потратить на создание отсутствующих дорог в самой деревне. Жители нас полностью поддержали. Таким же образом перепроверяем теперь все объекты. Уверен, что по результатам у нас появится дополнительная экономия и новые возможности», - отметил Александр Бречалов.
Ещё один важный принцип – приоритетная работа с «точками роста», то есть создание дорог к тем населённым пунктам, в которых есть не только социальная потребность, но и экономика: развиваются проекты, создаётся добавленная стоимость. Поддержка таких проектов позволит в перспективе решить и социальные задачи.
В рамках рабочей поездки Александр Бречалов провёл совещание с активистами движения «Дорожный контроль», которое состоялось на участке республиканской дороги «Воткинск-Кельчино» – здесь идут работы по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Обсуждались вопросы выбора технологии и материалов дорожного покрытия.
«Проект «Дорожный контроль» существует уже месяц. Получилось, что мы прямо на дороге подвели оперативные итоги нашего сотрудничества. В целом я доволен форматом взаимодействия. Нет оголтелой критики. Есть конструктивная работа. И уже есть результаты. В их числе решения по дорогам в деревне Туташево, о которых говорилось ранее. Также мы обсудили возможности применения более дорогостоящих технологий, которые обеспечивают принципиально лучшее качество и долговечность дорожного покрытия. Всё, что мы сейчас делаем, взаимодействуя с экспертами и общественниками, - это новый опыт для республики. Многое уже наработано. И сегодня совершенно очевидно, что к дорожным работам в 2018 году мы подойдём уже по-новому, более объективно, более осмысленно – с чёткими планами, сроками и бюджетами», - подвёл итоги совещания врио Главы Удмуртии.
Помимо широкого обсуждения дорожной тематики Александр Бречалов ответил на десятки вопросов жителей Воткинского района. Он поручил в двухнедельный срок разобраться с перспективами загрузки и полезного использования здания техникума в деревне Кварса, поддержал несколько инвестпроектов и обратил внимание всех селян Удмуртии, что в регионе продолжится реализация программы «Миллион тонн молока».
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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