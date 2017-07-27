Главная » Общество » Дороги в Удмуртии будут ремонтировать по формуле «5-3-2»

Дороги в Удмуртии будут ремонтировать по формуле «5-3-2»

21 июля
0

От каждого муниципалитета должна поступить заявка на ремонт или строительство пяти дорог местного значения, трёх – межмуниципального значения и двух объектов дорожной инфраструктуры, например, мостов. Именно на них республика направит в следующем году свои усилия.

Nik 7709 (large) Дороги в Удмуртии будут ремонтировать по формуле «5-3-2»

Во время рабочей поездки в Воткинский район Александр Бречалов рассказал о формуле, позволяющей сформировать перечень неотложных дорожных работ по каждому из муниципалитетов и в целом по Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства републики.

Работа с активом Воткинского района и встречи с населением показали, что в районе есть запрос на улучшение качества дорог и, действительно, есть проблемные участки.

«Проблемы будут решаться, - подтвердил Александр Бречалов. – Но в рамках приоритетов, которые нам предстоит расставить самим, в диалоге».

Он рассказал о формуле «5-3-2», которая станет базой для формирования общего плана дорожных работ в регионе на 2018 год. В соответствии с ней от каждого муниципалитета в краткий срок, до начала формирования бюджета-2018, должна поступить заявка на ремонт или строительство пяти дорог местного значения, трёх – межмуниципального значения и двух объектов дорожной инфраструктуры, например, мостов. Именно на них республика направит в следующем году свои усилия.

Воткинский район уже подал заявку «по формуле», и в список на ремонт в 2018 году предварительно вошли проблемные участки, обозначенные на встречах самими жителями. В их числе Банное-Светлое, Светлое-Чёрное, Светлое-Воткинск и мост через реку Сива.

При формировании окончательного списка приоритетных объектов по Удмуртии будет учитываться принцип неотложности (в первую очередь дороги будут создаваться к населённым пунктам, отрезанным «от большой земли» во время распутицы) и принцип максимальной эффективности.

«Мы будем пересматривать параметры даже тех объектов, которые уже заявлены в Минтранс России на 2018 год по программе «Сельские дороги». Опыт перепроектировки уже есть, мы отработали его на примере деревни Туташево Можгинского района. По результатам анализа, который провели эксперты совместно с общественниками, оказалось, что первоначальный проект стоимостью 130 млн. рублей можно переосмыслить, направив на ремонт межмуниципальной дороги 5 млн. рублей, а остаток суммы потратить на создание отсутствующих дорог в самой деревне. Жители нас полностью поддержали. Таким же образом перепроверяем теперь все объекты. Уверен, что по результатам у нас появится дополнительная экономия и новые возможности», - отметил Александр Бречалов.

Ещё один важный принцип – приоритетная работа с «точками роста», то есть создание дорог к тем населённым пунктам, в которых есть не только социальная потребность, но и экономика: развиваются проекты, создаётся добавленная стоимость. Поддержка таких проектов позволит в перспективе решить и социальные задачи.

В рамках рабочей поездки Александр Бречалов провёл совещание с активистами движения «Дорожный контроль», которое состоялось на участке республиканской дороги «Воткинск-Кельчино» – здесь идут работы по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Обсуждались вопросы выбора технологии и материалов дорожного покрытия.

«Проект «Дорожный контроль» существует уже месяц. Получилось, что мы прямо на дороге подвели оперативные итоги нашего сотрудничества. В целом я доволен форматом взаимодействия. Нет оголтелой критики. Есть конструктивная работа. И уже есть результаты. В их числе решения по дорогам в деревне Туташево, о которых говорилось ранее. Также мы обсудили возможности применения более дорогостоящих технологий, которые обеспечивают принципиально лучшее качество и долговечность дорожного покрытия. Всё, что мы сейчас делаем, взаимодействуя с экспертами и общественниками, - это новый опыт для республики. Многое уже наработано. И сегодня совершенно очевидно, что к дорожным работам в 2018 году мы подойдём уже по-новому, более объективно, более осмысленно – с чёткими планами, сроками и бюджетами», - подвёл итоги совещания врио Главы Удмуртии.

Помимо широкого обсуждения дорожной тематики Александр Бречалов ответил на десятки вопросов жителей Воткинского района. Он поручил в двухнедельный срок разобраться с перспективами загрузки и полезного использования здания техникума в деревне Кварса, поддержал несколько инвестпроектов и обратил внимание всех селян Удмуртии, что в регионе продолжится реализация программы «Миллион тонн молока».

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

«Дизайн-выходные» соберут в Удмуртии несколько сотен дизайнеров России
26 июля
До конца регистрации для участия в проекте осталось 5 дней ...
В Устиновском районе Ижевска открылась всероссийская ярмарка
26 июля
В Удмуртии выберут лучшего лесного пожарного
26 июля
Открытие Камского моста перенесли на сентябрь
25 июля

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо