Глава Удмуртии провел традиционную встречу с руководителями правительства республики, на которой участники совещания обсудили текущие вопросы социально-экономического развития региона.
Министр финансов Станислав Евдокимов доложил о ситуации с реализацией закона о бюджете республики на текущий год. Вице-премьер Рафис Касимов сообщил о работе по переработке твердых бытовых отходов и проведении кустовых совещаний на эту тему. Наталья Сударикова рассказала об оптимизации в сфере здравоохранения и образования. Министр строительства, архитектуры и жилищной политики Иван Новиков проинформировал о деловых встречах в Москве по перспективам строительства знаковых объектов в республике.
Заместитель Председателя Правительства УР Сергей Токарев сделал сообщение о ситуации в агропромышленном комплексе. Он заявил, что производство молока в течение двух месяцев текущего года приросло на пять процентов. Но при этом четыре района – Балезинский, Завьяловский, Кизнерский и Якшур-Бодьинский – сбавили обороты.
Сегодня надой на одну корову по республике составляет 17 килограммов молока. Это выше аналогичного показателя прошлого года на 900 граммов. К сожалению, в последние недели наблюдается снижение закупочных цен на молоко. И такая ситуация вынуждает производителей сельскохозяйственной продукции республики искать покупателей за пределами Удмуртии.
Вице-премьер также доложил о ходе подготовки к весенней посевной кампании. Если в прошлом году к этому времени на гектар пашни было заготовлено по шесть килограммов минеральных удобрений (в действующем веществе), то нынче – 11 килограммов.
– Помощь селянам республики в последнее время позволила укрепить их материальную базу, - сказал Александр Соловьев, обращаясь к Сергею Токареву. – Теперь мы обязаны закрепить их успехи и успешно провести весенние работы. Прошу вас постоянно отслеживать ход подготовки к посевной и оказывать всяческую помощь.
На встрече с членами президиума правительства Александр Соловьев представил коллегам Сергея Бурнышева, назначенного исполняющим обязанности руководителя администрации Главы и Правительства республики.
Фото: udmurt.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.