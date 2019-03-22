В Москве 7—8 февраля прошёл съезд Общероссийского конгресса муниципальных образований, в котором учас...

**Сегодня в Юкаменском состоялась сессия районного совета депутатов, на которой был избран глава муни...

**На прошлой неделе в Ижевске побывала делегация Пермского края, в составе которой были местные и рег...