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Задача регионального отделения партии «Единая Россия» - помочь каждому человеку «здесь, сегодня и сейчас»

22 марта
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В четверг, 21 марта, в Государственном Театре оперы и балета им. П.И. Чайковского состоялось расширенное заседание Регионального политсовета партии «Единая Россия». В нём принял участие Глава Удмуртии Александр Бречалов.

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Мероприятие сегодня прошло в формате стратегической сессии, где основной задачей стала разработка партийных проектов в Удмуртской Республики на основании национальных проектов.

Модератор стратегической сессии, член высшего совета партии «Единая Россия», Постоянный представитель Главы УР при Президенте РФ - заместитель Председателя Правительства УР Михаил Хомич рассказал участникам мероприятия о причинах изменения формата работы, перехода на новый тип проектной деятельности: «Цель – предложить конкретные решения. Любой, даже самый масштабный национальный проект, какие бы средства за ним не стояли, всегда вызывает вопрос – а в чём его конкретная польза для человека? И сегодня мы предложим список конкретных мер, которые мы можем реализовывать с минимальным бюджетом и без бюджета».

Он отметил, что каждая проектная группа будет работать по ключевым направлениям нацпроектов: здравоохранение и демография; приобщение населения к здоровому образу жизни: образование; экология и формирование экологической культуры среди населения; поддержка занятости, подготовка кадров; культура; городская среда и так далее. Партийцы обсудят по каждому из направлений имеющиеся проблемные точки и предложат свои пути их решения. Результатами работы в группах станут варианты решения конкретных проблем.

Участников сессии приветствовал Глава Удмуртии. Александр Бречалов напомнил, что во главе всех национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, стоит человек и что все показатели, которые должны быть достигнуты благодаря реализации этих проектов, в первую очередь, для человека.

«Мне бы очень хотелось, чтобы деятельность регионального отделения партии «Единая Россия» в Удмуртии была для человека. Каждый из здесь присутствующих, совершив по одному конкретному делу в день, в течение года может помочь как минимум 365 людям с самыми разными проблемами - маленькими или серьёзными. Вот теперь умножьте это на количество участников сегодняшнего мероприятия. А если посмотреть нашу статистику - мы утверждаем, что у нас более 32 тысяч членов партии - то к месту вспомнить великую для меня фразу Юрия Никулина: «Если каждый человек на земле сделает счастливым хоть одного человека, все люди будут счастливы», - сказал Александр Бречалов.

Руководитель региона призвал единороссов перезагрузить свою деятельность. Во главе угла должен быть человек и его насущные проблемы. «Уверен, что результатом сегодняшней работы будет реальная Дорожная карта по естественной перезагрузке партии «Единая Россия». Мы помним, какая серьёзная ответственность лежит на нас и в республике, и в стране», - резюмировал Глава.

Александр Бречалов лично принял участие в работе проектной группы на тему формирования здорового образа жизни.

Комментируя мероприятие для СМИ, руководитель Удмуртии заметил: «Пока есть проблемы у людей, мы обязаны переформатировать нашу работу, в том числе в формировании проекта «Партия – для людей, для конкретного человека». Мы должны заходить в социальные сети, видеть проблемы граждан и стараться их решать. То обсуждение, которое было за моим столом, получилось очень динамичным и насыщенным. Но ещё раз повторю: проектная работа – это как финал, давайте постараемся помочь каждому человеку «здесь, сегодня и сейчас».

Фото: Эдуард Карипов

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