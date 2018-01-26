«Задача, которую поставил Президент РФ, очень важна и это станет одним из приоритетов работы фракции «Единой России» в весеннюю сессию Государственной Думы», – подчеркнул депутат.
«Сегодня оборонная промышленность – одна из передовых отраслей российской экономики, которая является одним из локомотивов нашей промышленности. Поэтому необходимо, чтобы сосредоточенные там ресурсы – и человеческие, и технологические, и инновационные – работали на выпуск не только оборонной, но и гражданской продукции, то есть задача диверсификации здесь крайне важна», – отметил Исаев.
По словам парламентария, во фракции «Единой России» есть немало людей, которые до своей депутатской деятельности были связаны с оборонным комплексом. «Мы намерены также привлечь иных экспертов и специалистов, руководителей предприятий и в самое ближайшее время провести обсуждение на различных имеющихся у нас по реализации задачи, поставленной Президентом РФ, экспертных площадках и наметить план действий», – уточнил Исаев.
В свою очередь заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор партпроекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко подтвердил, что для повышения стабильности экономики страны нужен комплексный подход к развитию оборонного и гражданского производства. «Это должно стать частью работы каждого предприятия ОПК – выполняться на системной основе. Нашим предприятиям необходимо постоянно осуществлять поиск новых рыночных ниш, развивать технологии производства, снижать издержки производства», – отметил Кравченко.
По его словам, в рамках деятельности профильного комитета, а также партпроекта «Единой России» «Локомотивы роста» сегодня прорабатываются не только возможности устранения законодательных барьеров, но и ведется поиск новых инструментов поддержки промышленности. «В частности, с Минфином мы разрабатываем форматы реализации новых принципов работы специальных приоритетных инвестиционных контрактов – СПИК 2.0, с Министерством экономического развития обсуждаем возможности расширения концессионных соглашений на проекты в области создания продукции гражданского и двойного назначения. Безусловно, мы продолжим работу в этих направлениях, проведем детальный анализ законодательных барьеров, препятствующих диверсификации оборонной промышленности, по результатам которого будут подготовлены поправки в действующее законодательство», – заключил он.
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Напомним, 24 января в ходе посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения Путин обратил внимание на необходимость развития гражданского производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. «Надо внимательно проанализировать, какие барьеры, прежде всего, законодательные, препятствуют диверсификации оборонных производств, в том числе при госзакупках, что не позволяет заключать так называемые контракты полного жизненного цикла и так далее. Работа по устранению таких барьеров должна быть проведена уже в весеннюю парламентскую сессию», – заявил Президент РФ.
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