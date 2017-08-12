Это будут забеги в зачет спартакиады ветеранов Ижевска.
Городская спартакиада ветеранов в Ижевске проводится в четвертый раз. В легкой атлетике выбраны дистанции 100 метров (для мужчин и женщин), 400 метров (для женщин) и 800 метров (для мужчин).
Неделю назад участники городской спартакиады участвовали в соревнованиях по пулевой стрельбе в тире. Кроме сборных команд пяти районов Ижевска, соревновались в меткости еще пять команд коллективов физкультуры. Среди мужчин самым метким оказался Виктор Душин из команды Ижевского радиозавода, он набрал 91 очко из 100 возможных. Лучший результат среди женщин у Елены Усовой (Индустриальный район) – 71 очко. В командном зачете по стрельбе победил Первомайский район, а среди коллективов физкультуры – Ижевский радиозавод.
Один из организаторов спартакиады – заслуженный тренер России Валерий Шапошников считает, что забеги в День физкультурника будут одним из этапов подготовки к республиканской спартакиаде пенсионеров. Она пройдет в конце августа в Сарапульском районе.
– Вместе с легкоатлетами, надеюсь, проверят свои силы те наши ветераны, что зимой отличаются на конькобежных и лыжных дистанциях. Две предыдущие республиканские спартакиады пенсионеры из команды Ижевска выиграли. В этот раз решено разделить спартакиадный зачет – городские команды будут соревноваться между собой, а сельские – в своем кругу. Что ж, призеров будет вдвое больше. Честно скажу, я не сторонник такого деления. В подготовке спортивной команды не играет значения количество жителей того или иного района. Все решает выбор спортсменов и их подготовка к соревнованиям, - высказал свое мнение Валерий Шапошников.
Александр ЗАВОДИН
Фото: Rdkmozhga.ru
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